2018年、欧州連合は、データを収集するすべての者が欧州市民の個人データを誤用しないようにするための新しい法律を制定しました。これは、対面および仮想の両方で、企業や組織を意味する可能性があります。この画期的な法律は、カリフォルニア州のカリフォルニア消費者プライバシー法（CCPA）などの他の法律の道を開きました。
同時に、リモートアクセスソリューションは、より多くの組織がハイブリッドおよびリモートワークに移行するにつれて、これまで以上に重要になっており、これらの技術が厳しいGDPR基準にどのように準拠できるかという疑問が生じています。
リモートアクセスのリーディングプロバイダーとして、SplashtopはGDPRの遵守を単に観察するだけでなく、私たちの運用DNAに組み込んでいます。このブログでは、SplashtopがGDPRの遵守をどのように維持しているか、なぜ私たちがデータの整合性を優先するのか、そしてビジネスや個人にとってGDPR準拠のリモートアクセスソリューションを選ぶことの重要性を探ります。
GDPRとは何ですか？
一般データ保護規則（GDPR）は、特にデジタル環境において、企業が個人の顧客データをどのように扱うべきかについての構造を作成するのに役立つ、欧州連合によって制定されたデータプライバシー法です。GDPRは、GDPRの第5.1-2条に記載されている7つの異なる保護原則に従います。
合法性、公平性、透明性: データを扱うすべての企業は、データ主体に対して合法的、公平、かつ透明な方法で行わなければなりません。
目的の制限: データは、収集時にデータ主体に明示的に指定された正当なビジネス目的のためでなければなりません。
データ最小化: 企業はビジネス目的に必要なデータのみを収集すべきです。
正確性: ビジネスが扱うデータは正確で最新であるべきです。
保存制限: ハンドラーは必要な期間のみデータを保存すべきです。
整合性と機密性: ハンドラーは、セキュリティ、整合性、機密性を確保する方法でデータを処理すべきです。
説明責任: データコントローラーは、上記のすべての要件に対するGDPR準拠を示す責任があります。これを示すことができない場合、ビジネスはGDPRに準拠できません。
SplashtopはGDPRに準拠していますか？
お客様の個人データを保護することは私たちの最優先事項です。Splashtopでは、データ処理の実践がGDPRに準拠し続けるように、次のステップを踏んでいます。
設計によるデータ保護: Splashtopは、顧客がサインアップ時に個人データを共有することを最初に選択する必要がある肯定的な同意オプションを使用しています。これにより、顧客は自分の意思で同意を撤回する選択肢を持ちます�。Splashtopは、顧客にサービスを提供するために必要な個人データのみを収集および処理します。保存する顧客データは、送信中および保存中の両方でGDPRのセキュリティ基準とベストプラクティスで暗号化されています。
データガバナンス: Splashtopは、収集するすべての個人識別情報（PII）を特定し、マッピングし、それをどうするか、誰がアクセスできるか、どこに流れるかを把握しています。すべての第三者サービスプロバイダーは、GDPR準拠を維持することにコミットしていることを保証するためにデータ処理契約（DPA）に署名する必要があります。
ポリシー: Splashtopのプライバシーとクッキーポリシーは、GDPRの要件に準拠しており、ユーザーの権利が保護され、明確に示されています。
プロセスとコミュニケーション: Splashtopは、GDPRの準備状況をテストするために第三者のレビュアーを利用しています。さらに、GDPR関連の問い合わせを内部および外部で処理するための追加のプロセスを確立し、適切なコミュニケーションチャネルを設定しました。
トレーニングと意識: 私たちはスタッフに包括的なトレーニングを投資し、GDPRコンプライアンスの重要性を理解し、日常業務でこれらの基準を維持するための準備を整えています。この内部意識は、データ漏洩を防ぎ、すべてのチームメンバーがユーザープライバシーの管理者であることを保証する鍵です。
これらの措置を通じて、Splashtopは私たちのリモートアクセスソリューションがGDPRの要件を満たし、規制が確立しようとする信頼とセキュリティの精神を体現していることを保証します。SplashtopのGDPRコンプライアンスに関する詳細情報は、プライバシーポリシー、コンプライアンス、およびセキュリティ機能をご覧ください。
なぜSplashtopがGDPRコンプライアンスを優先するのか
Splashtopは、プライバシーとデータセキュリティに関する私たちの基本的な信念のために、GDPRの遵守を優先しています。GDPRの規定を厳格に遵守することで、私たちはユーザーにトップクラスのリモートアクセス機能を提供し、プライバシーの権利を擁護します。データが貴重な通貨と見なされるデジタル時代において、私たちのユーザーは、彼らの情報の信頼できる管理者であるリモートアクセスツールを必要としています。
SplashtopのGDPR準拠は単なる法的なチェックボックスではなく、顧客のデータを自分たちのものとして保護するというコミットメントを反映しています。このコミットメントは、Splashtopを選ぶことで、ユーザーがプライバシーを最高の基準で重視し保護するパートナーを選んでいるという約束として機能します。
準拠したリモートアクセスプロバイダーの選択
リモートアクセスプロバイダーを選択する際には、GDPRコンプライアンスの保証が意思決定プロセスの最前線にあるべきです。このコンプライアンスは、プロバイダーのデータ保護への献身とプライバシー問題に対する積極的な姿勢を示しています。ビジネスや個人にとって、Splashtopはそのようなコンプライアン��スの模範として立ち、厳格なGDPR基準を維持するという約束と実績を提供します。
Splashtopを選ぶことは、データ保護法の複雑さを理解し、安全でプライベートなサービスを維持することにコミットしているプロバイダーと提携することを意味します。それは、今日のデジタル環境におけるデータセキュリティとコンプライアンスの価値を確認する選択です。
プライバシーを重視するパートナーを選ぶ
GDPRコンプライアンスは法的な必須事項であり、卓越性と信頼の指標です。Splashtopの揺るぎないGDPR原則へのコミットメントは、すべてのユーザーのプライバシーが尊重されることを保証します。Splashtopがどのようにしてチームがリモートでワークステーションにアクセスできるようにするかを知りたいですか？
Splashtopがどのようにしてあなたのチームに安全でセキュアリモートアクセス機能を提供し、場所に関係なくワークフローを維持できるかを学びましょう。Splashtopソリューションをチェックするか、今すぐ無料トライアルを始めて試してみてください。