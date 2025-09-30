ITの世界では、サードパーティアクセスの必要性は否定できませんが、それは無視できないサイバーセキュリティリスクをもたらします。Oktaの最近の侵害は、数千人の顧客の個人情報を露出させた第三者アクセスの妥協から生じたもので、これらの脆弱性を改めて思い起こさせます。IT管理者にとって、これはサードパーティアクセスを管理する際のセキュリティ対策の強化が重要であることを強調しています。
サードパーティアクセスの課題
サードパーティアクセスの複雑さをナビゲートすることは、外部ベンダー、契約者、パートナーの複雑なネットワークに依存する組織にとって、IT管理者にとって大きな課題です。外部エンティティの広範なアクセスを管理することは、運用効率のために重要ですが、ITエコシステムに潜在的な脆弱性をもたらします。従来のセキュリティプロトコルは、その静的な性質とリアルタイムでのこれらの許可の監視と管理の課題のために、しばしば不十分です。
従来のサードパーティアクセス管理方法は、今日のビジネス環境の微妙で進化する要件に対応するための装備が整っていません。これは、組織を高まるセキュリティリスクにさらすだけでなく、ITチームに大きな管理負担をかけるため、より動的で応答性のあるアクセス管理ソリューションを求めることが不可欠で�す。
Just-In-Time (JIT) アクセスの台頭
Just-In-Time (JIT) アクセスモデルは、従来のアクセス管理の固有の欠陥に対処するために、現代のサイバーセキュリティにおける重要な戦略として浮上しています。JITアクセスの核心は、サードパーティのベンダー、契約者、パートナーに、タスクを完了するために必要な期間と範囲に限定してアクセス権を提供することにあります。この方法は、無許可のアクセスや内部の悪用の機会を大幅に減少させ、組織の全体的なセキュリティ体制を大幅に強化します。
JITアクセスの台頭は、アクセス制御が組織の変化するニーズとリスクプロファイルに適応する動的でコンテキストに応じたメカニズムとなる、より積極的でインテリジェントなセキュリティ対策へのシフトを表しています。これにより、セキュリティが強化されるだけでなく、自動化によって管理プロセスがより効率的になります。
従来のPAMソリューションの課題
組織のセキュリティフレームワークに JIT アクセス制御を統合する際、IT 管理者は特に従来の 特権アクセス管理 (PAM) ソリューションを使用する際に、いくつかの重要な障壁に直面することがよくあります。こうしたシステムは、ゼロトラストモデルの包括的なセキュリティを欠き、設定の複雑さやSaaS管理の不足により、IT管理者にとって大きな障害となることが多いです。これらの課題は、実装プロセスを複雑にするだけでなく、アクセスセ�キュリティ対策の全体的な効果を損なう可能性があります。
ゼロトラスト機能の欠如： 従来のPAMソリューションはゼロトラストの原則をサポートできず、統合されたデータ損失防止（DLP）メカニズムがないため、クロスサイトアクセスやクライアントとのやり取りにおいてセキュリティギャップを残し、侵害のリスクを高めます。
展開の複雑さ: 従来のPAMシステムを使用して非武装地帯(DMZs)に特権ゲートウェイを設定することは、パフォーマンスとスケーラビリティに影響を与える複雑なネットワーク構成を引き起こし、現代の動的なIT環境にはあまり適していません。
不十分なSaaSアクセス管理: クラウドベースのサービスがビジネス運営とセキュリティフレームワークに不可欠になるにつれ、従来のPAMソリューションがSaaS特権アカウントアクセスを処理できないことは重大な制限をもたらします。このギャップは、ITリソース全体のアクセス権限の包括的な管理を妨げます。
Splashtop Secure Workspace: ギャップへの対応
Splashtop Secure Workspace は、包括的なセキュリティを提供することでこれらの課題に効果的に対処します。
強化されたセキュリティと使いやすさを備えたゼロトラスト
Secure Service Edge (SSE) とPAM機能を統合することで、Splashtopはセキュリティを強化しながらアクセス管理を簡素化するユニークなソリューションを提供し、Zero Trust の原則に根ざしていま��す。このアプローチは、包括的なクライアントセキュリティポスチャーチェック、組み込みのDLP保護、異なるサイト間でのリモートアクセスの安全な管理などの高度なセキュリティ機能によってサポートされています。これらの機能により、セキュリティと使いやすさが相互排他的ではなく、同時に強化されることが保証されます。これにより、リソースにアクセスしようとするすべての人に対して厳格な確認が行われ、データを保護し、リモートアクセスをシームレスに管理するための高度なセキュリティ機能が強化されます。
設定の容易さとスケーラビリティ
Splashtop Secure Workspaceの際立った特徴の一つは、そのシンプルな設定で、通常のネットワーク構成の頭痛や複雑さ、または従来のPAMシステムに関連するスケーラビリティの問題を回避することです。これにより、IT管理者はエコシステムを迅速かつ効率的に保護することができます。
SaaSアプリケーションへのJITの拡張
クラウドベースのサービスへの依存が高まる中、SaaSアプリケーションへのアクセス管理は重要です。Splashtopは、Webアイソレーションとブラウザアイソレーション技術を強化したセキュアな特権アクセスを提供し、ライブセッションの監視も行います。この機能は、JITアクセスをSaaSプラットフォームに拡張し、セッションをリアルタイムで積極的に監視し、IT管理者にこれらのアプリケーションとのサードパーティのやり取りに対する制御と可視性を提供するため、特に重要です。
結論: ITセキュリティのための先進的なソリューション
Splashtop Secure Workspaceは、SSEとPAMのベストを組み合わせた、サードパーティアクセスを管理するための堅牢でユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供します。IT管理者にとって、これは今日のセキュリティ課題に対処するだけでなく、将来の発展にも適応可能なソリューションを意味します。Splashtopを使用することで、ITおよびセキュリティプロフェッショナルは、デジタル環境に適合したより安全で効率的、かつスケーラブルなサードパーティアクセス管理アプローチを期待できます。
Splashtop Secure Workspaceで今すぐ始めましょう！
Splashtop Secure Workspaceの詳細はこちら。