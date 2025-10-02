メインコンテンツへスキップ
Strobel Energy Group facility at night

Strobel Energy グループが LogMeIn Central を捨てて救われた方法

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Strobel Energy グループは、米国の主要なミッドストリームEPC企業の一つで、最近LogMeIn CentralからSplashtop リモートサポートに切り替えました。結果は出ており、この切り替えは多くの面でプラスの影響を与えています。

このケーススタディでは、Strobel Energy グループが直面した課題と、Splashtopに切り替えることでどのようにそれらの課題を簡単に克服したかを発見できます。

ケーススタディについて

Strobel Energy グループのITチームは、複数の仮想サーバー、数百台のコンピュータ、複数の国に散らばった労働力を持つITインフラを管理しており、その要求は非常に高いです。LogMeIn Centralを使用し、価格が何度も引き上げられた後、Strobel Energy グループはSplashtopを試してみることにしました。

Splashtop リモートサポートは、Strobel Energy グループが求める高い基準を満たすパフォーマンスを発揮しました。さらに、Splashtopに切り替えることで、Strobel Energy グループのリモートサポートコストが80%以上削減され（LogMeIn Centralの価格と比較した場合）、LogMeInでサポートできたデバイスの数を倍以上に増やすことができました。

以下のケーススタディを読むことができ、ダウンロードも可能です：

Splashtop – Strobel Energy グループ ケーススタディ

なぜ他の何千人もの人々がすでにSplashtopに切り替えたのかを見つけてください

Strobel Energy グループのストーリーは特に新しいものではありません。LogMeIn CentralとSplashtop リモートサポートを比較すると、Splashtopは必要なすべてのツールと機能をより良い価値で提供していることは間違いありません（Splashtopが最高のLogMeIn Centralの代替である理由です）。Splashtop リモートサポートを自分で体験し、今日から無料トライアルを始めましょう。

