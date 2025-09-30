インターネットと電子通信が特定の時間枠に限定されていた時代は過ぎ去り、接続は常にビジネスと個人の両方の理由で利用可能である必要があります。これが、今日のモバイルファーストの世界でより効率的で安全なサポートソリューションが必要とされる理由です。
企業がこのモバイル中心の世界を活用し続ける中で、モバイルデバイスに迅速かつ効率的なサポートを提供する必要性が生じています。企業は、モバイルデバイスで問題が発生した瞬間に内部ユーザーやクライアントをサポートできる必要があります。これにより、生産性を維持し、満足度を高めることができます。そのため、モバイルデバイスへのアクセスをサポートするリモートサポートソリューションが不可欠です。
Splashtopのモバイルデバイス向けリモートサポートソリューション
Splashtopは、ITチーム、ヘルプデスク、MSP、エンタープライズ企業向けにモバイルデバイスサポートのためのリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopのモバイルサポートソリューションは多用途で、AndroidおよびiOSプラットフォームの幅広いデバイスをサポートしています。頑丈なデバイスも含まれます。
Splashtop リモートサポートの主な機能:
Any Device Platform Support: Splashtopは、iOS、Android、Windowsを含むさまざまなデバイスと��オペレーティングシステムへのリモートアクセスを提供します。
高速パフォーマンス: Splashtopのリモートアクセスは、技術者が遅延やラグなしでリモートデバイスにアクセスできるようにします。
Security-First Infrastructure: Splashtopのリモートソリューションは、ITがモバイルデバイスにアクセスしながら、サイバー脅威からデータとデバイスを保護する能力を提供するように構築されています。
User-Friendly Interface: 複雑なトレーニングや過度に複雑なプロセスは不要です。Splashtopのユーザーフレンドリーなインターフェースは、IT技術者にとって使いやすく学びやすく、エンドユーザーにとって直感的に操作できます。
迅速なカスタマーサポート: カスタマーサポートが必要になることは予想していませんが、世界中に一貫して信頼できるエージェントがいて、必要なときにサポートを提供します。
チケッティングシステムの統合: セッションの詳細をサポートチケットシステムに自動的に記録し、チケットから直接リモートセッションを開始します。
Splashtopによるモバイルリモートサポートの深堀り
Splashtopは、IT技術者がノートパソコン、タブレット、モバイルデバイスを含むあらゆる種類のデバイスを管理およびサポートするのを助けます。Splashtopがこれらのモバイルデバイスをどのようにサポートしているかを見てみましょう。
Androidデバイスのリモートコントロール
SplashtopはAndroidモバイルデバイスのリモートコントロール機能を提供しています。これには、スマートフォン、タブレット、POSデバイス、堅牢なデバイス、IoT が含まれます。
デバイスをリモートでコントロールする能力により、技術者はデバイスの前に物理的にいる必要なく、直接デバイスと対話して問題を解決できます。デバイスをリモートで使用できることで、技術者はエンドユーザーに手順を説明するのではなく、デバイスに関する知識を活用できます。これにより、ユーザーが経験するダウンタイムを減らし、迅速に仕事に戻ることができます。
iOSのリアルタイム画面表示
iOSプラットフォームの特定の制限により、現在iOSデバイスをリモートコントロールすることはできません。 これを回避するために、SplashtopはiOSデバイスの画面をリアルタイムでリモートで表示することを可能にします、例えばiPhoneやiPadです。
これにより、技術者はエンドユーザーに有人サポートを提供し、リアルタイムで問題を診断し解決するのを助けることができます。
Splashtopのセキュリティとコンプライアンス
Splashtopでは、セキュリティが製品の魂です。Splashtopは主要なセキュリティ規制に準拠しており、マルチファクター認証やSSO統合などの追加のセキュリティ機能を提供します。
Splashtopは、現在の業界標準に準拠したデータ暗号化を行い、リモートサポートセッション中に機密情報を保護するための強力なデータ転送プロトコルを採用しています。Splashtopのデータ転送プロト��コルは、データを保存時と転送時の両方で保護します。
Splashtopでモバイルデバイスをリモート管理
モバイルデバイスのサポート機能を管理する方法をお探しなら、Splashtopを選択肢として検討してください。
Splashtopは、技術者がリモートモバイルデバイスを管理するために必要な主要な機能を提供します。たとえば、Androidデバイスへの有人および無人リモートアクセス、iOSデバイスのリアルタイムリモート画面表示、そして新しい技術者が迅速にオンボードし、すぐに始められるユーザーフレンドリーなインターフェースなどです。
チームにどのように機能するか見てみたいですか？1週間の無料トライアルで試してみてください。