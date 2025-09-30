今日のペースの速いデジタル世界では、Android スマートフォンやタブレットにリモートでアクセス、表示、制御する機能がますます重要になっています。問題のトラブルシューティング、技術サポートの提供、または単に離れた場所からデバイスを管理する場合でも、リモート アクセス ソリューションは比類のない利便性と柔軟性を提供します。
このブログでは、Android デバイスへのリモート アクセスに利用できるさまざまな方法とツールを検討し、どこにいても接続と制御を維持できるようにします。
Androidリモコンとは何ですか?
Android リモート コントロールを使用すると、IT チーム、サポート技術者、企業は、コンピューターまたは別のモバイル デバイスから Android デバイスをリモートで表示、アクセス、制御できます。この機能は、技術サポートの提供、エンタープライズ デバイスの管理、リアルタイムの問題のトラブルシューティングに不可欠です。
Splashtop は、さまざまなニーズに合わせて、 有人アクセス と 無人 Android アクセスの 2 種類の Android リモコンを提供しています。
特徴
有人アクセス
無人アクセス
で利用可能
Splashtop Enterprise、 Splashtop Remote Support
Splashtop Enterprise
リモート Android デバイスにエンド ユーザーが必要ですか?
はい
いいえ
最適な用途
ITサポート、トラブルシューティング
会社所有のデバイス、キオスク、IoT、その他の Android デバイスの管理
セットアップが必要
エンドユーザーがアプリをインストールして実行し、技術者にアクセスコードを伝えます
AndroidデバイスにSplashtop Streamerをインストールする
ユースケースの例
従業員がIT部門に助けを求める
IT 部門は複数の場所でデバイスを管理しています
1. 有人アクセス(オンデマンドサポート)
有人リモートアクセスにより、IT チームはユーザーがいる間に Android デバイスにリモート接続できます。これは、技術的な問題で従業員、顧客、またはクライアントを支援するヘルプデスクやITサポートチームに最適です。
Splashtop Remote Support ライセンスの SOS 層と Enterprise 層の両方で利用可能で、Android デバイスの画面をリアルタイムでリモート表示したり、Android 8 以降を実行している Android デバイスや、Samsung、LG、Lenovo のその他の Android ベースの携帯電話やタブレットにリモート アクセス/制御したりできます。Splashtop Remote Supportは、IT、ヘルプデスク、サポートの専門家がAndroid、Windows、Macで迅速な有人サポートを提供するリモートアクセス/サポートソリューションです。
2. 無人アクセス(いつでもアクセスと管理)
無人リモートアクセスにより 、ITチームや企業は、デバイスに誰もいないときでも、いつでもAndroidデバイスにアクセスして制御できます。これは、会社所有のモバイル デバイス、キオスク、販売時点管理 (POS) システム、およびその他の無人展開の管理に最適です。無人 Android アクセスは、Splashtop Enterprise でのみ使用できます。
Enterprise Remote Access ライセンスは、自分の無人 Android デバイスにリモート アクセスしてリモートで作業するのにも最適です。
Splashtop は、有人と無人の両方のリモート アクセスを提供することで、オンデマンドのトラブルシューティングが必要な場合でも、常時オンのリモート コントロールが必要な場合でも、Android デバイス管理のための柔軟で安全なソリューションを提供します。
AndroidタブレットとAndroidスマートフォンの画面をリモートで表示して有人アクセス�を行う方法
Splashtop Remote Support を入手する
Splashtop Remote Support にサインアップして、Windows または Mac コンピュータ、または別の Android デバイスから Android デバイスをリモートで表示します。無料トライアルまたは低料金の有料サブスクリプションでサービスを利用できます。
または、 低コストのサブスクリプションを購入します。
Splashtop Remote Support は、他の有人型サポート ツールよりもはるかに安価で、非常に価値があります。これは、世界中で 2,000 万人以上のユーザーが使用している実績のある Splashtop リモート アクセス テクノロジーに基づいています。
表示または制御するデバイスに SOS アプリをダウンロードします
エンドユーザーに、Android デバイスから Splashtop SOS アプリのダウンロード リンク (Splashtop アプリに表示されている) に移動して、SOS アプリをダウンロード、インストール、実行してもらいます。
あなた(またはあなたの顧客)がAndroidデバイスでSOSアプリを実行すると、そのデバイスをリモートで表示するために画面に入力するセッションコードが表示されます。Android 8 以降を実行しているデバイスを使用しているユーザーには、リモート アクセスを許可するために Android でアクセシビリティを有効にするように求められます。
