メディアの消費と視聴方法は急速に変化しています。個人は受動的な視聴者から自らクリエイターになる方向に移行し始めています。YouTubeやTikTokのようなソーシャルメディアサービスは、視聴者を直接クリエイターに引き寄せています。同様に、ストリーミングサービスはポストプロダクションチームにより高品質なコンテンツを求めています。
「常にオン」のエンターテインメント空間で活動するクリエイターたちは、視聴者からの需要に応えつつ、どのようにしてより持続可能なプロセスを作り出すことができるでしょうか？これらの人々が一貫した品質を保ちながら、より柔軟なライフスタイルを築くことは可能でしょうか？リモートアクセスソフトウェアの登場です。
エンターテインメントのデジタルクリエイターがリモートアクセスを検討すべき理由
リモートアクセスソフトウェアは、デジタルノマドや技術者だけのものではありません。コンピュータで作業する誰にとってもリモートワークは有益です。コンテンツを作成している人々にとって、リモートアクセスソフトウェアは特定のデバイスにいつでもアクセスするのに役立ちます。適切なリモートアクセスソフトウェアを使用することで、より柔軟性を提供し、デジタルセキュリティプロセスを改善し、効率を向上させることができます。その仕組みは�次のとおりです。
クリエイターにもっと柔軟性を提供
コンテンツ作成の要求は一日中いつでも来る可能性があり、これによりデバイスに対する柔軟性が求められます。アーティスト、コンテンツクリエイター、ポストプロダクションクルーは、日々の作業を完了するためにリソース集約型のデバイスを必要とすることが多く、対応できない場合、これは大きな障害となる可能性があります。
リモートデスクトップソフトウェアは、従業員が自分の個人デバイスから高性能なコンピュータにアクセスする能力を提供します。これにより、特定のデバイスやソフトウェアを使用するために対面でいる必要がなくなり、従業員は個人デバイスを使ってリモートで通常通りの作業を行うことができます。
Stay On Call
一部のクリエイティブチームは、ライブでの制作プロセスを処理しなければなりません。ニュース放送者やジャーナリストのようなクリエイターを考えてみてください。リモートアクセスソフトウェアは、必要なときに高性能なワークステーションへのアクセスを提供するのに役立ちます。編集者やプロデューサーは、映像を迅速にカットしたり、ストーリーが発生したときにすぐに放送ストーリーを管理したりできます。
リモートアクセスソフトウェアは、リモートデバイスとローカルデバイス間で大きなファイルを転送するのにも役立ちます。これにより、プロデューサーが生ファイルを最小限の遅延や中断で共有できるように、ファイル共有プロセスを迅速化できます。
セキュアなリモートプロセスを作成
チームが最新の大作映画の編集を担当している場合、プロジェクトを秘密にしておくことが最優先です。ほとんどのスタジオが安全なプロセスを必要とする一方で、大規模なスタジオと協力するポストプロダクションチームは、プロジェクトが漏洩すると、プロジェクトの利益と最終期限に直接影響を与える可能性があるという独自の立場にあります。
スタジオは適切なセキュリティプラクティスを開発し、特にポストプロダクションプロセス中に生産を安全に保つことが不可欠です。多くの動く部分とチームメンバーがいる中で、セキュアなリモートアクセスソフトウェアを利用したサイバーセキュリティポリシーは、データ漏洩を最小限に抑えるのに役立ちます。
チームメンバーがリモートアクセスソフトウェアを使用すると、リモートデバイスを介してメインの作業スペースにログインでき、すべてのファイルがそこに保管されます。2段階認証、デバイス確認、暗号化された接続などの追加のセキュリティ機能により、コンテンツが保護されます。ユーザー管理ツールなどの追加の保護により、コンテンツが必要な人だけに利用可能であることが保証されます。
主に外部の請負業者やサードパーティのパートナーをポストプロダクション作業に雇用している場合、特定のデバイスにリモートアクセスを提供し、すべての作業をその1台のコンピュータにローカルに保存することができます。情報漏洩は、従業員が誤ってファイルをローカルの安全でないデバイスや他の許可されていない場所に保存したときにしばしば発生します。このプロセスは、ミスを最小限に抑え、ファイルを�保存するための1つの安全な場所を提供します。
