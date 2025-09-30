また1年、また価格の上昇
LogMeInは最近、LogMeIn Pro製品の価格を再び引き上げました。個人は今後、LogMeInのリモートアクセス製品に対して$349.99/年（2017年の$249.99から）を支払わなければならず、40％の増加となります。私たちの更新されたLogMeIn Pro価格比較をご覧ください。
Splashtop リモートアクセス、Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスソフトウェアソリューションは、開始価格を¥9,900/年に据え置き、5年連続で人気のリモートアクセスソフトウェアの価格を引き上げないことを決定しました。
Splashtop リモートアクセス (the best LogMeIn Pro alternative) は、他のどのデバイスからでも仕事用コンピュータにリモートで接続することができます。接続が完了すると、コンピュータを操作し、すべてのアプリケーションやファイルにアクセスできるようになります。Splashtopの高速接続により、高精細なビデオとサウンドで作業が簡単になります。
