重要インフラシステムは、発電所や水施設から製造、輸送、ユーティリティまで、監視、メンテナンス、ベンダーサポートのためにリモート接続に依存しています。しかし、新しいリモート接続は潜在的な露出をもたらします。
これらのオペレーショナルテクノロジー（OT）と情報テクノロジー（IT）環境がより接続されるようになるにつれて、組織はリモートアクセスが可能にする稼働時間と効率を維持しながら、すべての接続が認証され、承認され、監査可能であることを保証するという二重の課題に直面しています。
問題は重要インフラストラクチャがリモートアクセスを許可するかどうかではなく、身元確認、最小特権制御、誰が、いつ、何を、どのくらいの時間アクセスしているのかを完全に可視化しながら、安全に実現する方法です。
この記事では、重要インフラストラクチャにおける安全なリモートアクセスの意味、その特有のリスク、そして生産性を犠牲にすることなく運用を保護するためのゼロトラスト、アイデンティティベースのアプローチについて探ります。
重要インフラが妥協された場合の影響
重要インフラストラクチャは、何百万人もの人々が日々依存する重要なサービスを支えています。電力網、水処理施設、交通シス�テム、製造施設はすべて、利用可能で安全でなければならない運用技術に依存しています。これらのシステムが弱いまたは制御されていないリモートアクセスを通じて露出されると、結果は深刻なものとなる可能性があります。
1. 大規模な障害
単一の侵されたシステムが、地域全体に波及効果を生む可能性があります。電力網への攻撃は広範囲の停電を引き起こすことがあります。空港での混乱は、フライトや物流を停止させることがあります。水道システムを標的とするサイバー事件は、公衆衛生を危険にさらすことがあります。これらは、孤立したビジネスの中断ではなく、コミュニティと経済に影響を与える大規模な運用の崩壊です。
2. 経済的影響
重要インフラの長時間のダウンタイムは、迅速に金銭的損失につながります。復旧費用、システム復元、そして生産性の損失は数十億に達する可能性があります。公共のユーティリティや重要なサービスを管理する組織にとって、これらのコストは顧客や依存する産業への影響によって拡大されます。
3. 公共の安全リスク
重要インフラがオフラインになると、人々の安全性が危険にさらされる可能性があります。輸送の中断は事故を引き起こす可能性があります。停電は病院や緊急対応システムに影響を及ぼす可能性があります。汚染された水の供給は長期的な被害を引き起こす可能性があります。サイバーセキュリティと物理的安全との関係は直接的かつ避けられません。
4. 国家安全保障の脅威
敵対者はしばしば不安定を創出したり戦略的優位を得たりするために重要インフラを標的にします。成功した攻撃は、敏�感な運用データを危険にさらし、通信を混乱させ、重要なサービスに対する信頼を弱める可能性があります。リモートアクセス経路の保護は国家安全保障の基本的な部分です。
5. 運用の継続性
重要インフラはダウンタイムを許容できません。継続的な可用性は、公衆の信頼と安全のために不可欠です。その継続性を維持するために、組織はシステムへのすべてのリモート接続が確認され、監視され、セキュアであることを保証しなければなりません。
重要インフラにおけるリモートアクセスの主な障壁
重要インフラにセキュアリモートアクセスを実装することは、単にリモート接続を有効にすることほど簡単ではありません。これらの環境は複雑であり、多くの場合、数十年にわたるレガシーシステムと厳格な運用要件に基づいて構築されています。OTチームは、メンテナンス、監視、ベンダーサポートを必要なリスクにさらすことなく続けることができるようにしなければなりません。
以下は、重要インフラのためのセキュアリモートアクセスを導入する際に組織が直面する最も一般的な障壁です：
1. レガシーシステムと互換性
多くの重要なインフラストラクチャネットワークは、リモート接続を考慮して設計されていないレガシーシステムに依存しています。生産システムへの変更は重要な運用を妨げる可能性があるため、アップグレードは困難です。その結果、これらのシステムは現代のリモートアクセスプロトコルやセキュリティ制御をサポートしていない可能性があり、強力なID確認とネットワークセグメンテーションによって緩和しなければならない脆弱性を生じています。
2. OTとITの分離
OT環境は可用性と安全性を優先します。IT環境はデータの完全性と機密性に焦点を当てます。これらを安全に接続するには慎重な計画が必要です。リモートアクセスソリューションはこの分割を尊重し、管理されたポリシーによるアクセスを提供し、制御システムをより広い企業ネットワークにさらさないようにする必要があります。
3. 分散されたサイトと資産
重要インフラは、多くの場合、複数の施設やリモートサイトにまたがります。このような分散環境は、サイバー犯罪者が悪用するための大きな攻撃対象領域を作り出します。リモートアクセスは、中央集権的な管理、リアルタイムの監視、一貫したセキュリティポリシーを維持しながら、多くの場所にわたるシステムに到達するために認可されたユーザーを許可しなければなりません。
4. サードパーティおよびベンダーアクセス
外部のベンダー、契約者、サービスプロバイダーは、システムを維持またはトラブルシュートするために頻繁にサードパーティアクセスを必要とします。適切に制御されない限り、新しい接続ごとにリスクが増加します。組織は、責任を保証するために、時間制限された役割ベースのアクセスを多要素認証、デバイスの状態確認、完全なセッション監査を必要とする能力を持つ必要があります。