Splashtopが「常にオン」のクリエイターをサポートする方法
Splashtopのようなリモートアクセスツールは、クリエイターがどこでいつ働いていても生産性を維持し、ワークフローに集中するのを助けます。Splashtopがエンターテインメント業界のワークフローを効率化するのにどのように役立つかの例をいくつか紹介します。
Splashtopはオフィス内のワークステーションを模倣するのを助けます。
常にオンのコンテンツと制作を管理する個人は、生産性を最大化するために特定のワークステーションを持つ傾向があります。これは、クリエイターが高性能な機器を持っていて、それが仕事を簡単にするのに役立つことを意味しますが、その機器は常に持ち運び可能ではありません。Splashtopは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、これらのリソース集約型デバイスへのリモートアクセスを提供します。
リモートアクセスセッション中に、4:4:4カラーモード、高忠実度オーディオ、4Kストリーミング最大60fps（およびiMac Pro Retina 5Kストリーミング）などの機能により、ワークステーションが生き生きとします。Splashtopは、外出先でもオフィスにいるかのように作業できるようにし、最も生産的で最高の仕事を提供できるようにします。
マルチモニター接続のような機能により、従業員はリモートで作業しながら、ローカルのマルチモニターディスプレイから複数の�モニターのワークステーション設定を模倣できます。Splashtopは、以下の機能を提供することで複数のモニターをサポートできます：
1つのリモートモニターを一度に表示し、複数の画面を切り替えます
1つのウィンドウ内で複数のモニターを1画面で表示
複数のローカル画面で複数のモニターを表示します。
クリエイターは、リモートコンピュータから自分のカスタマイズされたワークステーションにアクセスできますが、そのリモートコンピュータはワークステーションと同じ能力を持っていないかもしれません。それでも、Splashtopはそのリモートデバイスを高性能なワークステーションへのリモートコントロールとして使用する能力を提供します。これにより、どこからでも作業を行うための柔軟性と創造性が増し、ワークステーションを犠牲にすることなく作業を行うことができます。
外部USBデバイスをリモートで使用
アニメーションや3Dモデリングのようなより複雑な作業には、マウスだけでは不十分なことがあります。SplashtopはUSBデバイスのリダイレクトを提供しており、リモートユーザーはローカルコンピュータにデバイスを接続してリモートエンドポイントを制御することができます。これにより、従業員はリモートデバイスからWacomタブレット、マイク、ウェブカメラなどのUSBデバイスを使用することができます。
USBリダイレクトは、ユーザーがUSBフラッシュドライブや専用ファイルに特定のソフトウェアを持っている場合にも役立ちます。従業員はドライブをローカルコンピュータに接続し、ファイルはリモートエンドポイントからアクセスできます。
安全なリモート習慣を確立
USB デバイスのリダイレクトは、リモートで作業する際にチームがより安全な習慣を身につけるのにも役立ちます。YubikeyのようなUSBアクセスツールは、対面のワークステーションに追加のセキュリティ層を提供するのに役立ちます。従業員はSplashtopを介してリモートアクセスし、その後Yubikeyをローカルコンピュータに提供してリモートデスクトップにアクセスし続けることができます。これは、暗号化されたリモートアクセスの上に追加のセキュリティ層を提供します。これにより、リモートであっても正しい人だけがデバイスにアクセスしていることが保証されます。
Splashtopでどこでもクリエイティブに
クリエイティブチームのためにリモートアクセスツールを採用することで、従業員が最高の仕事をするために必要な柔軟性を提供することができます。Splashtopは、どこからでもクリエイティブのワークステーションを再現するのを助け、リモートデバイスから同じツールを使用することができます。
Splashtopをエンターテインメントビジネスでどのように活用できるかについてもっと知りたいですか？Splashtop Enterpriseの無料トライアルを試して、リモートアクセスの利点を自分で確認してください。