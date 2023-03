Warner Bros. New Zealand permet la post-production à distance grâce à Splashtop Enterprise

WBITVP New Zealand utilise Splashtop non seulement pour permettre aux monteurs de télétravailler, mais aussi pour aider le service informatique à fournir une assistance à distance. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Mike et son équipe ont choisi Splashtop comme solution d’accès à distance :

Haute performance et convivialité sur Windows et Mac Grâce à ses fonctionnalités avancées, les sessions à distance Splashtop offrent jusqu’à 60 images par seconde (fps), une latence et des fluctuations minimales, et des paramètres de qualité permettant de régler la profondeur et la fidélité des couleurs. Les utilisateurs bénéficient d’une expérience native, même pour les tâches gourmandes en ressources propres à la post-production, quel que soit l’appareil utilisé.

« Avec Splashtop, nos monteurs ne subissent pratiquement aucun décalage, comme s’ils étaient au bureau. Les contrôles à distance sont simples et conviviaux », a déclaré Mike.

Sécurité robuste et authentification unique (SSO) « Nous utilisons Okta pour la SSO, et l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi Splashtop Enterprise était la configuration facile de l’authentification unique, en plus des autres contrôles de sécurité comme la double authentification, l’authentification des appareils, le chiffrage, etc.. », a déclaré Mike.

Gestion avancée des utilisateurs et des groupes Splashtop Enterprise permet aux administrateurs informatiques d’avoir un meilleur contrôle d’accès grâce à des permissions granulaires basées sur les utilisateurs, les ordinateurs, les rôles et les groupes. « J’ai choisi Splashtop parce que je voulais une solution simple, mais gérable, et il répondait à tous mes critères. J’aime beaucoup la façon dont vous pouvez gérer les utilisateurs et les groupes et les paramétrer à la volée », précise Mike.

Déploiement simple et rapide « Nous avons pu mettre en place et faire fonctionner Splashtop en seulement 5 heures ! Non seulement le déploiement et celui des utilisateurs ont été simples et faciles du point de vue de l’administration, mais les réactions ont été positives, y compris de la part des monteurs. Des premières étapes d’installation à l’accès des utilisateurs, j’ai été très impressionné par la simplicité et la sécurité du processus. La rapidité d’exécution a permis à nos workflows conserver leur fluidité », ajoute Mike.

Outils d’assistance informatique efficaces Le service informatique peut facilement utiliser la même plateforme pour gérer l’accès à distance au sein de l’entreprise et fournir une assistance à distance avec ou sans surveillance.

Mike utilise l’assistance à distance de Splashtop Enterprise pour s’assurer non seulement que les utilisateurs obtiennent de l’aide dès qu’ils en ont besoin, mais également que les postes de travail restent à jour. « En tant qu’administrateur, Splashtop s’est avéré extrêmement utile pour aider les utilisateurs. La fonction SOS est formidable et me permet de dépanner et résoudre rapidement les demandes. Quel que soit le type d’appareil utilisé, ordinateur, iPad ou Chromebook, je peux m’y connecter à distance et identifier le problème. »