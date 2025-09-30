1980年代にWorld Wide Webが誕生して以来、人々はインターネットを通じて新しい情報を他の人々と共有してきました。その情報やデータのすべてが善意で作成されているわけではなく、一部はデバイスに損害を与えたり、コンピュータ上の情報のセキュリティに影響を与える可能性があります。
多くのウェブサーファーは、ネットワークやアプリケーションなどの情報にリモートでアクセスするために、VPNと呼ばれる一般的なツールを使用しています。
VPNとは何か？
バーチャルプライベートネットワーク（VPN）は、インターネットユーザーがトラフィックを暗号化して別のウェブサイト、ネットワーク、またはサービスに接続する前にリルートするツールです。これにより、特定の地理的制限を回避したり、公共のWi-Fi活動を履歴から隠したり、IPアドレスを隠すことができます。
VPNは、旅行中に特定のネットワークにアクセスする方法としても使用されます。多くの企業は、リモートワークを可能にするためにVPNを使用し、従業員が移動中でも安全なネットワークで作業できるようにしています。
VPNのセキュリティリスク
VPNは役立ち、どこからでも働ける柔軟性を提供しますが、最も安全なソリューションではありません。リモートでのアクセス作業に使用されるVPNの��いくつかの脆弱性を以下に示します。
VPNは認証ポリシーを強制できない
VPNの主な欠点の1つは、1人のユーザーのVPNの資格情報を受け取ることができれば、どれだけ迅速にアクセスできるかということです。もし誰かがあなたの会社のネットワーク全体にアクセスしたい場合、犯罪者がアクセスを得るために必要なのは、1人の従業員のVPNの資格情報を受け取ることだけです。
サイバー犯罪者は、VPNを使用するチームをますます標的にしています。サイバー犯罪者は、VPNのバグを利用してネットワークに侵入したり、フィッシング攻撃を通じてチームメンバーのVPN資格情報を狙ったりします。
VPNはどのデバイスからでも接続可能—たとえそのデバイスが脆弱であっても
特定のネットワークに接続したい場合、どのデバイスからでも接続できるため、潜在的に脆弱なデバイスから接続することができます。VPNを介して別のネットワークに接続する際、データは2つのデバイス間で往復するため、データ漏洩や潜在的なウイルスがVPNを通じて交差する可能性があります。
VPNはオールオアナッシングシステム
VPNには「一部のアクセス」というものはなく、ネットワークへのアクセスがあるかないかのどちらかです。これにより、特定の人に対してアクセスを許可することが難しくなります。例えば、第三者の契約者にネットワークの一部だけを作業してもらいたい場合を考えてみてください。VPNを介して第三者にアクセスを提供することは、その個人にネットワーク全体へのアクセスを許可することを意味します。
VPNのメンテナンス��は難しい場合があります
すべてのVPNツールが、ITチームが数百台のデバイス上のソフトウェアを管理するための管理機能を提供しているわけではありません。チームがネットワークへのアクセスにVPNを使用することを決定した場合、各デバイスを個別に手動で更新する必要があり、これは面倒で難しいことがあります。
これにより、VPNのインストールが1台のデバイスで失敗した場合、会社のネットワークに追加の脆弱性をもたらすリスクが増します。
VPNセキュリティリスクに対抗する方法
チームがVPNを使用する場合、VPNのセキュリティ脆弱性に対抗するために採用できるいくつかの戦略があります。
ゼロトラストセキュリティフレームワークを採用する
ゼロトラストセキュリティフレームワークは、すべてのユーザーが脅威であると仮定するセキュリティ手法です。個人は、特定のデータ領域にアクセスするために複数のレベルの確認を通過する必要があります。
これはVPNと組み合わせて使用することで、セキュリティの一般的なインフラを強化できますが、VPNが既に抱えている問題を最小化するわけではありません。代わりに、VPNの上にセキュリティの層を追加しますが、個人がVPNを突破した場合、問題は依然として残ります。
VPNに追加のセキュリティ機能をレイヤー化する
VPNの脆弱性に対して追加のセキュリティ層を追加することができます。例えば、アンチウイルスソフトウェア、2段階認証、デバイス認証サポートを採用することです。しかし、これはITリーダーに追加の作業を�課し、継続的なメンテナンスが必要であり、各ツールごとに高額になる可能性があります。これらの複数のツールを管理し、それらを連携させ続けることは、ITチームにとって難しく時間がかかることがあります。
VPNのすべての脆弱性をカバーするツールを見つけるには、多くの作業と経験が必要であり、このソリューションは必ずしも小規模なチームにとってスケーラブルではありません。
なぜこれらの戦略でもVPNの脆弱性をカバーできないのか
ゼロトラストポリシーを実施し、アンチウイルスソフトウェアを追加することは役立ちますが、根本的な問題を解決するわけではありません—これらはVPNの脆弱性をカバーするソリューションです。これらのソリューションを傷口に貼る絆創膏と考えてください。これらは、傷口に悪いものが入るのを防ぐのに役立つソリューションですが、傷口が完全に治癒するのを助ける必要があります。
VPNの脆弱性に対抗するための追加のツールを見つける代わりに、そもそもその問題を持たないソリューションを探してください。従業員がリモートでネットワークにアクセスする方法を探している場合は、リモートアクセスソフトウェアを検討してください。
VPNの代わりにリモートアクセスソフトウェアを使用する
VPNを完全にバイパスし、代わりにリモートアクセスソフトウェアを使用してリモートワークを行います。リモートアクセスソフトウェアはVPNとは少し異なり、サーバーに直接接続するのではなく、ローカルコンピュータをリモートコンピュータのコントロー��ラーとして使用します。これにより、リモートアクセスソフトウェアとRDPがVPNの強力な代替手段となります。リモートアクセスソフトウェアは、すべてのデータと情報がネットワーク内およびそのリモートデバイスに留まることを保証します。
リモートで働く従業員は、オフィスのワークステーションをリモートで操作でき、まるでコンピュータの前に座っているかのように作業できます。リモートコンピュータ上のすべてのファイルやアプリケーションにアクセスできるため、外出先でも効果的に作業でき、VPNのセキュリティ脆弱性を排除します。
リモートアクセスソフトウェアは、ITチームにデバイスの管理と制御をより多く提供します。彼らは、どのユーザーとデバイスがどの会社のコンピュータにアクセスできるかを制御できます。また、リモートアクセスソフトウェアを使用して、ユーザーのデバイス上の問題を数クリックで解決することができます。
