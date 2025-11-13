リモートで作業しているときは、仕事に必要なすべてのものにアクセスできるべきです。多くの業界において、オーディオは日常業務の重要な要素ですが、一部のリモートデスクトップソリューションはオーディオ品質を考慮せずに構築されています。
オーディオサポート付きのリモートデスクトップソフトウェアは、効率的でセキュアリモートアクセスを可能にするために多くの企業にとって重要です。特にリモートワークが企業のあらゆるタイプと規模で常態化する中で。そこで、リモートデスクトップとオーディオサポートについて、それが重要である理由、そしてSplashtopのオーディオサポートがどのようにオーディオ品質をクリアに保つかを見てみましょう。
なぜリモートアクセスソフトウェアでオーディオをストリーミングすべきか
従業員がどこからでも、どんなデバイスからでも職場のコンピュータにアクセスできるよう設計されているリモートアクセスソフトウェアを考えると、音声はデフォルトで含まれるべきだと思うでしょう。しかし、すべてのリモートアクセスソリューションがオーディオをサポートしているわけではなく、もしサポートしていても、その音��声品質が伝送中に劣化することがあります。
多くの役割と仕事はクリアで高画質な音声を必要とします。ビデオ編集、放送、音楽、ラジオなどの役割で働く人は、作業中の音を明確に聞く必要があります。これらの分野以外でも、オーディオは会議への参加やプレゼンテーションの視聴といった日常作業で重要です。
ユーザーはリモートで作業するときに音声品質を犠牲にする必要はありません。一部のリモートアクセスソリューションは音声をストリーミングしないか、低品質でストリーミングするため、企業は高品質な音声が得られるソフトウェアを見つける必要があります。
例えば、Warner Bros. International Television Production（WBITVP）ニュージーランドがCOVID-19パンデミックの際にリモートで作業する必要があったとき、エディターがリモートのエンドポイントと専用の編集ソフトウェアにアクセスできるリモートアクセスソリューションが必要でした。サウンド編集、吹き替え、リップシンクを含むポストプロダクション活動は、WBITVPニュージーランドがSplashtopで得ることができた高パフォーマンスのソリューションと明確なオーディオが必要です。Splashtopのリモートアクセスソリューションは高精細オーディオストリーミングを利用しているため、エディターはオーディオとビデオを遅延や品質の低下なく管理できます。
オーディオサポート付きのリモートデスクトップソフトウェアに求めるべき機能
リモートデスクトップソフト��ウェアでのオーディオサポートの重要性を考えると、意思決定者はリモートアクセスソリューションを選ぶ際に何に注意すべきかを知っておく必要があります。リモートデスクトップソフトウェアを選択する際に次のことを考慮してください:
オーディオ品質: オーディオ品質が伝送中に失われると、プロジェクトに影響が出ます。ユーザーが作業用コンピュータと同じオーディオ品質をリモートデバイスで得られるように、高精細なオーディオを提供するソリューションを見つけることが重要です。
使いやすさ: ユーザーフレンドリーなソリューションは、リモートやハイブリッド環境でのスピードと効率を維持するのに役立ちます。従業員がリモートアクセスソフトウェアを自分のデバイスに簡単にインストールし、どこからでも接続できるようにするべきであり、デバイスにアクセスするためにわざわざ手間をかける必要はありません。
セキュリティ: リモートアクセスは安全で、データを覗き見から守る必要があります。エンドツーエンドの暗号化、多要素認証、ゼロトラストセキュリティなどのセキュリティ機能を備えたプラットフォームを探して、アカウントとネットワークを安全に保ちましょう。
デバイス互換性: リモートアクセスソフトウェアはクロスデバイス互換性が必要です。ユーザーが仕事のデバイスにアクセスする際に、同じデバイスとOSからでないとアクセスできないのでは目的を達成できません。優れたリモートアクセスソリューションはデバイスを跨いで動作し、ユーザーが自宅で使用するデバイスから仕事のコンピュータや専門のソフトウェアにアクセスできるようにし、アクセシビリティおよびBring Your Own Device (BYOD)環境をサポートします。
