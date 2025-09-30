EPAD Business IT、IT & コンピュータサービスプロバイダーは、LogMeIn CentralからSplashtop リモートサポートに切り替え、わずか一晩で250台の管理コンピュータを移行しました。
管理しているコンピュータを新しいリモートサポートプラットフォームに移行する際の無数の時間と頭痛の恐れが、より良いものに切り替えるのを妨げないでください。
実際、移行プロセスは難しくありません。これは、EPAD Business ITのオーナーであるEric Gravensが、LogMeIn Centralから Splashtop リモートサポート に250台の管理コンピュータをわずか数時間で移行した際に学んだことです。
「大きな頭痛を予想していました」とGravensは言いました、「しかし、それは素晴らしかったです！素晴らしいと言えば、素晴らしい！ほとんどのPCをLogMeIn Central 250 Basicから[Splashtop リモートサポート]に移行するのに一晩かかりました。”
Gravensが彼のケーススタディで教えてくれたように、LogMeInからSplashtopに切り替えたい理由はたくさんあります。Splashtopは最高のLogMeIn Centralの代替であり、LogMeIn Centralの価格と比較して大幅に節約できます。しかし、移行プロセスの難しさが原因で決断をためらっているなら、EPAD Business ITがLogMeIn CentralからSplashtop リモートサポートへの簡単な移行プロセスをどのように活用したかを読んでみてください。
SplashtopからLogMeInへのOne2Manyを使用した移行
LogMeInからSplashtopにすべての管理されたコンピュータを簡単に移行する方法をいくつか見つけました。実際に、Splashtopにコンピュータを切り替えるためのステップをまとめました。
それがGravensが移行プロセスを開始したときに行ったことです。彼は上記のリンクされたページを読み、LogMeInの One2Many機能を使用してSplashtopを管理コンピュータに設定することを決めました。
「私たちは未知の量の労働時間を節約し、一晩で自分で移行を行うことができました」とGravensは言いました。
このプロセスは2つの簡単なステップを含みます。まず、Splashtop Web管理コンソールで設定パッケージを作成します。設定パッケージは、管理されたコンピュータにSplashtop Streamerをインストールするものです。設定パッケージがコンピュータで開かれると、アカウントに紐付けられたSplashtop Streamerがダウンロードされ、そのコンピュータへの無制限のいつでもリモートアクセスが可能になります。
設定パッケージを作成した後、次のステップはLogMeInのOne2Many機能を使用して、Splashtop Streamerをコンピュータに静かに設定することです。
Gravensはプロセスがどれほど簡単だったかを説明しました：
「LogMeInのサブスク��リプションが終了する前に、One2Many機能が含まれている最高の製品であるLogMeIn PremierまたはPremiumのトライアルを開始しました」とGravensは言いました。
「私たちはSplashtopで各グループを作成し、各グループのための設定ストリーマーを作成しました。SplashtopのストリーマーをOne2Manyを使用して設定する方法についての記事が彼らのウェブサイトにあります。それを確認することをお勧めします。
Splashtopの設定プロセス全体は、すべてのPCで3時間未満で完了しました。数人のクライアントがPCをオンにするのを忘れていたので、翌日それらを処理する必要がありました。問題ありません、大多数はその晩に完了しました。」
他の移行方法
Microsoft グループ ポリシー、SCCM、または RMM ツールなどの他の設定ツールを使用して LogMeIn から Splashtop に移行することもできます。これらのツールを通じて、MSIまたはEXEを使用して、管理しているすべてのコンピュータに一度にSplashtop Streamerをインストールできます。
LogMeInからSplashtopに切り替える理由
Splashtopは、より優れたパフォーマンスを発揮し、同じトップ機能を持ち、LogMeInよりもコストが低いです。LogMeInからSplashtopに切り替えることで、EPAD Business ITのEric Gravensのように、コストを最大70%節約できます。
Splashtopが最高のLogMeInの代替である理由を見つけ、LogMeInの価格と比較して最大50%以上の節約が可能です。
なぜEPAD Business ITが切り替えを行ったのか知りたいですか？EPAD Business ITのケーススタディをチェックして、LogMeInでGravensが直面していた課題（年間価格がほぼ倍増したことを含む）と、Splashtopでより良いホームを見つけた方法を学んでください。