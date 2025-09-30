Photoshopを使いたいけど、目の前に適したコンピュータがないことってありませんか？
幸いなことに、Splashtopを使えばその問題はもう起こりません。
Using Remote Desktop to Access Photoshop
Splashtop リモートアクセス は、リモートコンピュータ上でPhotoshopを簡単にアクセスして使用できるようにします。
オフィスのコンピュータや他のデスクトップでPhotoshopにアクセスする必要があるときはいつでも、自分のノートパソコン、タブレット、またはスマートフォンを使って、そのリモートコンピュータにSplashtop リモートデスクトップ セッションを開始できます。接続されると、リモートコンピュータの画面をリアルタイムで見ることができ、まるでその前に座っているかのようにコントロールすることができます。
そこから、Photoshopをシームレスに使用してタスクを簡単に完了できます。
Splashtopの高速リモート接続を使用すると、自宅から職場のコンピュータにアクセスし、職場のコンピュータ上のアプリケーションをまるで目の前に座っているかのように使用することが非常に簡単です。Splashtoは、どこからでも常に職場のコンピュータに接続している状態を保ち、在宅勤務を容易にします。
Windows、Mac、Linuxコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからアクセスできます。
無料トライアルを始めて、その速さと簡単さを自分で確かめてください！
今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する無料トライアル