スケーラビリティ: 新しい従業員やデバイスを追加する際、成長に対応できるプラットフォームが必要です。必要に応じて新しいユーザーやデバイスを簡単に追加できるスケーラブルで柔軟なリモートアクセスソリューションを選ぶようにしましょう。
Splashtopがオーディオサポートでリモートアクセスを強化する方法
スケーラブルなリモートアクセスソリューションが必要で、高精細音声、高速、パワー、使いやすいインターフェースを備えているなら、Splashtopはすべて揃っています。Splashtopは、従業員がどこからでも、どのデバイスからでも、リモートで作業用コンピュータにアクセスできるようにし、次のような特徴を持っています:
1. クリスタルクリアなコミュニケーションのためのHDオーディオ＆ビデオストリーミング
Splashtopは、クリエイティブおよびメディアワークフロー向けに最適化された高品質で低遅延のオーディオおよびビデオストリーミングを提供するよう設計されています。これには、4Kストリーミングの60 fps、4:4:4カラーモード、詳細な音声とポストプロダクションサウンドに対応する高忠実度のオーディオが��含まれており、サウンド編集、AV同期、ポストプロダクションに最適です。
2. シームレスなアクセスのためのマルチプラットフォーム互換性
リモートアクセスは従業員が好むデバイスを使用して働くことを可能にするべきです。オフィスで何を使用しているかに関わらず。Splashtopはデバイスやオペレーティングシステムを問わず動作し、従業員やBYOD環境をサポートします。これは、ユーザーがPCを使用してMacコンピュータに接続する際、互換性やオーディオ/ビデオ品質の損失を心配することなく、お気に入りのデバイスから作業を行えることを意味します。
3. リアルタイムコラボレーションのための低遅延パフォーマンス
特にビデオ、ポストプロダクション、その他のオーディオ/ビジュアルメディアでオーディオを扱うとき、チームで作業している場合、遅延は大敵です。Splashtopの低遅延パフォーマンスは、オーディオのキューを完璧に合わせる必要があるときやリアルタイムのチームプロジェクトで遅れを感じることがないことを意味します。
4. 保護されたオーディオセッションのための企業レベルのセキュリティ
Splashtopは暗号化ストリーミング、MFA、デバイス検証、セッションログ、およびセッション開始通知を含む強固なセキュリティコントロールで構築されています。Splashtopはリモートセッションからコンテンツを記録または保存しません。これにより、品質や速度を犠牲にすることなく、各リモートセッションのセキュリティが確保されます。
5. 柔軟な統合とユーザーフレンドリーなセットアップ
ユーザーはデバイスやツールにリモートでアクセスするのに苦労するべきではありません。そのためSplashtopはユーザーフレンドリーで柔軟な統合を含んでいます。Splashtopへの接続は安全なログインとクイッククリックだけで済み、OneLogin、Microsoft Entra ID、Zendeskなどのさまざまなアプリケーションやツールとスムーズに統合します。
SplashtopでリモートセッションにHDオーディオを：無料トライアルを始めましょう！
音声を扱う場合、リモートセッション中に音声品質が失われるリモートアクセスソリューションに妥協することはできません。Splashtopは、デバイスやオペレーティングシステムを超えて高速で安全なリモートアクセスを提供し、高忠実度のオーディオを維持します。したがって、音を利用するすべてのソリューションとツールを使用することができます。
Splashtopは、政府からメディアまで、さまざまな業界の企業が選ぶリモートアクセスソリューションです。これは、ClassX RadioやHoly Spirit Radioのようなラジオ会社がどこからでも高品質な放送を届けるためや、khara, Inc.のようなリモートで作業する必要のあるビデオ制作チームに含まれます。Splashtopは、どんなニーズにも関わらず、作業用のツールに接続し、どこからでもオーディオを管理することを容易にします。
Splashtopは、すぐに新しいユーザーやデバイス�を追加できる柔軟でスケーラブルなプラットフォームで、新しい従業員がすぐに始められます。ユーザーフレンドリーなインターフェースのおかげで、リモートアクセスは数回のクイッククリックですることができ、ユーザーの作業デバイスは決して手が届かないことはありません。常に、Splashtopはエンドツーエンドの暗号化と多要素認証によってデータを安全に保ち、マルチメディアも含めています。
Splashtopがあなたの耳に音楽のように聞こえるなら、今日無料トライアルで自ら体験できます！