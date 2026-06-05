Le télétravail fait des vagues dans tous les secteurs depuis la mise en place du travail à domicile obligatoire lors de la pandémie de COVID-19. Bien que certaines entreprises aient avancé dans cette direction bien avant cette obligation, beaucoup d’entre elles constatent seulement maintenant les avantages d’adopter un modèle hybride pour s’adapter aux changements croissants des besoins des employés et aux changements culturels.
Les préférences des employés s’orientant davantage vers le télétravail, l’adoption de logiciels spécifiques tels que les outils de bureau à distance est en forte hausse.
Qu’est-ce qu’un logiciel de bureau à distance ?
Un logiciel de bureau à distance est un type d’application qui vous permet de contrôler un ordinateur à distance à partir d’un appareil local.
Logiciel de bureau à distance ou d’accès à distance sont deux termes souvent utilisés de manière interchangeable. Toutefois, il existe des nuances entre ces deux types de logiciels. Un logiciel de bureau à distance fait souvent référence à un appareil utilisé pour accéder à distance à un ordinateur de bureau, alors qu’un logiciel d’accès à distance permet d’accéder à distance à n’importe quel type d’appareil.
Utilisations d’un logiciel de bureau à distance
Le logiciel de bureau à distance est un moyen extrêmement pratique de donner accès à de nombreux ordinateurs à la fois. Voici quelques exemples de la façon dont les meilleures solutions de bureau à distance peuvent accélérer les processus et améliorer l'efficacité pour différentes équipes.
Équipes d’assistance informatique
L’un des cas d’utilisation les plus courants des logiciels de bureau à distance est la gestion, par les équipes de support informatique, d’un vaste parc d’ordinateurs différents. Cela permet de s’assurer que chaque système est régulièrement actualisé et contrôlé, tout en offrant aux techniciens la possibilité d’accéder aux différents ordinateurs sans avoir à se rendre sur place.
Un logiciel de bureau à distance permet également aux techniciens d’aider les utilisateurs finaux lorsqu’ils rencontrent des problèmes techniques. Ces derniers peuvent utiliser le logiciel de bureau à distance pour demander l’assistance d’un technicien, qui peut alors répondre à l’appel et contrôler à distance le poste de travail en présence de l’utilisateur final. C’est ce qu’on appelle l’assistance sous surveillance.
Salles informatiques des établissements scolaires
De nombreux établissements d’enseignement supérieur utilisent un logiciel de bureau à distance pour permettre aux étudiants d’accéder aux salles informatiques. Ces derniers peuvent ainsi utiliser des ressources qui ne sont souvent disponibles qu’en présentiel, telles que des logiciels spécialisés ou des appareils plus performants.
Un logiciel de bureau à distance peut également permettre aux enseignants d’utiliser des fonctions de partage d’écran pour les élèves qui suivent des cours en ligne. Si ces derniers apprennent à utiliser des applications, il s’agit d’un moyen efficace de les former en diffusant en temps réel l’écran de l’enseignant sur leur appareil.
Télétravail
Les logiciels de bureau à distance permettent aux travailleurs du savoir de réaliser leurs tâches à distance tout en garantissant la sécurité de leur espace de travail. Ces outils permettent de s’assurer que les informations confidentielles restent sur un réseau sécurisé.
Avec un logiciel de bureau à distance, les employés peuvent accéder à un bureau sécurisé à l’aide d’un appareil personnel sur un réseau séparé. Lors de ces sessions, les données restent à l’intérieur du poste de travail et ne quittent jamais physiquement l’appareil. Cette sécurité est l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses organisations choisissent un logiciel de bureau à distance pour proposer à leurs employés des options de télétravail.
Comment fonctionne un logiciel de bureau à distance ?
Les détails techniques sur le fonctionnement du bureau à distance varient selon l'outil que vous utilisez. La plupart du temps, le logiciel de bureau à distance nécessite d'installer deux parties différentes du logiciel sur les outils que vous utiliserez : une partie pour le dispositif local que vous utilisez pour accéder au bureau à distance, et une autre partie sur le bureau à distance lui-même.
Prenons Splashtop Accès à distance comme exemple :
Commencez par télécharger l’application Splashtop Business sur l’appareil à partir duquel vous souhaitez vous connecter à distance.
Téléchargez ensuite l’application Splashtop Streamer sur l’appareil auquel vous souhaitez accéder à distance. Connectez-vous aux deux applications à l’aide de vos identifiants Splashtop.
