教室を思い浮かべると、何を想像しますか？ホワイトボード、学生の机、プロジェクタースクリーン、または演壇を思い浮かべるかもしれません。現在の教室は少し異なって見えます—特に若い学生にとって。学生は自分のノートパソコンやタブレットを持っているかもしれませんし、教師はモバイルデバイスで情報を投影したり、スマートボードを使って学生を引き込むことがあります。
COVID-19のパンデミックは、多くの学生が従来の学び方を変え、教室の様子もさらに異なるものになりました。これらの学生の教室は、電車の中や車の後部座席、自宅にあるかもしれません。
今日の教室は予想以上に新しい技術を取り入れており、学生がこのように技術を使って学ぶことが一般的になっています。このタイプの学習はブレンド型学習として知られています。
ブレンデッドラーニングとは何ですか？
ブレンド型学習（ハイブリッド学習とも呼ばれる）は、テクノロジーを活用したオンライン教材と、従来の対面教育の実践を組み合わせた教育アプローチです。ブレンディッドラーニングは、学生が日常生活で必要となる実践的な技術経験を得るのに重要です。
ブレンデッドラーニングは、対面学習とリモート学習の橋渡しを助けます。リモート学習は、��家庭環境、経済状況、持っているリソースによっては、一部の学生にとって挑戦となることがあります。技術格差は非常に現実的であり、リモート中心の学習はこれらの学生にとって適切でないかもしれません。ブレンデッドラーニングは、学生を引きつけるために両方を少しずつ提供することで助けます。
学生がブレンド型学習を最大限に活用するためには、学校が提供できるすべてのツールとリソースにアクセスできることが重要です—学生が対面であろうとリモートであろうと関係ありません。ここでの課題は、どこからでもアクセスできるソリューションを見つけることです。ここでリモートアクセスソフトウェアが役立ちます。
学校のコンピューティングリソースへのいつでもどこでもアクセス
リモート学習が学生に提供する主な利点の一つは、どこからでも学習できる柔軟性と、場所に関係なく学校のリソースにアクセスできることです。リモートアクセスソフトウェアは、この柔軟性を促進するための最良のツールです。学生専用の特定のソフトウェアアクセスを持つコンピュータなどのラボツールへのアクセスを提供することで、学生はいつでもリソースにアクセスすることができます。
リモートアクセスを提供するもう一つの利点は、学生が最も使い慣れたデバイスからラボのコンピュータにアクセスできることです。一部の学生はタブレットを持ち、他の学生はフルデスクトップを持っています。学生がどのようなデバイスを使用していても、ラボにいるかのように同じリソースにアクセスできま��す。
リモート環境での教育の質を維持する
Splashtopのようなリモートアクセスソリューションは、リモート環境の学生が対面の学生と同じ質の教育とツールへのアクセスを受けられるようにするのに役立ちます。図書館や専門的なソフトウェアなどのデジタルリソースは、学生がコンピュータラボを訪れる理由となることがよくあります。
リモートでこれらの機会を提供することは、リモートで学ぶ学生にとってのギャップを埋めるのに役立ちます。必要なときにキャンパスに行く手間を省き、時間を節約できます。これは特に、家庭生活やキャリアなどを両立しながら学位を取得しようとしているパートタイムの学生にとって役立ちます。
リモートアクセスは、学生の学習環境における継続性と一貫性を可能にします。学生がキャンパスのラボ、講義ホール、またはリモートの場所で学んでいるかどうかは関係ありません。提供されるコンテンツと体験は同じです。これは、すべての学生の教育の旅が、現在の学習環境に関係なく、一貫していることを保証するために重要です。
リモートアクセスが学生にどのように利益をもたらすか
建築やデザインのような専門プログラムの学生にとって、コースワークを完了するための専門ソフトウェアがしばしば必要です。このソフトウェアへのアクセスは学生にとって非常に高価になる可能性があります。この特定のソフトウェアを備えたラボコンピュータへのリモートアクセスを提供することで、この問題を解決できます。学生は高価なライセンスを購入する心配をする必要はなく、ラボコンピュータで利用可能なソフトウェアを使用するだけで済みます。
