Someone using a smartphone and laptop with security icons, illustrating network level authentication (NLA) for secure remote access.

ネットワークレベル認証: 安全な接続のためのガイド

Verena Cooper
所要時間 4分
更新済み
リモートワークとIT管理が成長し続ける中、リモート接続のセキュリティ確保は企業にとって最優先事項となっています。Network Level Authenticationは、ユーザーがセッションを確立する前に認証を要求することでリモートアクセスを強化し、不正アクセスやサイバー脅威のリスクを軽減するセキュリティ機能です。

このガイドでは、NLAとは何か、なぜそれが重要なのか、そしてSplashtop Secure Workspaceがそれをどのように活用してリモートアクセスのセキュリティを強化するかを探ります。ITプロフェッショナルであれ、単にリモートデスクトップのセキュリティを強化したいだけであれ、この記事は必要な洞察を提供します。

ネットワークレベル認証とは何ですか？

Network Level 認証 (NLA) は、リモートデスクトップ Protocol (RDP) 接続のためのセキュリティ機能で、リモートデスクトップ セッション が確立される前にユーザーが認証する必要があります。従来の認証方法とは異なり、ログイン画面が検証前に表示されるのではなく、NLAは認証されたユーザーのみがセッションを開始できるようにします。これにより、不正なユーザーがログインプロンプトにすら到達することを防ぎ、ブルートフォース攻撃や拒否サービス（DoS）攻撃などのサイバー脅威への露出を減少させます。   

NLAを実装することで、組織は検証済みのユーザーのみにアクセスを制限し、データ保護とシステムリソースの効率を向上させることでネットワークセキュリティを強化します。

Why Network Level 認証 Is Crucial

NLAの導入は、セキュリティと効率を向上させるためにリモートデスクトップアクセスを検討している組織にいくつかの利点を提供します:

  • Enhanced Security Through Pre-Session 認証
    NLA ensures that 認証 occurs before a リモートデスクトップ セッション is initiated, reducing the risk of unauthorized access.このプロセスは、システムに接続する前にユーザーを確認することでセキュリティを強化します。

  • 不正アクセスからの保護 NLAがない場合、攻撃者はブルートフォースログイン試行を行ったり、システムの脆弱性を悪用してアクセスを得ようとすることができます。NLAが有効になっていると、ネットワークレベルで認証が必要となり、追加のセキュリティ層が追加されます。

  • システムリソース消費の削減 NLAは、ユーザーの資格情報を確認してからセッションを確立することで、リソース枯渇攻撃のリスクを最小限に抑え、無許可のユーザーがシステムリソースを消費するのを防ぎます。

  • Compatibility with Modern 認証 Methods 
    NLA supports modern 認証 protocols, including multi-factor 認証 (MFA) and smart card 認証, ensuring secure access while aligning with industry security standards. 

  • ブルートフォース攻撃を軽減 認証がリモートセッション開始前に行われるため、不正なユーザーがログイン画面に到達することを防ぎ、ユーザーの資格情報を狙ったブルートフォース攻撃の可能性を減少させます。

NLAを有効にすることで、組織はリモートアクセスのセキュリティを大幅に強化し、効率的なリソース管理とサイバー脅威からの保護を確保できます。

Splashtop Secure Workspaceのネットワークレベル認証でセキュリティを強化

Splashtop Secure Workspace (SSW) は、組織に対してプライベートアプリケーションへのセキュアでポリシー駆動のリモートアクセスを提供し、厳格なアクセス制御とデータ保護を確保します。その堅牢なセキュリティフレームワークの一環として、SSWは管理者がRDPベースのアプリケーションに対してNLAを強制し、ユーザーがリモートセッションを開始する前に認証を要求し、組織のセキュリティポリシーに準拠することを確保します。

ゼロトラストアクセスの簡素化
Splashtop Secure WorkspaceにおけるNLAの主な利点

  • Pre-Session 認証: ユーザーはRDPセッションを確立する前に自分の身元を確認し、不正アクセスの試みを防ぐ必要があります。

  • ポリシーベースのセキュリティ制御: 管理者は、NLAや他のセキュリティポリシーをコンプライアンスフレームワークに合わせて強制することができます。

  • 詳細なユーザーアクセス管理: ITチームは、特定のプライベートアプリケーションへのアクセスを定義し、ユーザーの役割と権限に基づいて接続を制限できます。

NLAを超えて：Splashtop Secure Workspaceの追加のセキュリティ対策

NLAがRDPのセキュリティを強化する一方で、SSWは従来の認証方法を超えた機能を備えた完全なセキュリティフレームワークを提供します: 

  • 多要素認証（MFA）：リモートアクセスを許可する前に強力な身元確認を保証します。

  • エンドツーエンド暗号化：データを保護するためにAES-256暗号化とTLSセキュリティプロトコルを使用します。

  • ゼロトラストアクセスモデル：検証済みのユーザーのみにリモートアクセスを制限し、潜在的な攻撃面を減少させます。

これらの高度なセキュリティコントロールとNLAを統合することで、Splashtop Secure Workspaceは、プライベートアプリケーションとRDP環境を管理するための強力でセキュアリモートアクセスソリューションを組織に提供します。

Splashtop Secure WorkspaceがNLAを備えた従来のRDPに対するセキュアな代替手段である理由

NLAはRDP接続の重要なセキュリティ機能ですが、従来のRDP展開は、オープンポートや資格情報に基づく攻撃など、特定のリスクを依然として露出しています。Splashtop Secure Workspaceを使用すると、組織はより堅牢なセキュリティモデルの恩恵を受けることができます：

  • 高度な認証メカニズム (NLA、MFA、アクセスポリシー)

  • 不正な傍受からリモートセッションを保護する暗号化トンネル

  • 複数のアプリケーションにわたってセキュリティポリシーを強制するための集中アクセス制御

標準のRDPとNLAとは異なり、Splashtop Secure Workspaceは直接RDPの露出を排除し、外部攻撃のリスクを減らしながらシームレスでセキュアリモートアクセスを確保します。

Splashtop Secure Workspaceを無料でお試しください

認証優先のアクセスと暗号化されたリモートセッションでリモート接続を保護したいですか？Splashtop Secure Workspaceを無料で試してみてください 今日、プライベートアプリケーションとリモートデスクトップを管理するための安全で効率的な方法を体験してください。

