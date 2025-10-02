Yanlin Wang

先端技術担当副社長

Splashtopの先進技術担当VPであるYanlin Wangは、Splashtop Secure Workspaceの推進力です。Fortinet、Centrify、ArcSight/HP ソフトウェアなどの企業で20年以上のリーダーシップ経験を持つYanlinは、セキュリティ技術分野の最前線に立ち続け、受賞歴のあるソフトウェアやトップクラスのチームを構築した実績があります。彼の強力なビジネスセンスは、複数の特許やグローバルM&A取引への貢献によって証明されています。企業の世界を離�れると、彼の趣味にはランニング、卓球、書道があります。