特定のデバイス(LG、Lenovo)を使用しているユーザーは、特定のAndroidデバイスファミリへのリモートアクセスを追加するために、Google Playストアからアドオンをダウンロードするように求められる場合があります。
Splashtop Business アプリにコードを入力し、Android 画面のリモート表示を開始します
コンピューターで Splashtop Business アプリを実行し、アプリの上部にある SOS (プラス記号) アイコンをクリックして、SOS 接続画面を開きます。顧客の Android デバイスの SOS アプリに表示される 9 桁のコードを入力します。矢印をクリックすると、セッションが開始されます。
この時点で、コンピューター画面のウィンドウでAndroid画面をライブビューできます。
次の図は、エンドユーザーの Android 画面、技術者のインターフェイス、およびコントロールを展開したコンピューター画面のウィンドウでのリモート接続中の Android 画面の表示を示しています。
表示コントロールの使用
ミラーリングされたデバイス画面ウィンドウの上部にある矢印をクリックして、コントロールにアクセスします。ボタンは次のとおりです。
切る
戻る(デバイス制御)
ホーム(デバイスコントロール)
メニュー(デバイスコントロール)
FPSストリーミング品質
拡大/オリジナルサイズの切り替え
フルスクリーン
ファイル転送
Windows または Mac コンピューターの標準の印刷画面キーの組み合わせを使用して、Android 画面の印刷画面を取得することもできます。
セッションの切断
セッションが完了したら、コンピュータのビューアウィンドウを閉じることができます。セッションは、表示しているデバイスで [X 切断] ボタンをクリックして閉じることができます。
Androidデバイスの無人リモートアクセスを設定する方法
Splashtop を使用すると、デバイスに物理的に誰もいない場合でも、Android デバイスにリモートでアクセスして管理できます。これは、リモートワーカー、キオスク、デジタルサイネージ、または共有会社のデバイスをサポートするITチームにとって特に便利です。
Android スマートフォンおよびタブレットの無人リモート アクセスを設定するには:
Android用のSplashtop Streamerをインストールします。 アクセスする Android デバイスで、Google Play ストアから Splashtop Streamer アプリをダウンロードしてインストールします。または、my.splashtop コンソールで、インストール時にデプロイコードが自動的に適用されるインストーラーをダウンロードするための共有可能なリンクを生成できます。
デバイスのアクセス許可を設定します。 アクセシビリティ アクセスやリモート コントロールのサポート (デバイスの製造元が許可している場合) など、必要な権限を付与します。一部のデバイスでは、完全なリモート コントロール機能を得るためにアドオンが必要な場合があります。
デバイスにリモートでアクセスします。 デスクトップまたはモバイルの Splashtop アプリから、いつでも Android デバイスを表示し、サポートされている場合は制御できるようになりました。画面共有、リモートコントロール、ファイル転送、デバイス情報アクセスなどの機能は、デバイスの機能に基づいて利用できます。
Splashtop の Android 用無人アクセスは安全かつ効率的で、ビジネス グレードのサポート シナリオ向けに設計されています。これにより、IT チームは、エンド ユーザーがセッションを開始することなく、リモート トラブルシューティング、デバイス監視、およびアプリケーション メンテナンスを合理化できます。
Splashtop Enterprise を使い始めて、無人の Android アクセスを取得しましょう。
無人 Android アクセスの最適な使用例
企業所有のモバイルデバイス (企業の電話、タブレット、堅牢なデバイス)の管理。
キオスク、デジタルサイネージ、POSシステムを現場での介入なしでリモートで保守 します。
さまざまな場所にまたがる従業員の Android 仕事用デバイスの IT サポートを提供します。
産業およびビジネス環境におけるAndroidベースのIoTデバイスの監視と管理。
リモートワークのために自分のAndroidデバイスにアクセスします。
Splashtop の無人リモート アクセスにより、IT チームはいつでも Android デバイスを安全に管理およびトラブルシューティングできるため、ダウンタイムが削減され、運用効率が向上します。
Android リモート コ��ントロール エクスペリエンスを向上させるためのヒント
Android のリモート コントロール エクスペリエンスを向上させると、よりスムーズで効率的なデバイス管理が可能になります。リモート アクセス セッションを最大限に活用するための実践的なヒントをいくつか紹介します。
安定したインターネット接続を確保する: シームレスなリモート制御には、強力で安定したインターネット接続が不可欠です。遅延や中断を最小限に抑えるために、Android デバイスとリモコン デバイスの両方が高速インターネットに接続されていることを確認してください。
デバイスを最新の状態に保つ: Android デバイスと Splashtop を定期的に最新バージョンに更新します。
キーボードとマウスのコントロールを利用する: Splashtop が提供するキーボードとマウスのコントロールを利用します。これらのツールはナビゲーションとインタラクションを大幅に強化し、Android デバイスをリモートで管理しやすくします。
