デバイスを完全にパッチ適用して最新の状態に保つことは、ITコンプライアンス、セキュリティ、生産性にとって不可欠です。それでも多くのITチームは、手動でのパッチ、ばらつきのある修正プロセス、異なるツール、そして柔軟性のないスケジュールに依存しています。その結果、彼らは遅延と不一致なパッチ処理に苦しみ、人為的なミスを減らすために過度な手動管理が必要になります。
Policy‑based automation offers a more structured approach. Instead of relying on technicians to make the same decisions over and over, IT teams can define rules that govern how endpoint actions such as patching, remediation, and follow-up tasks should be handled across different devices and scenarios.
So, what is policy‑based automation, and how does it work with endpoint management? Let’s explore what it is, its uses, and what to look for in an endpoint management solution.
What is Policy‑Based Automation?
Policy‑based automation is a way to automate endpoint management actions using predefined rules. Instead of making every decision manually, IT teams create policies that determine what should happen, when it should happen, and under what conditions. In practice, those policies can govern patching, remediation steps, rollout timing, and other routine endpoint actions across different device groups.
Basic automation can execute a task. Policy‑based automation adds decision logic around that task. It gives IT teams more control over timing, targeting, failure handling, exceptions, and rollout rules, so the same action can be handled differently depending on the device group, risk level, or trigger condition involved.
ポリシーに基づく自動化により、ITチームは反復的な手作業を減少させながら、より一貫したエンドポイントワークフローを作成できます。それは、部門、場所、リスクレベルによってデバイス、ユーザー、および運用の優先順位が異なる環境で特に便利です。
How Policy‑Based Automation Works in Endpoint Management
エンドポイント管理において、ポリシーに基づく自動化はシンプルなプロセスに従います。ITチームはルールを定義し、条件を設定し、適切なデバイスをターゲットにして、システムにアクションを実行させ、その後、ポリシーを時間をかけて改良するために結果をレビューします。
ポリシーを定義します: 管理者は、パッチをいつ設定するか、どのアラートがアクションをトリガーするか、またはどのデバイスが最初に更新されるかなどのルールを設けます。
トリガーまたは条件を設定：アクションはイベント、スケジュール、またはエンドポイントの属性などのトリガーに結び付けられ、パッチの設定や修正が開始されるタイミングを決定します。
ターゲットデバイスまたはグループを特定: 管理者は、部門、場所、デバイスの役割、またはリスクプロファイルなどのカテゴリに基づいてデバイスグループを作成します。各グループは異なるルールを持つことができます。
アクションを自動的に実行: ルールが設定されると、パッチ管理ソリューションは、ルールで定義されたパッチ適用、デバイスの再起動、スクリプトの実行、失敗したインストールの修復などのタスクを自動的に実行できます。
結果を確認し、ポリシーを調整する: ここでは視認性と失敗の追跡が重要です。チームは結果を監視し、自動化が意図どおりに機能していることを確認し、導入結果や失敗、ビジネスニーズの変化に応じてルールを精練する必要があります。
Where Policy‑Based Automation Delivers the Most Value
ポリシーベースの自動化は、ITチームが一律のタスク自動化以上のものを必要とする場合に最も役立ちます。その本当の価値は、エンドポイントのアクションをよりターゲット化し、反復可能で、実際の運用状況に対応できるようにすることです。
ポリシーベースの自動化は以下の改善に役立ちます：
1. 設定
ポリシーに基づく自動化は、OSやサードパーティアプリケーションの更新を含むエンドポイント全体のパッチ展開を標準化するのに役立ちます。チームは、広範なスケジュールに頼るだけでなく、特定のデバイスグループや運用要件に基づいて、タイミング、ターゲティング、展開順序、および例外を管理することができます。
2. リメディエーションワークフロー
パッチが正しくインストールされない場合、それを把握し、対処できるようにしたいです。ポリシーに基づく自動化は、問題が検出された際に是正アクションをトリガーすることで役��立ちます。これには、デバイスを再起動してインストールを完了したり、スクリプトを実行したり、インストールを再試行することが含まれますが、すべて設定したルールとポリシーに従って行われます。
3. 段階的な展開とリスク管理
ポリシーベースの自動化を使用すると、テストリング、パイロットグループ、または部門ごとに段階的にロールアウトして更新を設定できます。これは、すべてのデバイスに影響を及ぼすリスクを避けるために、早期に潜在的な問題を特定するのに役立ち、デバイスの使用状況や部門に合わせてスケジュールを立てることで、よりスムーズで混乱の少ないアップデートの設定を可能にします。
4. コンプライアンス志向のエンドポイントの一貫性
適切なパッチ管理は、サイバーセキュリティとITコンプライアンスの重要な部分であり、ポリシーベースの自動化はコンプライアンスと監査準備の維持を助けます。ポリシー駆動型のアクションは、コンプライアンス要件に合わせた反復可能なエンドポイント管理プラクティスを作成します。これには、視認性をサポートし、証拠を収集し、監査に備えるためのログ機能が含まれることがよくあります。
現在のエンドポイントワークフローがポリシーベースの自動化を必要としているサイン
Not every team starts with policy‑based automation, but the need usually becomes obvious as environments grow. If patching and remediation are becoming inconsistent, overly manual, or difficult to control across device groups, it is usually a sign that basic automation is no longer enough.