これにより、学生が高価で高性能なコンピュータを購入する必要も最小限に抑えられます。学生は高性能なマシンの費用を心配することなく、自分のデバイスからそれらのラボコンピュータにリモートアクセスできます。
リモートアクセスはまた、学生が自分の学習スタイルやスケジュールに合わせて柔軟に対応できるようにします。先に述べたように、フルタイムで働く個人のようにスケジュールが厳しい学生は、自分に最適な時間に学業を組み込むことができます。学生が事前に学習資料にアクセスする必要がある場合や、自分のペースで復習したい場合、必要に応じて資料を再訪し、より自己主導型の体験を作り出すことができます。
より柔軟な学習体験の機会を作り出すことは、定期的にキャンパスを訪れることができない障害を持つ学生にとってもアクセス可能性を提供します。例えば、対面での授業に参加するのが難しい学習障害を持つ学生の場合、リモートアクセスは、学生が自分に最適な環境を作り出すために必要なツールを提供するのに役立ちます。
教育機関の利点
リモートアクセスは学生に大きな利益をもたらすだけでなく、ブレンデッドラーニングを活用する教育機関にも大きな助けとなります。リモートアクセスは学�校のコンピューティングリソースへのアクセスを改善します。学校は、学生が必要とするリソースを購入するために多くの時間とお金を投資しますが、それらのリソースが使用されないと無駄になります。リモートアクセスはリソースの利用率を向上させ、学生が対面でもリモートでも成功するために必要なものを確保します。
リモートアクセスソフトウェアは、教育機関の間接費を削減するのに役立ちます。リモートデジタルラボは物理的なスペースの必要性を減らし、キャンパス内施設の維持費を削減することができます。
各学生のために個別のライセンスを購入する代わりに、機関はラボコンピュータで学生間で共有され、リモートアクセスを介してどこからでもアクセス可能な限られた数のライセンスを購入できます。これにより、必要なライセンスの総数が減少します。このセットアップは効率的なリソース管理プロセスを作成するのに役立ち、学校は教育リソースをよりアクセスしやすくしながら運用コストを最小限に抑えます。
リモート学習におけるセキュリティとコンプライアンス
学生をデータ漏洩から保護することは不可欠であり、彼らは脆弱な層です。教育機関は、研究やその他の図書館資源などの一般データを保護することも必要です。すべての情報を安全に保ち、一般的な教育基準を満たすリモートアクセスソフトウェアを見つけることが重要です。
Splashtopのようなリモートアクセスツールは、さまざまな統合セキュリティ機能で学生を保護します。暗号化された接続、多要素認証、プライバシー保護などの重要な機能は、�学生情報を保護するために不可欠です。
教育機関は、教育データプライバシーのためのFERPAやヨーロッパのデータ保護のためのGDPRなど、さまざまな教育保護基準を遵守する必要があります。Splashtopのリモートアクセスは、学生データの保護とプライバシーに関する法的および倫理的ガイドラインに準拠しています。
ブレンデッドラーニングのためのSplashtopを始めましょう
ブレンド型学習のためのリモートアクセスの提供は、リモート学習と対面のギャップを埋め、学生がキャンパス内でも自宅でも同じ質の高い学習体験を受けられるようにします。学生はキャンパスに移動せずに主要な技術リソースにアクセスでき、学習の機会と時間を広げ、よりアクセスしやすい機会を創出します。
リモートアクセスを採用して、より多様な学習実践を促進したい場合は、Splashtopを検討してください。学生にブレンド型学習の機会を提供するために、セキュアリモートアクセスソリューションを提供するために私たちに参加することをお勧めします。Splashtopの教育ソリューションがどのように学生を支援できるか、詳細はこちら。