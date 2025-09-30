遠隔学習では、学生、教師、授業内容がすべて接続されるための適切なツールを用意することが重要です。学校や大学が遠隔学習を強化するためのトップソフトウェアソリューションを紹介します。
COVID-19のパンデミックが収まる気配を見せない中、多くの大学、大学、K-12の学区が、来年の伝統的な教室設定の代替として遠隔学習に目を向けています。
遠隔学習は、物理的または時間的な制約に関係なく、学生が教育を続けるための効果的な方法です。このパンデミックがどれだけ長く続くかは不明確であるため、教育者が変化する時代において学生に最高の学習体験を提供するための適切なソフトウェアを備えていることが重要です。
これを踏まえて、この記事では、教育機関が遠隔学習計画を実施する際に考慮すべき5種類のソフトウェアツールを紹介します。
学習管理システム(LMS)
ビデオ会議
コラボレーション
チームの監視と管理
リモートアクセス
学習管理システム(LMS)
物理的な教室や教科書へのアクセスがほとんどないため、教師は生徒に効果的に教材を提供する方法がないかもしれません。学習管理システム（LMS）は、教師が教育コンテンツの管理、配信、追跡を自動化する方法を提供します。
今日の市場で人気のLMSツールには、Schoology Learning、Canvas、Blackboard Learnがあります。
ビデオ会議
よりインタラクティブな学習環境を促進するために、教師や監督者は講義中に学生とリアルタイムで対話できるようにしたいかもしれません。これにより、学生の関心を引きつけるだけでなく、教師がセッション中に出てくるかもしれない質問に答えることもできます。ビデオ会議ツールは、教師と学生がリアルタイムの仮想環境で接続し、協力することを可能にします。
大学、学校、個別指導者が利用する人気のビデオ会議には、Google EDU、Zoom、Wyzantがあります。
コラボレーション
リモートで学習する際、複数の人とのタスクの調整はほぼ不可能です。コラボレーションソフトウェアは、学生と教師が互いに協力し、実践的な指導を促進することを可能にします。
最も一般的に使用されるコラボレーションソフトウェアツールには、MURAL、Drawp for School、Loopがあります。
リモートアクセスソフトウェア
一部の学生は、自宅のコンピュータに必要なソフトウェアツール（Adobe、Microsoft Officeなど）がないかもしれません。しかし、�リモートアクセスソリューションを導入する際には、リモート学習の利点と欠点を慎重に検討することが重要です。リモートアクセスソフトウェアを使用すると、学生は自分のデバイスから学校のラボコンピュータにリモートでアクセスして制御できます。リモートセッション中に、Chromebookからでも学校のコンピュータ上で任意のソフトウェアプログラムを実行できます。
現在、教育に最適なリモートアクセスソフトウェアはSplashtop for remote labsです。Splashtopは、学校が学生に自分のコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスからWindowsおよびMacコンピュータへのアクセスを提供できるようにします。
リモートサポート
遠隔学習の性質上、学生や教職員がデバイスに技術的な問題が発生した場合に助けを受けるのは難しいことがあります。リモートサポートソフトウェアは、IT技術者が誰のデバイスにも必要なときに支援を提供することを可能にします。リモートサポートソフトウェアを使用して、教職員や学生が問題を迅速に解決できるようにし、学習を続けられるようにしましょう。
The current best リモートアクセスソフトウェア for educational IT is Splashtop リモートサポート.