You might need policy‑based automation if:
パッチはデバイスごとに不規則なスケジュールで適用されるため、更新の追跡やITコンプライアンスの維持が困難です。
技術者はパッチ適用後にデバイスを手動でフォローアップする必要があります。
エンドポイントのアクションは個々の管理者やエージェントにあまりにも依存しています。
失敗したパッチの検出や迅速な修正が困難です。
異なるチームやデバイスグループは異なるパッチルールを必要としますが、現在のパッチツールではそれに対応できません。
問題を視認することはできても、それらに対応するための繰り返し可能なプロセスがありません。
現在使用しているツールはタスクを自動化しますが、ポリシーに基づいていないため、ITチームに追加の作業が発生します。
What to Look for in a Policy‑Based Automation Tool
When evaluating a policy‑based automation tool, the goal is not just to automate tasks. It is to make sure the platform gives you enough control, flexibility, and visibility to manage endpoint actions in a consistent and scalable way. Key capabilities to look for include:
スケジュール、イベント、またはエンドポイント属性に基づく柔軟なトリガーを使用して、必要に応じてルールを設定およびカスタマイズできます。
デバイスグループ分けとターゲティングコントロールで、柔軟性と正確なコントロールを確保します。
パッチ適用と修正の両方のワークフローをサポートして、完全なカバレッジと完全なパッチ適用を確保します。
The ability to automatically carry out actions in real‑time (or near‑real‑time at the very least).
ポリシーの実行、失敗、および結果の可視性を高め、問題を特定し、インストールの失敗を修正できます。
段階的な展開のサポートと効率的なテストと柔軟性を可能にする例外。
Scripting or background‑action support for more advanced workflows.
統合されたダッシュボードとレポートで、単一の場所から包括的な可視性と管理を提供します。
How Splashtop AEM Supports Policy‑Based Automation
When you need robust, customizable, and efficient policy‑based patch automation, you’ll want to check out Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM is designed to streamline IT operations and automate routine tasks (including patching) with flexible and scalable endpoint management capabilities.
Splashtop AEM には以下が含まれます：
1. Policy‑driven patching across endpoints
Splashtop AEMの自動パッチ管理は柔軟性がありカスタマイズ可能で、ポリシーに基づくパッチ適用をイベント、スケジュール、エンドポイント属性に結びつけることができます。さらに、これはさまざまなデバイスとオペレーティングシステムで動作するように設計されており、混在デバイスグループや独自デバイス持ち�込み（BYOD）ポリシーをサポートしやすく、OSやサードパーティのアプリケーションのパッチ適用を含んでいます。
2. 自動修復とバックグラウンドアクション
Splashtop AEMは、作業を中断せずにITチームが問題に対応するのを支援します。自動化スクリプトとスマートアクションを使用して潜在的な問題を自動的に修正し、バックグラウンドツールを使用して、ITエージェントはユーザーの業務を中断させることなくサポートを提供できます。
3. ポリシー実行の可視性と管理
Splashtop AEMを使用すると、ITチームはエンドポイントのインベントリ、パッチステータス、およびポリシーの結果についてより明確な視界を得ることができます。パッチが失敗した場合、チームは注意が必要なデバイスを特定し、結果を確認し、より迅速に対応することができます。その可視性により自動化が管理しやすくなり、より強力なレポート作成、証拠収集、監査準備をサポートできます。
4. 手作業を置き換えたり、ツールのギャップを埋めるための実用的なフィット感
Splashtop AEM は、手作業でパッチを当てているチーム、Microsoft Intune を使用しているがより迅速な制御と可視性を求めているチーム、大規模なエンドポイント管理ツールを使用して日々のパッチ適用や修復ワークフローに複雑さを抱えているチームに適した実用的なソリューションです。どのケースでも、価値は同じです：一貫性が増し、手作業が減り、グループ全体でエンドポイントアクションを管理するための明確な方法が得られます。
Policy‑Based Automation Works Best When You Start with Clear Rules
Policy‑based automation is about more than just control. With good automation, you can make endpoint management more precise, repeatable, reliable, and scalable, while freeing up your IT team to focus on more pressing tasks and reducing inconsistent manual work.
Splashtop AEMを使用すると、時間枠、優先順位、および各グループや部門用の設定スケジュールを含めた、ポリシーに基づくルールを明確に策定できます。これにより、組織とそのITチームは、エンドポイント全体にポリシー駆動型のパッチ適用と修復を行い、各デバイスの明確な可視性を得ることができます。
パッチ適用は、時間がかかる不安定なプロセスである必要も、ITエージェントが各デバイスを1台ずつ更新する必要もありません。Splashtop AEM のポリシーに基づくパッチ自動化を使用することで、すべてのデバイスを簡単に最新の状態に保ち、コンプライアンスを維持できます。
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