Yanlin Wang, VP of Advanced Technology

Yanlin Wang

先端技術担当副社長

Splashtopの先進技術担当VPであるYanlin Wangは、Splashtop Secure Workspaceの推進力です。Fortinet、Centrify、ArcSight/HP ソフトウェアなどの企業で20年以上のリーダーシップ経験を持つYanlinは、セキュリティ技術分野の最前線に立ち続け、受賞歴のあるソフトウェアやトップクラスのチームを構築した実績があります。彼の強力なビジネスセンスは、複数の特許やグローバルM&A取引への貢献によって証明されています。企業の世界を離れると、彼の趣味にはランニング、卓球、書道があります。

Yanlin Wangによる記事

An IT admin at his computer using Splashtop Secure Workspace.
Secure Workspace

セキュアアクセスの変革 — Splashtop Secure Workspace 管理者体験

詳細はこちら
Hands typing on a keyboard.
Secure Workspace

Splashtopを使用したエンタープライズ生成AIへのセキュアアクセスの解除

詳細はこちら
A group of employees sitting around a table and using several devices including laptops, tablets, and smartphones.
Secure Workspace

Splashtop Secure Workspaceでセキュアアクセスを変革

詳細はこちら
Two workers at their workstations using their computers in an office.
Secure Workspace

セキュアアクセスの変革: Splashtop Secure Workspaceの実際のアプリケーション

詳細はこちら
A computer, tablet, and laptop on a desk with multiple apps open.
Secure Workspace

Splashtop Secure WorkspaceでWebアプリのセキュリティをマスターする

詳細はこちら
A laptop screen with code being typed on it.
Secure Workspace

XZバックドアサプライチェーン攻撃を軽減する方法

詳細はこちら
A man sitting at a desk using his laptop.
Secure Workspace

第三者アクセスのセキュリティ確保：Splashtopのジャストインタイムアプローチ

詳細はこちら
Coworkers in a meeting at a conference table with their computers.
Secure Workspace

エンタープライズエージェンティックAIの導入を安全に加速する方法

詳細はこちら
A woman working remotely in a cafe using her laptop.
Secure Workspace

Splashtop Secure Workspaceで簡素化されたZTNAによるユーザーエクスペリエンスの飛躍

詳細はこちら