セキュリティを優先する: リモート セッションを保護するために強力なセキュリティ対策を実装します。2 要素認証を有効にしてアカウントを保護します。
ショートカットに慣れる: Splashtop で利用できるキーボード ショートカットとクイック コマンドを学び、活用する
これらのヒントに従うことで、Android のリモート コントロール エクスペリエンスを向上させ、どこからでもスムーズで安全かつ効率的なデバイス管理を確保できます。
Android リモート アクセスにおけるセキュリティとプライバシーへの対処
強力な認証を使用する: 多要素認証 (MFA) と強力で一意のパスワードを実装して、許可されたユーザーのみが Android デバイスにリモートでアクセスできるようにします。
アクセス制御: リモート アクセスを必要な担当者のみに制限し、不正アクセスを防ぐために権限が適切に設定されていることを確認してください。
アクティビティの監視: リモート アクセス セッションを定期的に監視し、ログを維持して、不審なアクティビティや不正アクセスの試みを検出します。
セキュリティ ポリシーの実装: パスワード管理、認証プロトコル、デバイス使用ガイドラインなど、リモート アクセスのベスト プラクティスを概説するセキュリティ ポリシーを開発および適用します。
ユーザーを教育する: リモート アクセスにおけるセキュリティとプライバシーの重要性についてユーザーにトレーニングを提供し、デバイスとデータを保護する方法を確実に理�解できるようにします。
これらのベスト プラクティスに従うことで、Android リモート アクセス セッションのセキュリティとプライバシーを大幅に強化できます。
Splashtop for Android Remote Access を使い始める
Splashtop で他に何ができますか?
Splashtop は、Windows、Mac、Android、iOS、Chrome OS 向けのリモート IT サポート ソリューションです。これは、ヘルプ デスク、サポート、IT プロフェッショナルがコンピューターやモバイル デバイスにリモートでアクセスして顧客をサポートするための優れた方法です。別のヘルプデスクシステム、モバイルデバイス管理システム、または無人サポートツールをすでに使用している場合、Splashtopは、管理対象または管理されていないコンピューターやモバイルデバイスに迅速なサポートを提供できる安価なアドオンです。
Android 5 以降を実行している Android スマートフォンやタブレットにリモートでアクセスして表示する
Android スマートフォンと Android 8 以降を実行しているデバイスをリモート コントロールする
他のAndroidデバイス(Samsung、LG、Lenovo)もリモートコントロールできます
ファイル転送、チャット、モバイルデバイスからの表示などの追加機能を使用して、WindowsおよびMacコンピューターにリモートアクセスして制御します
Chromebook デバイスにリモートでアクセスして表示する
Splashtop Remote Support を始めましょう!
Splashtop Enterpriseにご興味がありますか?今すぐお問い合わせください。
新機能！追加オプション
Bluebird、CipherLabs、Honeywell、Sonim、Motorola、Panasonic、Seuic、Unitech、Zebra などの追加のメーカーやデバイスのサポートを追加したいですか?無人 Android アクセスにサインアップ し、サポートが必要なデバイスの種類/ブランドをフォームに書き留めます。または、デバイスメーカーの場合は、 Splashtopと提携して、デバイスのサポートを追加してください。
Splashtop リモート アクセス テクノロジーを MDM、 RMM、エンドポイント管理、またはその他のソリューションに統合したいですか?Datto、Ivanti、NinjaOneなど、Splashtopをソリューションに統合している企業に加わりましょう。OEMおよびパートナーシップソリューションについてはお問い合わせください。
プラグインでサポートされているLGおよびLenovoデバイスはどれですか?
LG Android デバイス - これらのデバイスをリモート制御するために、Google Play ストアから LG アドオン アプリをインストールするように求められます
TAB2 X30、TAB3-730、TAB3-850、TAB3 A8-50、Yoga TAB3 8、Yoga TAB3 10、Yoga TAB3 Pro、Yoga TAB3 Plus、Yoga Book、タブレット A12 などの Lenovo Android デバイスは、これらのデバイスをリモート コントロールするために、Google Play ストアから無料の SOS Lenovo Yoga Add-On アプリまたは Lenovo Achilles Add-On アプリもインストールするように求められます
その他の Android デバイス - Android 8.0 以降を実行しているデバイスをリモートで表示および制御できます。Android バージョン 5-7 以降を実行しているデバイスは、Splashtop Remote Support を使用してリモートで表示できる必要があります (ただし、リモート制御はできません)。
Android デバイスからコンピューターにリモートでアクセスしたいですか?詳しくは、Android リモート デスクトップ ソフトウェアについての記事をご覧ください。
今すぐ Splashtop Remote Support の無料トライアルを開始してください!