Chart showing LogMeIn increasing price by 253% over 4 years.

LogMeInの価格上昇 2018年

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

また1年、また価格の上昇

LogMeInは最近、LogMeIn Pro製品の価格を再び引き上げました。個人は今後、LogMeInのリモートアクセス製品に対して$349.99/年（2017年の$249.99から）を支払わなければならず、40％の増加となります。私たちの更新されたLogMeIn Pro価格比較をご覧ください。

Splashtop リモートアクセス、Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスソフトウェアソリューションは、開始価格を¥9,900/年に据え置き、5年連続で人気のリモートアクセスソフトウェアの価格を引き上げないことを決定しました。

Splashtop リモートアクセス (the best LogMeIn Pro alternative) は、他のどのデバイスからでも仕事用コンピュータにリモートで接続することができます。接続が完了すると、コンピュータを操作し、すべてのアプリケーションやファイルにアクセスできるようになります。Splashtopの高速接続により、高精細なビデオとサウンドで作業が簡単になります。

初めてリモートアクセスソリューションを試してみたい、またはLogMeIn Proから切り替えたいと考えている方は、リスクフリーで義務のない無料トライアルを今すぐお試しください。始めるのに数分しかかかりません！あなたの仕事の生産性と財布が後で感謝するでしょう。

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。