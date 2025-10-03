メインコンテンツへスキップ
A man sitting and using his laptop to remotely access his Ubuntu desktop.

Splashtop リモートデスクトップをUbuntuで使用する方法

Sarah Laoyan
所要時間 5分
更新済み
より多くの企業がハイブリッド設定で働くことを選び、リモートワークがより一般化するにつれて、組織はリモートデスクトップソリューションを検討する際に、個人が使用しているデバイスやオペレーティングシステムの種類を考慮する必要があります。

MacやWindowsは日常業務で使用する一般的なオペレーティングシステムですが、一部の組織はUbuntuのようなオープンソースの代替品を使用しています。そのような組織でもリモートワークの必要性は依然として存在するため、Splashtopを使用してUbuntuコンピュータにリモートアクセスし、リモートで作業する方法について説明します。

Why Choose Splashtop for Ubuntu リモートデスクトップ

リモートデスクトップソリューションに関しては、SplashtopはUbuntuユーザーにとって優れた選択肢として際立っています。このプラットフォームは、個人およびプロフェッショナルなユースケースに対応するために綿密に設計されており、シームレスでセキュアなリモートデスクトップ体験を提供します。UbuntuでSplashtopを使用する主な利点は次のとおりです:

使いやすさとインストールの簡単さ

Splashtopのインストールプロセスはシンプルでユーザーフレンドリーであり、技術レベルを問わず利用可能です。インストール後、その直感的なインターフェースにより、簡単にナビゲーションとコントロールが可能です。このセットアップと操作の簡単さは、リモートデスクトップソフトウェアに関連する典型的なフラストレーションを排除し、最初から最後までストレスのない体験を保証します。

幅広い互換性

Splashtopの際立った特徴の一つは、デバイス互換性における多様性です。Windows PC、Mac、iOSやAndroidのスマートフォン、またはタブレットからUbuntuマシンにアクセスする場合でも、Splashtopは一貫した信頼性のある接続を保証します。この幅広い互換性により、持っているデバイスに制限されることなく、Ubuntuデスクトップへのアクセス方法と場所において比類のない柔軟性を提供します。

高性能アクセス

Splashtopを使用すると、リモートデスクトップの体験はスムーズで応答性があります。ユーザーはリアルタイムのインタラクションと最小限の遅延を特徴とする高性能アクセスを楽しむことができます。これは特に高精度やスピードを必要とするタスクに有益であり、Ubuntuマシンに物理的に存在しているかのように効率的で効果的なリモートワークを保証します。

強化されたセキュリティ

セキュリティはリモートデスクトップアクセスにおいて最重要課題であり、Splashtopは強力なセキュリティ対策でこれに対応しています。プラットフォームは、業界標準の暗号化プロトコルと2段階認証を採用し、すべてのリモート接続が安全で認可されていないアクセスから保護されることを保証します。これらのセキュリティ機能は、データとリモートセッションが安全であるという安心感を提供します。

異なるUbuntuバージョンとの互換性

Splashtopの適応性は、さまざまなUbuntuバージョンとの互換性にも及び、異なるユーザーにとって多用途な選択肢となっています。主要なリリースをサポートしており、以下を含みます：

  • Ubuntuデスクトップ16.04

  • Ubuntuデスクトップ18.04

  • Ubuntuデスクトップ20.04

  • Ubuntuデスクトップ22.04

この広範なサポートにより、Ubuntuのバージョンに関係なく、Splashtopは安定した信頼性のあるリモートデスクトップ体験を提供できます。この互換性は、古いシステムから最新のUbuntuリリースまで多様なユーザーベースに対応するというSplashtopのコミットメントの証です。

Ubuntu用Splashtopリモートデスクトップを設定する方法

  1. Splashtop Remote Accessの無料トライアルを開始—クレジットカードは不要です！

  2. Linux Streamerをインストールして、リモートアクセスしたいUbuntuコンピュータにインストールします。

  3. Splashtop Business Appを、リモートアクセスしたいコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスにインストールします。このアプリはWindows、Mac、iOS、Android、Chrome OSデバイスにダウンロードできます。

この3つの簡単なステップを完了すると、選択した任意のデバイスを使用してUbuntuデバイスにリモートアクセスできます。

Ubuntuデスクトップへのリモートアクセス

SplashtopアプリからUbuntuデスクトップにリモートアクセスするのは簡単です。ローカルデバイスから、Splashtop Business Appを開きます。そのアプリを開くと、リモートアクセス可能なコンピュータのリストが表示されます。ストリーマーがインストールされたUbuntuデスクトップもそのリストに含まれています（他のすべてのストリーマーがインストールされたコンピュータも含まれています）。そのデバイスをダブルクリックすれば、準備完了です。

このプロセスの簡単さとパフォーマンスの速さが、特にUbuntuユーザーにとってSplashtopがリーディングリモートアクセスソフトウェアツールである理由の一つです。

Ubuntu用Splashtopを使用する利点

Splashtopは、Ubuntuユーザーにとって便利さ、パフォーマンス、セキュリティを融合させた包括的なリモートデスクトップソリューションを提供します。その主な利点には以下が含まれます：

比類のないアクセス性と生産性

Splashtopは、どこからでも、どのデバイスを使用しても、Ubuntuデスクトップへの簡単で即時のアクセスを保証します。この多様性は、複数モニターサポートのような機能と組み合わさり、仮想環境で物理的な作業スペースを再現することで生産性を向上させます。

強力なセキュリティと高性能な提供

セキュリティはSplashtopの設計の基盤であり、最先端の暗号化と2段階認証のようなオプションを備えてデータとセッションを保護します。パフォーマンス面では、ユーザーは高フレームレートで応答性のある体験を楽しむことができ、リアルタイムのタスクに不可欠であり、低帯域幅の状況でも最適化されています。

さらに、Splashtopの手頃な価格とスケーラビリティは、個人から大企業まで多くのユーザーにとって理想的な選択肢となっています。定期的なアップデートと専用のサポートにより、プラットフォームはユーザーのニーズと技術の進歩に合わせて進化します。

要するに、Splashtopは安全で効率的でユーザーフレンドリーなリモートデスクトップソリューションとして際立っており、信頼性のあるシームレスなリモートアクセスを求めるさまざまなUbuntuユーザーにとって理想的です。

今日Ubuntu用Splashtopを試してみてください

Splashtopを使用して、どこからでも作業し、Ubuntuデスクトップにリモートアクセスできます。高品質なリモートデスクトップアクセス、ファイル転送、セキュアな接続などの強力な機能を備えたリモートUbuntuデスクトップでの作業を楽しむことができます。

Splashtopを試してみたいですか？クレジットカード不要の無料トライアルにサインアップしてください。

