リモートデスクトップ Protocol (RDP)は、Microsoftが開発したプロプライエタリプロトコルで、ユーザーがネットワーク接続を介してコンピュータにリモートアクセスし、制御することを可能にします。これは、リモートトラブルシューティング、管理タスク、およびリソースへのアクセスを、ユーザーがリモートマシンに物理的に存在しているかのように容易にします。
より多くの企業がハイブリッドな労働力を採用する中で、柔軟なリモートワークソリューションの需要が大幅に増加しています。リーダーたちは、これらのソリューションのために既存のリモートデスクトッププロトコル（RDP）に目を向けています。
このブログ記事では、リモートデスクトッププロトコルとは何か、その仕組み、そしてリモートワークソリューションを探す際に他の選択肢を考慮すべき理由について説明します。
リモートデスクトッププロトコル（RDP）はどのように機能するのか？
リモートデスクトッププロトコル（RDP）は、機能するために2つの異なるデバイスを必要とします：1つはローカルコンピュータ、もう1つはリモートコンピュータです。
ローカルコンピュータはRDPクライアントとしても知られています。エンドユーザーはこのプロセス中にこのコンピュータの前に座っています。リモートコンピュータは、アクセスし��ようとしている遠くにあるコンピュータです。こちらはRDPサーバーと呼ばれています。
RDPを通じて、リモートコンピュータはリモートコンピュータからローカルコンピュータに画面情報を送信し、ローカルコンピュータはローカルコンピュータからリモートコンピュータにキーボードとマウスの入力を送信します。
送信される情報の量のため、エンドユーザーは入力と出力の間にかなりの遅延を経験するかもしれません。例えば、いくつかの単語を入力すると、キー入力と画面上の表示の間に遅延が生じることがあります。
リモートデスクトッププロトコル（RDP）は安全ですか？
リモートデスクトッププロトコル（RDP）は、ネットワーク接続を介して別のデバイスに接続する必要があります。これは主に、両方のデバイスが同じネットワーク上にある場合にうまく機能します。特定のファイアウォールやその他のセキュリティインフラをバイパスする必要がないためです。
リモートデスクトッププロトコルの脆弱性
セキュリティの観点から、RDPには特に過去のWindowsバージョンで大きな脆弱性があります。Windowsが過去のオペレーティングシステムのメンテナンスをサポートしなくなったため、これらの過去のバージョンは時間とともにより脆弱になります。これはほとんどのソフトウェアとオペレーティングシステムに当てはまるため、ソフトウェアが定期的にメンテナンスされ更新されることが重要です。
Windowsオペレーティングシステムの新しいバージョンはこれらの脆弱性を修正しますが、RDPは依然として最もセキュアリモートアクセスのオプションではありません。
リモートデスクトップ Protocolを超えたオプションの探求
While リモートデスクトップ protocol is one of the more standard ways to 付与 access for computers, there are alternatives that are more secure and reliable than an RDP. ここでは、出会うかもしれないいくつかの代替手段を紹介します。
オプション1) リモートアクセスソフトウェア
リモートデスクトッププロトコルを採用する主な目的が、従業員にリモートで働く能力を提供することである場合、Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアの使用を検討してください。リモートアクセスソフトウェアは、特定のファイアウォールやセキュリティ機能を回避せずにリモートデバイスにアクセスする能力をユーザーに提供します。
Splashtopは、遅延やラグなしでシームレスにリモートアクセスを可能にします。リモートデスクトップとローカルコンピュータの両方に必要なアプリケーションがインストールされている場合、入力と出力は遅延なく瞬時に行われます。さらに、Splashtopはリモートアクセスソフトウェアを使用して、完全に異なるネットワーク上のコンピュータにアクセスする能力を提供します。
リモートアクセスソフトウェアを使用するもう一つの利点はセキュリティです。個人が安全なデスクトップやデバイスにリモートアクセスするため、ファイルや情報は明示的に指示されない限り、そのデバイスを離れることはありません。これにより、データ漏洩を防ぎ、よりセキュアリモートアクセスのプロセスを作成することができます。
オプション2）Virtual Private Network（VPN）
仮想プライベートネットワーク（VPN）は、リモートワークのためのよく知られたツールです。しかし、VPNは長期的な処理に使用されるとパフォーマンスが低下します。VPNは大量のトラフィックを処理するように設計されていないため、大規模な労働力に展開するには、ITチームがより複雑なインフラを構築する必要があります。
リモートアクセスソフトウェア: RDPより優れた選択肢
従業員にシームレスなリモートワーク体験を提供するための適切なソリューションを探している場合、リモートアクセスソフトウェアはリモートデスクトッププロトコルを介して接続するよりも優れています。
Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアは、リモートワークに最適なユーザーエクスペリエンスとセキュリティを提供します。さらに、Splashtopはリモートコンピュータからビデオ編集やグラフィックデザインソフトウェアのような高性能ソフトウェアを使用する能力を提供します。
Splashtop - 理想的なRDPの代替
RDPの代替手段を探していますか？Splashtopを1週間無料で試してみてください—クレジットカードは不要です。Splashtop ソフトウェアを使って、デバイスにリモートアクセスするのがどれほど簡単かを確認してください、無料で。