Susan Liは、サイバーセキュリティとネットワーキングにおいて20年以上の製品およびリーダーシップの経験を持っています。Splashtopの製品管理VPとして、Splashtop Secure Workspaceの製品戦略とロードマップをリードしています。Splashtopに参加する前は、Anomali、ArcSight/Hewlett Packard Enterprise、Ciena、AT&Tなどの企業製品およびサービスプロバイダーで上級職を務めていました。Susanはサイバーセキュリティに情熱を持ち、中小企業のサイバーセキュリ�ティを強化することに専念しています。彼女はカナダのダルハウジー大学で工業工学の理学修士号を取得しています。女性の擁護者として、Susanは次世代の女性サイバーセキュリティリーダーを積極的に指導し、支援しています。