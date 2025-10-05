Travailler à domicile avec Chromebook en utilisant l'accès à distance Splashtop

Les Chromebooks sont des appareils populaires utilisés par les particuliers et les établissements d’enseignement. Plus récemment, les entreprises encouragent également l’utilisation de ces appareils pour que leurs employés puissent travailler à distance depuis leur domicile.
Que ce soit dans une organisation qui adopte la tendance AVEC (Bring Your Own Device) ou en tant qu’appareil appartenant à une entreprise, les Chromebook gagnent en popularité. Leurs ventes ont augmenté de 23 % l’année dernière. Moins chers, plus légers et plus sûrs qu’un ordinateur portable, ils répondent tout aussi bien à vos besoins. Tout ce qu’il vous faut, c’est une bonne connexion Wi-Fi.
Guide étape par étape : se connecter à distance à votre ordinateur professionnel depuis un Chromebook
En utilisant un Chromebook avec accès à distance Splashtop, vous pouvez lancer une session à distance instantanément sur votre ordinateur de travail et travailler depuis n'importe quel endroit disposant de WIFI ! Cela est possible en trois étapes simples :
Achetez ou essayez gratuitement un abonnement Splashtop Remote Access adapté à vos besoins ou à ceux de votre équipe.
Installez le Splashtop Streamer sur votre ordinateur de travail.
Téléchargez l’application Splashtop Business pour Android sur votre Chromebook*. Remarque : une application Chrome est également disponible, mais l’application Android offre des performances plus rapides et des fonctionnalités supplémentaires.
C'est tout ! Vous pouvez maintenant contrôler votre ordinateur de travail à distance depuis le Chromebook.
Regardez comment cela fonctionne :
6 avantages de l’utilisation d’un Chromebook + Splashtop pour accéder à distance à votre ordinateur de travail
En lançant une connexion de bureau à distance Splashtop à partir d’un Chromebook sur votre ordinateur de travail, vous pouvez :
Tirer parti des fonctionnalités Chromebook pour exécuter vos tâches professionnelles : en contrôlant à distance votre ordinateur de travail à l’aide de votre Chromebook, vous pouvez accomplir vos tâches, notamment utiliser des applications Windows et macOS natives exécutées sur un ordinateur Windows ou Mac distant, comme si vous étiez assis devant ce dernier.
Profiter de performances supérieures et constantes : les connexions à distance de Splashtop utilisent un moteur haute performance qui équipe aujourd’hui plus de 30 millions d’utilisateurs et 200 000 entreprises. Vous bénéficierez d’une qualité HD et de connexions rapides sans latence, de liaisons véritablement en temps réel, même lorsqu’elles sont déployées en tant que solution de télétravail à l’échelle de l’entreprise.
Exploiter des connexions à distance hautement sécurisées : la connexion au réseau de votre bureau à l’aide d’un Chromebook avec Splashtop est beaucoup plus sécurisée que la connexion via un ordinateur portable à l’aide d’un VPN. De plus, Splashtop est 10 fois plus rapide que le VNC ! Les fonctionnalités et les pratiques de sécurité de Splashtop protègent le réseau de votre bureau ainsi que les données de votre ordinateur.
Mettre rapidement en place une équipe de télétravailleurs efficace : en équipant leurs employés de Chromebook et de Splashtop, les entreprises peuvent rapidement leur permettre d’être productifs tout en travaillant à domicile. Le système est très facile à installer et à utiliser, et peut facilement s’adapter à un grand nombre de collaborateurs.
Obtenir de bonnes fonctionnalités au meilleur tarif : les prix compétitifs des Chromebook et de Splashtop font de cette combinaison une solution de bureau à distance très appréciée des particuliers et des entreprises.
Prendre en charge plusieurs moniteurs : Splashtop permet également aux utilisateurs travaillant à distance sur un Chromebook branché à plusieurs écrans de reproduire la configuration multi-moniteurs de leur poste de travail.
Pourquoi choisir le logiciel d’accès à distance Splashtop pour vos besoins en matière de télétravail
Splashtop se distingue comme un outil essentiel pour les télétravailleurs, offrant une gamme de fonctionnalités qui améliorent la productivité, la sécurité et la flexibilité. Il propose :
Accès haute performance : Splashtop offre des connexions de haute qualité et à faible latence, permettant aux utilisateurs de travailler sur des tâches gourmandes en ressources comme le montage vidéo ou le développement de logiciels à partir de n’importe quel appareil.
Compatibilité multiplateforme : que vous utilisiez un Chromebook, un Mac, un PC Windows, un appareil iOS ou Android, Splashtop garantit un accès fluide à votre poste de travail principal, ce qui le rend polyvalent pour n’importe quelle configuration.
Sécurité et conformité : avec un chiffrement AES 256 bits, une authentification à deux facteurs, l’authentification des appareils et des contrôles d’accès basés sur les rôles, Splashtop fournit un cadre de sécurité de niveau professionnel, garantissant que les données sensibles restent protégées pendant les sessions à distance.
Collaboration et assistance : Splashtop permet non seulement le travail individuel, mais aussi la collaboration grâce aux fonctions de partage d’écran et de contrôle à distance, ce qui facilite plus que jamais l’assistance et le dépannage en équipe.
Solution économique : comparé aux autres outils d’accès à distance, Splashtop propose des prix compétitifs sans sacrifier la qualité ou les fonctionnalités, ce qui en fait un choix économique pour les particuliers comme pour les entreprises.
Facilité d’installation et d’utilisation : l’interface conviviale et l’installation facile de Splashtop le rendent accessible aux utilisateurs de tous les niveaux de compétence technique. Vous pouvez rapidement établir des connexions à distance avec un minimum d’efforts.
Splashtop est conçu pour répondre aux exigences du télétravail moderne, en veillant à ce que les utilisateurs puissent rester productifs, sécurisés et en contact depuis n’importe quel endroit.
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