Une fois les deux applications installées, vous devriez pouvoir accéder à votre ordinateur distant via Splashtop.
Les outils tels que Splashtop vous permettent d’utiliser votre appareil local comme télécommande, et il suffit d’une simple connexion pour accéder au bureau à distance. Splashtop fournit également des capacités supplémentaires pour rendre cette expérience aussi fluide que possible.
Des outils tels que la redirection des périphériques USB et la prise en charge de plusieurs moniteurs permettent aux utilisateurs de l’appareil local de se connecter à leur ordinateur distant et d’utiliser ces équipements de manière habituelle. Les accessoires tels que les webcams et les tablettes graphiques fonctionnent de la même manière que s’il s’agissait d’une utilisation en personne.
Secteurs d’activité utilisant les logiciels de bureau à distance
Le télétravail devenant de plus en plus courant, de plus en plus de secteurs adoptent les logiciels de bureau à distance dans le cadre de leur workflow quotidien. Voici quelques exemples de la manière dont différents secteurs utilisent les logiciels de bureau à distance dans leurs activités quotidiennes.
Technologie
L’entreprise de médias numériques Beyond Digital Solutions avait besoin d’un moyen de gérer une variété de dispositifs d’affichage dynamique répartis sur plusieurs continents. Après avoir adopté Splashtop Enterprise, l’équipe a été en mesure de minimiser les temps d’arrêt de leurs campagnes d’affichage dynamique, de fournir aux clients et aux employés une assistance grâce à un outil de bureau à distance non invasif, de permettre au personnel informatique d’accéder simultanément aux appareils et d’offrir aux employés la possibilité de travailler à distance à partir de leurs propres appareils.
Éducation
Le College of Agriculture and Life Sciences (CALS) de Virginia Tech utilise Splashtop Enterprise pour assurer la téléassistance de plus de 2 200 appareils répartis sur 140 sites. L’équipe a pu déployer Splashtop Streamer sur les nombreux appareils différents qu’elle gère afin que le service informatique se connecte à distance aux terminaux par l’intermédiaire de l’application Splashtop.
En outre, l’équipe a été attirée par les fonctions de sécurité de Splashtop Enterprise, principalement l’authentification à deux facteurs. Avec un parc de plusieurs milliers d’appareils, ils voulaient assurer la sécurité de tous ces terminaux, au cas où une personne non qualifiée aurait accès aux informations d’identification d’un technicien.
Médias & Divertissements
L’équipe de Warner Bros. International Television Production (WBITVP) en Nouvelle-Zélande cherchait un moyen d’assurer le bon déroulement de ses processus de post-production pendant la pandémie de COVID-19. L’équipe avait besoin d’un logiciel de bureau à distance capable d’exécuter des logiciels spécialisés tels qu’Avid Media Composer et DaVinci Resolve, tout en offrant la même sécurité que celle dont ils bénéficient sur leurs ordinateurs de bureau.
L’équipe a retenu Splashtop Enterprise comme solution idéale en raison de ses performances élevées et de sa facilité d’utilisation permettant de fournir jusqu’à 60 images par seconde lors des sessions à distance. En outre, les fonctions de sécurité telles que l’authentification unique et l’authentification multifactorielle ont permis aux responsables d’avoir l’esprit tranquille en ce qui concerne la sécurité.
Telemedecine
L’équipe de la cellule de détection du Slingeland Hospital devait mettre au point un processus permettant de surveiller en continu les signes vitaux des patients tout en empêchant la propagation du COVID-19 au personnel et aux autres patients. L’équipe devait trouver un moyen de recueillir des données en continu, tout en minimisant les interactions entre les patients et le personnel médical.
L’équipe a choisi d’adopter Splashtop On-Prem pour surveiller continuellement les patients tout en maintenant la sécurité des données nécessaire pour protéger les informations. Les praticiens ont pu renforcer l’efficacité des visites, car ils étaient en mesure de savoir ce dont les patients avaient besoin en se basant sur des données régulièrement contrôlées.
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Le logiciel de bureau à distance Splashtop est compatible avec les appareils Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Linux et Chromebook, ce qui vous permet de profiter d’une expérience de accès à distance optimale à votre ordinateur distant, quel que soit l’appareil que vous utilisez. Vous aurez l’impression d’être assis devant votre poste de travail.
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