Logiciel de bureau à distance pour Android
Accès à distance depuis et vers des appareils Android
Solution de bureau à distance pour les appareils Android
Pour télétravailler de n'importe où
Exploitez vos appareils Android pour accéder à vos ordinateurs, où que vous soyez. Avec Splashtop, vos ordinateurs seront toujours accessibles.
Flexibilité illimitée
Utilisez votre appareil Android pour accéder à n’importe quel ordinateur. Utilisez n’importe quel autre périphérique pour accéder à vos appareils Android. Flexibilité illimitée pour le travail à distance et le support informatique.
Stimuler votre productivité
Vous aurez l’impression d’utiliser l’ordinateur distant en personne, même en y accédant à partir d’un appareil Android. Ouvrez n’importe quel fichier et exécutez n’importe quelle application en temps réel.
Interface utilisateur supérieure
Logiciel de bureau à distance simple, rapide, sécurisé et facile à utiliser pour Android. L’accès à distance optimal vous offre une expérience en personne lorsque vous contrôlez votre appareil à distance.
Exploitez la puissance du bureau à distance Android avec Splashtop
Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, vous bénéficierez de connexions hautement performantes avec toutes les fonctionnalités que vous attendez de ce type d’outil, même lorsque vous vous connectez à des appareils Android (ou à partir d’eux).
Lors d’une session de bureau à distance, vous pouvez ouvrir n’importe quel fichier et exécuter n’importe quelle application sur votre ordinateur distant, y compris les logiciels de montage vidéo, de conception graphique et de modélisation 3D.
Comment mettre en place un bureau à distance pour Android
Vous pouvez installer le logiciel de bureau à distance Splashtop en quelques minutes seulement. Une fois que vous avez créé votre compte Splashtop et téléchargé l’application de bureau à distance nécessaire sur votre appareil Android (et autres), vous êtes prêt à commencer !
Vous souhaitez accéder à votre ordinateur depuis votre tablette ou appareil mobile Android ? Prenez-le et ouvrez l’application Splashtop, puis cliquez sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder pour lancer la connexion à distance. Vous verrez l’écran de votre ordinateur distant sur votre appareil Android et pourrez le contrôler comme si vous étiez assis devant.
Consultez notre page de téléchargement de Splashtop pour Android.
Bureau à distance Android pour les particuliers, les entreprises et l’enseignement
Simplifiez vos tâches quotidiennes et gagnez en productivité en contrôlant votre bureau à distance. Splashtop vous offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Splashtop est idéal pour le télétravail, l’enseignement, l’assistance informatique et bien plus encore ! Utilisez vos appareils Android pour travailler de n’importe où. Fournissez une assistance à distance aux appareils Android. Tout cela est possible avec Splashtop !
4 principaux avantages du bureau à distance Splashtop pour Android
Soutien multiplateforme
Accédez à distance à vos ordinateurs Windows, macOS et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Splashtop fonctionne de manière homogène sur les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.
Facilité d'utilisation
Plus besoin de vous déplacer pour utiliser votre ordinateur. Avec Splashtop, votre poste de travail, ainsi que tous ses fichiers et applications, sont accessibles à partir de votre appareil Android. Travaillez en toute simplicité grâce aux connexions à distance.
Connexions à haute performance
Accédez à vos ordinateurs depuis votre appareil Android avec une latence et des ralentissements minimes, ce qui vous permet d’être aussi productif que possible. Profitez de connexions de bureau à distance de qualité HD.
Sécurité et conformité
Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS et le chiffrement AES 256 bits. Splashtop est conforme à plusieurs réglementations et normes du secteur. Obtenez plus d’informations sur les logiciels de bureau à distance sécurisés.
De nos clients satisfaits
J’ai travaillé avec d’autres outils de bureau à distance, et Splashtop est de loin le meilleur produit. J’apprécie sa facilité d’utilisation, la possibilité d’assigner certains ordinateurs à certains utilisateurs et également de se connecter à un PC depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
De nos clients satisfaits
Jusqu’à présent, je suis époustouflé. La latence est si faible que j’ai l’impression d’être sur la machine en train de travailler. C’est exactement ce dont j’ai besoin. Tout est simple, facile à comprendre et à utiliser... J’ai utilisé l’application mobile Splashtop pour vérifier l’état de mes systèmes, et elle est parfaite pour cela.
Brian Davids
De nos clients satisfaits
Je peux accéder à mon poste de travail où que je sois et travailler en toute confiance. Splashtop me donne la flexibilité dont j’ai besoin pour concilier vie professionnelle et vie privée.
Bobby Bottom, Integrated Electrical