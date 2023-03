Travailler à domicile avec Chromebook en utilisant l'accès à distance Splashtop

Les Chromebook sont des appareils populaires utilisés par les particuliers et les établissements d’enseignement. Dernièrement, notamment à la suite de la crise du COVID-19, les entreprises encouragent également leur utilisation pour que leurs employés puissent travailler à distance depuis leur domicile. Que ce soit dans une organisation qui adopte la tendance AVEC (« apportez votre équipement personnel de communication » ) ou comme appareil appartenant à l’entreprise, les Chromebook gagnent en popularité, et leurs ventes ont augmenté de 23 % l’année dernière. Ils sont moins chers, plus légers et plus sécurisés qu’un ordinateur portable, et répondent tout aussi bien à vos besoins. Tout ce qu’il vous faut, c’est une bonne connexion WIFI.

Utilisation de votre Chromebook pour vous connecter à distance à votre ordinateur de travail

En utilisant un Chromebook avec accès à distance Splashtop, vous pouvez lancer une session à distance instantanément sur votre ordinateur de travail et travailler depuis n'importe quel endroit disposant de WIFI ! Cela est possible en trois étapes simples :

Achetez ou essayez gratuitement un abonnement Splashtop Business Access adapté à vos besoins ou à ceux de votre équipe. Installez le Splashtop Streamer sur votre ordinateur de travail. Téléchargez l'application Splashtop Business pour Android sur votre Chromebook. Remarque : une application Chrome est également disponible, mais l'application Android offre des performances plus rapides et des fonctionnalités supplémentaires.

C'est tout ! Vous pouvez maintenant contrôler votre ordinateur de travail à distance depuis le Chromebook.

Regardez comment cela fonctionne :



Chromebook With Business Access

6 avantages de l’utilisation d’un Chromebook + Splashtop pour accéder à distance à votre ordinateur de travail

En lançant une connexion de bureau à distance Splashtop à partir d’un Chromebook sur votre ordinateur de travail, vous pouvez :

Exploiter les fonctionnalités du Chromebook pour effectuer vos tâches professionnelles En contrôlant à distance votre ordinateur de travail à l’aide de votre Chromebook, vous pouvez accomplir vos tâches, notamment utiliser des applications Windows et macOS natives exécutées sur un ordinateur Windows ou Mac distant, comme si vous étiez assis devant ce dernier. Bénéficier de performances supérieures et constantes Les connexions à distance de Splashtop utilisent un moteur haute performance qui équipe aujourd’hui plus de 30 millions d’utilisateurs et 200 000 entreprises. Vous bénéficierez d’une qualité HD et de connexions rapides sans latence, de liaisons véritablement en temps réel, même lorsqu’elles sont déployées en tant que solution de télétravail à l’échelle de l’entreprise. Accès à distance avec des connexions hautement sécurisées Se connecter au réseau de votre entreprise à l’aide d’un Chromebook équipé de Splashtop est beaucoup plus sûr que de se connecter à l’aide d’un ordinateur portable en utilisant un VPN. De plus, Splashtop est 10 fois plus rapide qu’un VNC ! Les fonctions et pratiques de sécurité de Splashtop protègent votre réseau professionnel ainsi que les données de votre ordinateur. Mettre rapidement en place une équipe distribuée efficace En équipant leurs employés de Chromebook et de Splashtop, les entreprises peuvent rapidement leur permettre d’être productifs tout en travaillant à domicile. Le système est très facile à installer et à utiliser, et peut facilement s’adapter à un grand nombre de collaborateurs. Obtenir de meilleures fonctionnalités à un prix plus avantageux Les prix compétitifs des Chromebook et de Splashtop font de cette combinaison une solution de bureau à distance très appréciée des particuliers et des entreprises. Prise en charge multi-moniteurs pour les Chromebook Splashtop permet également aux utilisateurs travaillant à distance sur un Chromebook branché à plusieurs écrans de reproduire la configuration multi-moniteurs de leur poste de travail.

Essai gratuit

Photo par Kaboompics.com de Pexels