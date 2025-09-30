SplashtopはISTELive 2022で出展者として参加しました。コンテンツマネージャーのGillianからの感想や、素晴らしい教育顧客の引用をお読みください。
過去2年間、教育者にとって厳しい時期が続いているのは周知の事実ですが、今年ニューオーリンズで開催されたISTELive 2022で皆さんにお会いできてとても嬉しかったです。このカンファレンス/エキスポは、教室、学校、地区に向けた魅力的で実用的な戦略を提供します。今年の対面イベントには、何千人もの教育者、管理者、エドテックプロバイダーがニューオーリンズに集まりました。
ニューオーリンズでは「Laissez les bon temps rouler!」（楽しい時を過ごそう！）と言います。
ニューオーリンズは、会議を開催するのにアメリカで最高の都市の一つに違いありません。彼らが言うように、「Laissez les bon temps rouler!」
カフェ・デュ・モンドで新鮮で熱々のベニエで一日を始めるより良い方法を思いつきますか？スペイン苔を通り抜ける風を見て、カラフルなフレンチクォーターの建物に反響するジャズ音楽を聴く。同僚と一緒に、ルイジアナが誇る最高のシーフードを食べて一日を終える。それは食通の楽園でした。言うまでもなく、絶対にまた来ます！
ス��トーリー、サメ、そしてSplashtopの愛
コンベンションセンターは満員で、エキスポホールは大盛況でした！Splashtopはエキスポホールにブースを設置し、数百人のエドテックリーダーや意思決定者、そして現在の顧客やパートナーとつながりました。
コンテンツマーケターとして、座って観察し、現在の顧客と話し、何気ない写真を撮ることを期待していました。ISTELiveは私を忙しくさせ、営業の帽子をかぶることを強制しました！初日はとても多くの人が訪れたので、座ったことすら覚えていません！サメのぬいぐるみとYetiクーラーの抽選会も多くの人をブースに引き寄せました。ノースダコタ、メイン、ワシントンなど、全米から人々に会いました！
現在のSplashtopユーザーと話すのは素晴らしい経験でした。私はリモートワーカーなので、これが初めてのIRL（実際の生活で）ユーザーとの出会いでした。みんなとても熱心でした！彼らはブースに立ち寄って挨拶し、Splashtopのストーリーを共有しました。
教育分野の友人たちがSplashtopについて語ったことはこちらです：
「私はルイジアナ州中央部のMarksville高校で教えていますが、Splashtopが大好きです！教室に代理の先生がいるときは、ノートパソコンをクラスに向けて回してもらい、クラスを見ることができます。それからスマートボードを引き継いで、「ねえ、A君、騒ぎすぎだよ」とか「B君、ちゃんとやりなさい！」といったメッセージを書き始めます。彼らは本当に私のスマートボードに幽霊がいると思っています！」 – Nettie Jeansonne, Teacher at Marksville High School
「私はグラフィックデザインを教えています。Splashtopがあれば、教室を歩き回りながら、iPadからコンピュータとプレゼンテーションをリモートで制御できるので大好きです。その方法で教室を管理するのはとても簡単です！管理者が来て、どうやってやっているのか聞かれることもあります。」– Crystal Samuels, Teacher, Brandywine School District
「私たちはSplashtopを使用して、学生がラップトップを通じてアートラボのより強力なコンピュータを使用できるようにしています。」– Dr. Mary Beth Clifton, Coordinator of Instructional Technology, West Chester Area School District
「現場にいられないときに、遠隔で教師を支援するためにSplashtopを使うのが大好きです。彼らのコンピュータにアクセスして、その場で必要なことを手助けすることができます！」 – Ursula Martin, Mobile County Public School System
ジョーエンタープライズ!
Splashtopは、優れたリモートアクセスとITサポートのソリューションを提供しているため、Virginia Tech、Poway Unified School District、Abbey Road Instituteなどの注目すべき教育ユーザーがいます。
教師、管理者、IT専門家とMirroring360やRemote Labsについて話すのは素晴らしかったですが、Enterpriseが本当にショーの主役でした。オールインワンツールが学校や地区にとってど��れほど有用であるか、何度も聞きました。幅広いデバイスサポート、リモートコンピュータ管理、そして堅牢なセキュリティがあなたにも魅力的に感じられるなら、今日、私たちの営業担当者と話すか、デモを試してみてください。
全体として、ISTELive 2022で素晴らしい時間を過ごしました！来年のISTELive 2023でフィリーで皆さんに会えるのを楽しみにしています！