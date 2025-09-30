コンピュータ、タブレット、スマートフォンは教育において普及しています。
実際、米国の学校の98％には教室に少なくとも1台のコンピュータがあります。それらは教師、生徒、ITサポートチームによって使用されています。
これらの人々のグループは、教育の場でコンピュータを使って多くのことができます。彼らはレッスンプランを作成し、レポートを発表し、コンピュータを稼働させ続けることができます。
教育においてコンピュータや他のデバイスでできることはたくさんあります。しかし、教室内（および外部）でコンピュータ、タブレット、スマートフォン、その他のデバイスを最大限に活用する方法を本当に知っていますか？
答えはリモートアクセスです。
この記事では、教育におけるリモートアクセスの最も一般的な使用例を紹介します。
学生がラボコンピュータにリモートアクセス
教職員が自宅から学校のコンピュータにアクセスする
学生と交流する教師
学校のITが学校、教師、学生のデバイスにリモートサポートを提供
リモートアクセスは、別のデバイスからデバイスにリモートで接続することを可能にします。例えば、家でタブレットを使っているけれど、学校にあるノートパソコンにアクセスする必要があるとします。そこには特定のアプリケーションとすぐに使いたい特定のファイルがあります。リモートアクセスを使えば、タブレットからノートパソコンに接続してコ�ントロールを取ることができます。アプリケーションを実行し、ファイルを編集して保存し、他にやりたいことを何でもできます。
その例は、リモートアクセスの最も一般的な使用例の一つです。これは、リモートアクセスが人々のリモートワークの方法を完全に変えたからです。
さて、リモートアクセスソリューションが教育にどのように大きな影響を与えるかを見てみましょう。これらは、リモートアクセスが教師、学生、学校のITチームに大きな利益をもたらすことがすでに証明されている方法のいくつかです。
学生が自宅から学校のコンピュータにアクセスするために
学生が個人のデバイスからラボコンピュータにリモートアクセスし、まるでその学校のコンピュータの前に座っているかのように操作できるようにします。学生は個人のコンピュータ、Chromebook、その他のモバイルデバイスからラボ作業を行うことができます。学生と教師は、ビデオ編集、アニメーション、3Dデザイン、その他のリソース集約型ソフトウェアをリアルタイムでリモートアクセスして使用でき、自宅でのアクセスを可能にするために追加のソフトウェアライセンスを購入する必要がなくなります。
Lenawee Intermediate School District、Wayne State University、Laney College、および他の多くの学校が、Splashtopをリモートラボに導入し、優れた結果でリモート学習を強化しています！
お問い合わせして、学校のラボコンピュータへのリモートアクセスを設定し、ニーズに最適なSplashtopソリューションを構成するためのデモをスケジュールしてください。
スタッフが在宅勤務のために学校のコンピュータにアクセスするために
教職員がWindows、Mac、Linuxの職場のコンピュータに他のコンピュータやモバイルデバイスからリモートでアクセスし、自宅からシームレスに作業できるようにします。教職員はオフィスやラボのコンピュータに即座にリモートアクセスし、ファイル転送、リモート印刷、複数モニターの表示などの機能を備えた高性能なリモートセッションを得ることができます。ユーザーごとに支払い、大規模なチームには最大50%の割引を受けられます。
無料トライアルを開始（クレジットカードは不要）し、リモートでの作業がどれほど簡単かを自分で確認するか、オンプレミスソリューションに興味がある場合はお問い合わせください。
学生と交流する教師
教育におけるリモートアクセスの最良の例の一つは、教師がそれを使用して学生と対話することです。
リモートアクセスを使用すると、教師は教室のどこからでも授業をリモートでコントロールできます。例えば、教師がデスクトップをプロジェクターやインタラクティブホワイトボードに接続している場合、iPadを使用してコンピ��ュータに接続できます。これにより、教室を歩き回りながらデスクトップコンピュータをコントロールする自由が得られます。この移動性の向上は、教師が生徒とより良く交流するのに役立ちます。
教室の学生がラップトップやコンピュータなどの自分のデバイスを持っている場合、教師はSplashtop Classroomのようなソリューションを使用して、コンテンツを直接学生のデバイスに共有できます。彼らは自分の画面で授業を直接見ることができます。しかし、リモートアクセスは見るだけではありません。学生はレッスンを制御したり、直接注釈を付けたりすることもでき、参加する機会を得ることができます。
この技術が教師が生徒により良い学習環境を提供するのに役立ったことはすでにわかっています。こちらは、教育に最適なリモートアクセスソリューションであるSplashtop Classroomのクイックビデオです。
進む前に、教育のためのリモートアクセスに似た他の技術が、教師と学生がインタラクティブ性を高めるために使用できることも重要です。その技術は画面共有です。
画面共有により、教師や学生は自分の画面を他の全員のデバイスに簡単に共有できます。クラスの他の人は、コントロールしている人の画面を自分の画面で見ることができます。これにより、インタラクティビティが向上し、教師が授業を行うことや、学生が作品を発表することが楽しくなります。
既存の教師用コンピュータ/プロジェクター/スクリーンと学生デバイスを使用した画面共有ソフトウェアは、高価なインタラクティブホワイトボード（IWB）を購入するための低コストの代替手段となる可能性�があります
Val Verde Unified School DistrictがSplashtop ClassroomとMirroring360（教育に最適な画面共有ソリューション）を導入して学校での学習体験を改善した方法のビデオはこちらです：
学校のITが�学校、教師、学生のデバイスにリモートサポートを提供
最後に、私たちのデバイスでは、いつでも何かが突然うまくいかなくなる可能性があることを皆知っています。これは授業中に発生すると非常に混乱を招きます。それは授業全体を中断させ、教師が一生懸命準備した計画を狂わせる可能性があります。
通常、これが起こると、教師はITサポートチームに電話をかけ、彼らが来て問題を解決するのを待つ必要があります。これもまた、時間がかかり、費用がかかります。
Splashtop リモートサポートは、この目的のために作られたリモートアクセスソリューションです。その仕組みは次のとおりです。先生が最初にコンピュータの不具合を発見し、サポート番号に電話します。電話の向こうの技術者は、簡単な9桁のセッションコードで先生のデバイスにすぐに接続できます。
接続されると、技術者はデバイスをコントロールし、問題をトラブルシューティングし、迅速に解決できます。その後、教師は授業に戻ることができます。
このようなシナリオでは、頭痛の種もなく、時間も無駄にしません。問題はすぐに解決されます。技術者、教師、学生の全員が勝者です。
IT管理者は、エンドユーザーが不在でも学校のコンピュータをリモートで管理、更新、アクセスでき、学校のコンピュータが最新の状態で最適に動作することを保証します。チャット、ファイル転送、セッション録画、ユーザー管理などの機能を備え、ITチームは教職員と学生を効果的に管理しサポートできます。詳細はこちら
今日から無料でSplashtop リモートサポートのトライアルを始めましょう（クレジットカードは不要です）、またはお問い合わせください。自社ホストのオンプレミスソリューションにご興味がある場合は。
教育におけるリモートアクセスがすでにその目的で使用され、素晴らしい結果をもたらしているのを見てきました！すでに数百の教育機関に利益をもたらしています。
だから、もしあなたが教師やIT技術者、または教育現場にいる誰かであれば、リモートアクセスがどのようにテクノロジーの使い方をより良く変えることができるかを知り、Splashtopに連絡してください。