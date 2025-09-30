パンデミックが始まって2年、リモート学習はどこにも行かないことが明らかです。リモートアクセスが教師の負担を軽減する方法を学びましょう。
COVID-19は、学校が迅速に遠隔学習に慣れることを余儀なくしました。オンラインクラスやオプションは30年以上前から存在していますが、これほど多くの学校が仮想学習環境でこれほど多くの学生をサポートする必要があったことはありません。
学校が2020年3月にリモートに移行した際、それはリモート学習が一時的なものであるという広範な仮定の下で行われました。2022年2月には、パンデミックの急増や天候関連の事件のために、リモート学習がどこにも行かないことが明らかです。多くの学校や家族が緊急措置として導入したものが、効果的な学習ツールにもなり得ます。
緊急措置としても、対面授業の補完としても、リモート学習は今後も続くでしょう。Education Weekのリモート学習に関するレポートによると、教師がオンライン授業のために特に計画を立てると、仮想ツールの効果が向上しています。これを考慮すると、��教育機関は教師に対して、魅力的で安全なリモートまたはハイブリッド学習環境を促進するための最良のツールを提供する必要があります。
そのようなツールの一つが、教師を念頭に置いて設計されたリモートアクセスとサポートソリューションです。
学生と教師のための学校コンピュータへのリモートアクセス
リモートアクセスはパンデミックの過程で多くのプロフェッショナルの生活の基盤となり、多くの人が自宅で働くことを可能にしました。しかし、リモートアクセスはリモートで働くプロフェッショナルだけのものではありません。
学生は毎日学校でコンピュータを使用します。学校のコンピュータラボで提供されているアプリやプログラムにアクセスできないと、学生は自宅で同じ学習体験を得ることができません。学校のネットワークへのリモートアクセスも提供されない限り。
リモートアクセスがなければ、学生は不利な立場に置かれ、教師がすでに直面している問題をさらに悪化させます。学生の行動、不正行為、接続性に関する懸念に加えて、教師は学生が自宅のデバイスにどのツールを持っているか、持っていないかを覚��えておく必要があります。
リモートアクセスは、教師が自宅で必要なリソースをすべて手元に置いて作業することを可能にします。成績、ノート、学生のプロジェクトのダウンロードは、学校のデスクトップに保存されていても、自宅からアクセス可能です。
学生と教師の教室でのインタラクションを促進
どの教師や親も言うように、学生と教師の相互作用は教室の成功に不可欠です。教室では、教師はSplashtopを使ってリモートで授業をコントロールし、タブレットを使ってスライドを進めたり、大画面で例を示したりしながら、教室を歩き回って学生と一対一で話す自由を維持できます。
Splashtop Classroom: 物理的な教室でも自宅学習でも、Splashtop Classroomは教師と学生が一緒に作業し、教師のデバイスから直接コンテンツを学生に共有するための素晴らしいオプションを提供します。Splashtop Classroomを使用する学生は、授業をコントロールしたり、自分のノートを共有したりすることもでき、全員が参加できます。
Mirroring360: Mirroring360は、画面共有とミラーリング技術を提供し、最先端の体験をあらゆる教室にもたらします。インタラクティブホワイトボードはコストがかかることがありますが、Mirroring360は同じ接続性を提供します。教師はプロジェクターや他の利用可能な技術に画面を共有できます。学生はお互いに、そして指導者と自分の作品を共有できます。
Val Verde Unified School Districtは、SMART Interactive Whiteboards、Interwriteタブレット��、Apple TVを使用して画面共有を行った経験がありますが、どれも地区が求めていたシンプルで効果的なソリューションではありませんでした。Val Verdeの教育サービス担当副学区長、Michael R. McCormickは、地区が代わりに導入したSplashtopツールに感銘を受けました。彼は言いました、
「Splashtopは熱意を生み出し、Common Coreが求めていることの核心に迫ります。このような技術は教育における力の倍増器です。」
どこでも学校体験
リモートアクセスソフトウェアを通じて、どこで学んでいても学生に学校での体験を提供することで、教師の多くの負担を軽減できます。
学生は、ラボプロジェクトに必要な強力なソフトウェアを実行できるデバイスを持っていないかもしれません。さらに、学校は学生が自宅のデバイスにソフトウェアをインストールするためのライセンスを購入する資金がないかもしれません。Splashtop Enterprise for Remote Labsは、両方の問題に一度に強力なソリューションを提供します。
Splashtop Enterprise for Remote Labsを使用すると、学生は自宅から学校のラボにアクセスできます。インストラクターは、特定のソフトウェアやツールへの投資を最大化するために、学生がラボのコンピュータにアクセスするための特定の時間枠をスケジュールできます。各教室の独自のニーズに基づいて異なるユーザーに異なる権限を与えることができるため、機関もセキュリティを維持できます。最後に、学校のITチームは、キャンパス内外を問わず、学生や教師にオンデマンドサポートを提供できます。
Asheville High Schoolの学生は、パンデミック前にコンピュータアニメーションとゲームのクラスを受講していましたが、リモート学習に移行したときにソフトウェアを自宅に持ち帰ることはできませんでした。しかし、Splashtopを使えば、学生は学校のラボコンピュータにアクセスでき、問題は解決しました。彼らの教師、Kathryn Bradleyは、この変化に大喜びでした。
「Splashtopは私たちのニーズを完璧に満たしてくれます」とBradleyは言いました。「パンデミック前に開発されたレッスンを使用して、アニメーションとゲームアートプログラムの完全なカリキュラムを実行できます。」
すべての人のためのITサポート
最後に、そして重要なことに、ITサポートが組み込まれたリモートアクセスソフトウェアは、避けられない技術的問題に基づく学校時間の中断を減らします。学校のIT技術者が教室に来て問題を診断するのを待つ代わりに、教師はサポートホットラインに電話し、リモートセッションに接続して、数分で再び稼働することができます。
教師が自宅で働いている場合や、ITがキャンパスにいない場合はどうしますか？サポートはリモートで提供され、どこでも行うことができるため、教室に中断はありません。
シンプルで教育に特化
COVID-19パンデミックが続く中、教師たちは多方面で困難に直面しています。彼らの生活を楽にすることは重要であり、適切なソフトウェアに投資するだけで簡単です。2021年のEdTechの「トップ10学生エンゲージメントプラットフォーム」の一つに選ばれたSplashtopは、ハ��イブリッド教室をナビゲートする教師にとって信頼できるソリューションです。
それは技術者だけでなく、教師も同意しています。Val Verde地区のColumbia Elementaryの5年生の教師、Chris Parsonsは、
「Splashtopは、教育と教室管理を改善するための素晴らしいツールです…デスクトップコンピュータを置いて、学生と交流しながら、コンテンツを制御し、注釈を付けることができます…その後、学生が自分の画面をクラスにミラーリングできるようにします。」