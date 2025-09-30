システム管理者は、数百、時には数千もの異なるデバイスを管理するプロセスを経ます。これだけ多くのエンドポイントを管理するには、さまざまなデバイスやオペレーティングシステムを理解し、維持するためのさまざまなソフトウェアが必要です。複数のツールを管理し、それらのエンドポイントを管理するために異なるソフトウェアを行き来するのは非効率的で持続不可能な方法です。
Splashtop Enterpriseのようなツールを採用することで、主要なIT機能を統合し、技術者が行う必要のあるツールの切り替えを最小限に抑えることでプロセスを効率化できます。
なぜツールの統合がそれほど重要なのか？
新しいツールを必要に応じて採用するのは珍しいことではありません。理にかなっています—問題を解決するために迅速にソリューションが必要だからです。しかし、このプロセスは、各ツールのスケーラビリティと相互接続性、および全体のワークフロー内での機能を考慮していません。ITチームは、エンドポイントを管理するための1つのツール、ヘルプデスクサポート用の別のソフトウェア、リモートアクセス用の別のソフトウェアを持っているかもしれません。
このような単一用途のソフトウェアを接続すると、特定の統合や他のツールとの連携に問題が生じる可能性があります。一部のツールは他と統合できるかもしれませんが、技術スタックに統合されていないツールが1つでもあると、プロセスにおいてより多くの手作業が必要になり、エラーの余地が増える可能性があります。
もう1つ考慮すべきことは、技術スタックに追加のツールを追加することは、潜在的なセキュリティリスクを追加することを意味します。技術スタックに新しいツールを追加するたびに、ITチームは各ツールのセキュリティを評価し、チームのセキュリティガイドラインに合致していることを確認する必要があります。また、ツールが顧客データをどのように管理しているかを理解する必要があります。
平均的な労働者が1日に10個の異なるアプリを切り替えるのは珍しいことではありませんが、それを行うと生産性が低下する可能性があります。2021年の調査によると、アプリを切り替えることで個人の効率が26%低下することがわかりました。Splashtopは、ITサポートチームが一般的に使用される機能を1つのアプリケーションに統合し、他のアプリからの情報を1か所に同期することで、アプリの切り替えを最小限に抑えるのに役立ちます。
IT機能を統合するのに役立つSplashtopの主要機能
Splashtop Enterpriseは、技術者が日常的に行う主要なIT機能を統合するのに役立ちます。SplashtopがIT技術スタックを統合するのにどのように役立つかを見てみましょう。
サービスデスクコンソールは、リモートセッションの迅速な概要を提供し、ワークフローを強化します。
Splashtop Service Deskコンソールは、技術者が現在のセッションのステータス、誰がサポートを受けているか、各セッションで何が起こっているかを明確に把握するのに役立ちます。
サービスデスクコンソールは、技術者がエンドユーザーと接続するためのさまざまな方法を提供します。技術者は、招待リンクを共有するか、6桁のPINコードを選択して接続することができます。リンクを使用すると、エンドユーザーはSplashtopアプリをダウンロードして起動し、接続できます。
ユーザーがSplashtopに接続すると、技術者はSplashtopサービスデスクコンソールでステータスが「待機中」から「アクティブ」に変わるのを簡単に確認できます。セッションがアクティブになると、技術者は「リモートセッションを開始」を選択して接続の承認をリクエストできます。このダイアログはエンドユーザーに対して技術者への承認を拒否または付与するよう促します。
複数の技術者がいる場合、Service Deskコンソールは進行中のセッションや完了する必要があるセッションの概要を提供します。技術者は次にどのユーザーが助けを必要としているかをすばやく特定し、サポートの一貫したワークフローを作成し、間の中断を減らすことができます。
エンドポイントをリモートで管理および維持
数千のエンドポイントを管理することは簡単なことではなく、すべてのエンドユーザーをサポートするための技術者が十分にいることを保証することは、1人の人間にとっては難しい作業です。幸いなことに、Splashtopはサポートチャネルとセッションルーティングを提供し、エンドユーザーが必要なサポートを受けるために適切な技術者を確保します。
Splashtop内では、ITチームがデバイスタイプ、オペレーティングシステム、物理的な場所などの特定のカテゴリでエンドポイントをバックエンドで整理できます。これにより、エンドユーザーは特定のデバイスに対する専門知識を持つ人から適切なサポートを受けることができます。サポートコールが入ると、Splashtopはそれらのコールを指定された技術者にルーティングし、デバイスや問題をサポートすることができます。
サポートチャネルは、技術者のためにより効率的なスクリプトとタスクを作成する能力も提供します。技術者は、特定のアクション、アプリケーション、更新、またはメンテナンスを受けるデバイスを簡単に選択できます。iOSに新しいアップデートがある場合、技術者は数百のデバイスを同時に更新することができ、各デバイスを手動で選んで更新する必要はありません。
これらのすべての機能はリモートで利用可能であり、技術者がエンドユーザーのサポートのために移動する手間を省きます。エンドユーザーは、問題が専門の技術者に迅速にルーティングされ、必要に応じて複数の個人からサポートを受けることができるため、はるかに迅速な解決時間を期待できます。
拡張現実は熟練した技術者により多くのリーチを提供します
熟練した技術者はなかなか見つからず、現場で問題を評価するために彼らを呼ぶことは、彼らの貴重なスキルをより効果的に活用できる場合には、労力に見合わないかもしれません。この問題は拡張現実の助けを借りて解決できます。
拡張現実は、熟練した技術者�と現場技術者の両方に、より多くの問題を解決するための手段を提供し、必要な旅行の量を最小限に抑えるのに役立ちます。現場技術者は、問題を診断したり、簡単な問題を修正したりするために、支援を必要とせずに行くことができます。より熟練した技術者が必要な場合は、拡張現実を通じて問題の支援を求めることができます。これにより、より熟練した技術者が担当する旅行や問題の量を最小限に抑え、彼らの専門知識が最も必要とされる場所に時間を割くことができます。
Splashtop Enterpriseでツールを統合し、生産性を向上させましょう。
ITサポート技術スタックを統合することに興味がありますか？Splashtop Enterpriseは、技術者とエンドユーザーの両方にとってリモートデバイス管理を容易にします。エンドユーザーへの接続方法やセッションの整理方法を簡単に伝えることで、Splashtopは一般的なITサポート機能を合理化し、必要なツールの数を最小限に抑えることができます。
Splashtop Enterpriseを無料で試して、ITサポートワークフローをどのように統合できるかを確認してください。