5. サイバー脅威の進化
重要インフラは、高度で持続的な脅威の主要なターゲットとなっています。攻撃者は十分に資金を持ち、しばしばネットワークに潜入するために弱点や管理されていないアクセスポイントを通じて洗練された方法を使用します。これらの攻撃から防御するには、すべての接続が継続的に確認、監視、ログ記録されるゼロトラストアプローチを採用する必要があります。
重要インフラストラクチャのリモートアクセスを確保するには、単なる接続性以上のものが必要です。ID確認、最小特権アクセス、および継続的な監視を組み合わせた統合アクセスモデルが、重要なシステムを安全かつ運用可能に保つために必要です。
Splashtop Secure Workspaceを使用して重要インフラストラクチャシステムの安全なアクセスを強化する方法
オペレーショナルテクノロジー環境には、厳格なセキュリティ管理、信頼性のある稼働時間、すべてのリモート接続への完全な可視性が求められます。Splashtop Secure Workspace は、ゼロトラスト、アイデンティティベースのアプローチを提供し、重要インフラチームがセキュリティ、コンプライアンス、および継続性を維持するのに役立ちます。
ここでは、Splashtop Secure Workspaceが重要インフラストラクチャの安全なリモートアクセスをサポートする方法をご紹介します:
アイデンティティベースのアクセス制御: すべてのユーザーとデバイスはシングルサインオン（SSO）および多要素認証（MFA）を通じて認証しなければなりません。アクセスは、確認されたアイデンティティを持つ承認されたユーザーのみに付与され、不正アクセスや資格情報の悪用を防ぎます。
最小権限とジャストインタイムアクセス: 管理者は、時間限定、タスク特定のアクセス許可を付与する詳細なアクセスポリシーを作成できます。これらの許可は自動的に期限が切れるため、ユーザーや契約者は必要なときにのみアクセスを持つことができます。
ブローカーされた、暗号化された接続: リモートセッションはセキュアゲートウェイを介してブローカーされるため、制御システムはインターネットに直接さらされることはありません。すべての接続は暗号化され、OTとIT環境におけるリスクを軽減します。
セッションモニタリングと録画: リアルタイムでのセッション監視により、管理者はアクティブなセッションを確認し、ユーザーの活動を録画し、異常な行動に対する警告を受け取ることができます。録画されたセッションは、監査、トレーニング、およびコンプライアンス報告に使用することができます。
包括的な監査ログ：詳細なログは、すべてのアクセス試行、接続イベント、セッション内での行動を記録します。これにより完全な責任が確保され、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI、IEC 62443などのセキュリティフレームワークの遵守をサポートします。
サードパーティアクセス管理: ベンダーや契約者は、永続的な資格情報なしで特定のシステムへのセキュアな一時アクセスを付与されます。承認ワークフロー、IP制限、デバイスの状況チェックにより、信頼されたデバイス上の承認済みユーザーのみが許可されます。
高速なデプロイと最小のダウンタイム：Splashtop Secure Workspaceは、複雑なインフラ変更なしで迅速にデプロイできます。組織は、運用の連続性を維持しながら、数分以内にサイトと資産全体でアクセスをセキュアにし始めることができます。
アイデンティティの確認、最小特権アクセス、完全な可視性を組み合わせることで、Splashtop Secure Workspaceは重要インフラストラクチャのオペレーターがリモートアクセスポイントを保護し、サイバーリスクを減らし、継続的で安全な運用を保証するのを支援します。
Armexaが、分散したインフラと重要システムのリモートアクセスを必要としたとき、Splashtopを選びました。Splashtopを使用してOTシステムへの効率的かつ安全なリモートアクセスを行い、Armexaはセキュリティを改善し、アクセスを効率化し、ITコンプライアンスの取り組みをサポートし、効率的な運用継続性を保証しました。
Splashtop Secure Workspaceで重要インフラへのアクセスセキュリティを強化
重要インフラストラクチャのリモートアクセスを守ることは複雑な課題です。外部からの脅威から運用システムを保護しながら、従業員、請負業者、ベンダーが効率的かつ安全に作業できるようにする必要があります。Splashtop Secure Workspaceは、組織が両方を達成するための単一のプラットフォームを提供します。
Splashtop Secure Workspaceを使えば、
OTとITシステム全体でアイデンティティベースの最小権限アクセスを可能にします。
特定の資産とセッションへのジャストインタイムと承認ベースのアクセスを付与します。
すべてのリモートアクティビティをリアルタイムの可視性と詳細な監査履歴で監視し��ます。
一般的な業界および政府のフレームワークに準拠したコンプライアンスを維持します。
ゼロトラストアクセスレイヤーを迅速かつ簡単に展開してダウンタイムを削減します。
Splashtop Secure Workspaceは、進化する脅威に対して重要インフラストラクチャのオペレーターが強靭であり続け、運用を継続的かつ安全に保つのを助けます。
Splashtop Secure Workspaceが重要インフラのためのセキュアリモートアクセスをどのように簡素化するか体験してください。今日から無料トライアルを始めましょう。