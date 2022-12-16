Warner Bros. New Zealand permet la post-production à distance grâce à Splashtop Enterprise
Accès à distance hautes performances pour un travail de post-production à distance sans compromis
Résumé
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nouvelle-Zélande a déployé Splashtop comme solution pour assurer la continuité de ses workflows de post-production à distance pendant la COVID-19. Après avoir testé d'autres solutions d'accès à distance, ils ont choisi Splashtop pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité et de productivité à distance haute performance.
Mike Marsh, responsable informatique chez WBITVP New Zealand, témoigne de son expérience avec Splashtop.
De Warner Bros. International Television Production New Zealand
Nous avons essayé AnyDesk sur quelques ordinateurs, mais après avoir utilisé Splashtop, les retours des usagers étaient que le taux de rafraîchissement était bien meilleur et qu’ils avaient une expérience plus réactive. Avec Splashtop, nos monteurs ne subissent quasiment aucun décalage, comme s’ils étaient au bureau.
Mike Marsh, IT Manager
Le défi : Trouver une solution d'accès à distance rapide et sécurisée pour permettre le télétravail
Après avoir reçu un préavis de fermeture soudain en raison du COVID-19, les membres de l’équipe de postproduction ont dû trouver et déployer rapidement une solution de télétravail pour continuer à opérer depuis leur domicile. Elle devait permettre aux monteurs d’utiliser à distance leurs stations de travail Windows et Mac installées sur site et exécutant des logiciels spécialisés comme Avid Media Composer et DaVinci Resolve. Ils avaient besoin d’une solution qui leur offrirait la même sécurité et le même niveau de productivité qu’au bureau.
Les activités de postproduction telles que le montage audio et vidéo, les effets visuels, le mixage, l’étalonnage des couleurs, le doublage, la synchronisation labiale et autres nécessitent des sessions à distance très performantes pour permettre un télétravail efficace. La sécurité et la confidentialité du contenu sont également primordiales dans le secteur des médias et du divertissement. L’équipe avait donc besoin d’une solution qui respecte les politiques et les normes de Warner Bros.
L’équipe de Mike a commencé à essayer d’autres solutions d’accès à distance mais a trouvé l’expérience utilisateur de Splashtop bien supérieure.
La solution : Splashtop Enterprise fournit à Warner Bros. New Zealand un accès et un support à distance simples et performants
WBITVP New Zealand utilise Splashtop non seulement pour permettre aux monteurs de télétravailler, mais aussi pour aider le service informatique à fournir une assistance à distance. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Mike et son équipe ont choisi Splashtop comme solution d’accès à distance :
Haute performance et convivialité sur Windows et Mac Grâce à ses fonctionnalités avancées, les sessions à distance Splashtop offrent jusqu’à 60 images par seconde (fps), une latence et des fluctuations minimales, et des paramètres de qualité permettant de régler la profondeur et la fidélité des couleurs. Les utilisateurs bénéficient d’une expérience native, même pour les tâches gourmandes en ressources propres à la post-production, quel que soit l’appareil utilisé.
« Avec Splashtop, nos monteurs ne subissent pratiquement aucun décalage, comme s’ils étaient au bureau. Les contrôles à distance sont simples et conviviaux », a déclaré Mike.
Sécurité robuste et authentification unique (SSO) « Nous utilisons Okta pour la SSO, et l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi Splashtop Enterprise était la configuration facile de l’authentification unique, en plus des autres contrôles de sécurité comme la double authentification, l’authentification des appareils, le chiffrage, etc.. », a déclaré Mike.
Gestion avancée des utilisateurs et des groupes Splashtop Enterprise permet aux administrateurs informatiques d’avoir un meilleur contrôle d’accès grâce à des permissions granulaires basées sur les utilisateurs, les ordinateurs, les rôles et les groupes. « J’ai choisi Splashtop parce que je voulais une solution simple, mais gérable, et il répondait à tous mes critères. J’aime beaucoup la façon dont vous pouvez gérer les utilisateurs et les groupes et les paramétrer à la volée », précise Mike.
Déploiement simple et rapide « Nous avons pu mettre en place et faire fonctionner Splashtop en seulement 5 heures ! Non seulement le déploiement et celui des utilisateurs ont été simples et faciles du point de vue de l’administration, mais les réactions ont été positives, y compris de la part des monteurs. Des premières étapes d’installation à l’accès des utilisateurs, j’ai été très impressionné par la simplicité et la sécurité du processus. La rapidité d’exécution a permis à nos workflows conserver leur fluidité », ajoute Mike.
Outils d’assistance informatique efficaces Le service informatique peut facilement utiliser la même plateforme pour gérer l’accès à distance au sein de l’entreprise et fournir une assistance à distance avec ou sans surveillance.
Mike utilise les fonctionnalités de Téléassistance de Splashtop Enterprisepour s'assurer que les utilisateurs distants obtiennent de l'aide dès qu'ils en ont besoin et pour maintenir les postes de travail du bureau à jour. "En tant qu'administrateur, Splashtop s'est avéré extrêmement utile pour aider les utilisateurs. La fonction de téléassistance sous surveillance est très utile et me permet de dépanner et de résoudre rapidement les demandes. L'utilisateur peut utiliser n'importe quel ordinateur ou même un iPad ou un Chromebook, et je peux me connecter à distance et comprendre ce qui se passe".
Résultats : continuité métier et flexibilité accrue
« Mon objectif était simplement de permettre aux utilisateurs de télétravailler. Ma priorité absolue était de permettre aux gens de travailler à domicile. Cela n’aurait pas été possible avec le temps dont nous disposions sans Splashtop, a déclaré Mike. Même après la pandémie, nous proposerons des postes à distance. Notre objectif est d’offrir de la flexibilité au travail, et Splashtop est essentiel pour y parvenir » .
Détails
À propos de Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand
WBITVP New Zealand est l’une des sociétés de production les plus importantes et les plus dynamiques de Nouvelle-Zélande. Elle produit des émissions de télévision primées pour le public néo-zélandais et international.
L’équipe s’est forgée une réputation de partenaire de production de confiance et de producteur de qualité pour la télévision néo-zélandaise. Elle produit des émissions de télévision aux heures de grande écoute, avec des équipes internes de production, de post-production audio et d’animation graphique qui sont fières de créer le meilleur contenu. La société met tout en œuvre pour offrir de belles histoires, développer des formats captivants et créer et produire des contenus qui séduiront le public du monde entier.
À propos de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise est une solution tout-en-un d’accès et d’assistance à distance pour les entreprises. Ses sessions à distance performantes et ses nombreuses fonctionnalités permettent de travailler à distance de manière productive, même pour les artistes qui doivent accéder à des ordinateurs et des logiciels haut de gamme.
Les équipes informatiques peuvent facilement déployer et gérer un accès à distance sécurisé pour les employés ainsi que fournir une assistance efficace aux postes de travail et aux appareils personnels des collaborateurs.