Beyond Digital Solutions réduit le nombre de visites sur site et résout 90 % des problèmes d’affichage dynamique à distance
Améliorer les campagnes numériques tout en gérant plus de 7 000 écrans d’affichage dynamique sur deux continents avec Splashtop Enterprise
En bref
Défi
Beyond Digital Solutions devait garantir une excellente expérience utilisateur sur plus de 7 000 écrans d’affichage dynamique répartis au Royaume-Uni, en Europe, au Canada et aux États-Unis.
La Solution
La société a profité de Splashtop Enterprise pour minimiser les temps d’arrêt, faciliter le télétravail et fournir une assistance à la demande aux clients tout en gérant une multitude de logiciels d’affichage dynamique.
Résultats
Beyond Digital Solutions économise désormais plus de 24 000 km par client pour les interventions sur site chaque année. Cela leur permet de fournir un meilleur service et d’étendre leurs capacités technologiques afin de renforcer leur offre.
De Beyond Digital Solutions
Splashtop répondait à toutes nos attentes. Avec une solution unique et évolutive, nous pouvions contrôler à distance nos écrans partout et prendre en charge une grande variété d’appareils pour les clients et le personnel interne. Le tout avec un logiciel facile à utiliser et sécurisé, qui peut être activé à la demande.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
Le défi : gérer différents appareils et logiciels d’affichage dynamique sur plusieurs continents
Basée à Newcastle, en Angleterre, Beyond Digital Solutions est une agence de communication qui réunit création de contenus, innovation et technologie. Qu’il s’agisse de menus numériques pour l’hôtellerie ou d’écrans de communication internes, Beyond Digital Solutions intervient dans tous les secteurs et fournit des solutions de communication numérique immersives qui influencent la manière dont les clients interagissent avec les marques. L’agence gère 7 000 écrans numériques (et ce chiffre ne cesse d’augmenter) pour des entreprises en Europe, aux États-Unis et au Canada.
Michael Thompson, architecte numérique et expert en affichage dynamique, assure le lien entre les clients et une équipe interne de 25 collaborateurs. Il veille à ce que l’interface utilisateur soit optimale pour chaque campagne en harmonisant les exigences du client avec l’intervention des ingénieurs, des créateurs et des experts en affichage dynamique. Il travaille également avec les développeurs de portails et de systèmes back-end afin de garantir une intégration parfaite des logiciels pour chaque campagne.
Beyond Digital Solutions doit prendre en compte les exigences de chaque client et de chaque campagne pour choisir le logiciel d’affichage dynamique le plus adapté à ces besoins. « Nous utilisons différents outils, explique Michael, notamment des écrans hybrides pour suivre le public depuis l’extérieur, et une solution de détection du regard pour analyser l’attention des spectateurs ou mesurer le taux de conversion. »
Bien que l’entreprise utilise un logiciel d’accès à distance depuis 12 ans, Beyond Digital Solutions avait besoin de trouver un prestataire plus efficace. Leur précédent fournisseur ne cessait d’augmenter les prix sans ajouter de nouvelles fonctionnalités ni améliorer la stabilité de leur logiciel.
Beyond Digital Solutions cherchait une solution stable capable de :
Assurer une compatibilité maximale avec les logiciels qu’ils utilisent
Résoudre rapidement les perturbations sur les écrans
Fournir une assistance immédiate et à la demande aux clients et au personnel interne sur n’importe quel appareil ou système d’exploitation
La solution : minimiser les temps d’arrêt, améliorer le support et permettre le travail à distance avec Splashtop Enterprise
La nouvelle solution devait être compatible avec tous leurs logiciels d’affichage dynamique. Elle devait également permettre d’offrir une assistance efficace aux clients et aux employés afin d’intervenir rapidement et de résoudre les problèmes sur les écrans. Beyond Digital cherchait également une solution qui ne nécessite pas d’installation et qui fonctionne avec tout type d’appareil ou de système d’exploitation. La société tenait à offrir la meilleure expérience possible à ses clients à l’avenir.
Michael a étudié et testé plusieurs outils, dont TeamViewer, avant de remplacer LogMeIn par Splashtop Enterprise. Aucun d’entre eux n’offrait la stabilité, les fonctionnalités supplémentaires ou l’assistance en direct dont Beyond Digital avait besoin, sans parler du rapport qualité-prix. Splashtop, en revanche, remplissait toutes les conditions et correspondait à leur budget.
Avec Splashtop Enterprise, Beyond Digital Solutions a pu :
Minimiser les temps d’arrêt de leurs campagnes d’affichage dynamique : Splashtop a permis à son service desk de vérifier et de prendre en charge facilement plus de 200 machines par jour, remplaçant les interventions sur site par seulement quelques clics à distance.
Gagner en flexibilité et en compétitivité : avec la possibilité de gérer n’importe quel logiciel à distance, Beyond Digital a pu créer des campagnes numériques sur mesure pour ses clients.
Assister les clients et les employés avec un outil de support à distance sécurisé et facile d’utilisation : activé à la demande sans installation locale ni effort de maintenance.
Permettre aux techniciens d’opérer simultanément sur la même machine : sans être déconnectés de leur session, pour un processus de dépannage plus efficace.
Permettre aux employés de travailler à distance à partir de leurs propres appareils : avec un support rapide et un accès à des postes de travail et des programmes de pointe, quel que soit leur système d’exploitation.
Résultats : Beyond Digital Solutions réduisent leur empreinte carbone tout en augmentant l’efficacité de leurs campagnes digitales
Dans le cadre de sa migration depuis son ancien fournisseur, Beyond Digital Solutions a déployé Splashtop en quelques jours, sans aucun temps d'arrêt. « C'était comme si j'avais quitté le bureau un jour et que lorsque je suis revenu le lendemain, nous nous sommes simplement connectés à une autre application et avons cliqué sur un autre bouton. Sans aucune difficulté », a déclaré Jonathan Peachey, responsable informatique.
Aujourd'hui, Splashtop est l'application que Beyond Digital utilise le plus pour assurer l'exécution sans faille de ses campagnes, tant sur le plan technique que sur celui de l'ergonomie. Même si leurs plus de 7 000 écrans sont répartis sur deux continents, ils peuvent résoudre jusqu'à 90 % des problèmes à distance, ce qui permet d'éviter ou de minimiser les perturbations et d'économiser les coûts liés aux interventions sur site.
Au cours de la première année, ils ont pu résoudre la plupart des problèmes à distance, économisant en moyenne 15 000 miles dépensés sur la route et environ 4 tonnes d’émissions de CO2 par client. Désormais, Beyond Digital peut mettre en œuvre de nouvelles technologies impossibles à gérer avec d’autres fournisseurs, élargissant ainsi leur offre aux clients et gagnant un avantage concurrentiel. « Jusqu’à présent, nous avons exécuté 90% de nos opérations sur Windows, mais Splashtop nous permet d’examiner de nouvelles machines d’affichage dynamique, comme Android et Linux, qui ont considérablement amélioré leurs performances au cours de la dernière période », a déclaré Michael.
Détails
À propos de Beyond Digital Solutions
Basée à Newcastle, en Angleterre, Beyond Digital Solutions est une entreprise spécialisée dans la création de contenu pour les écrans numériques. Qu’il s’agisse de menus numériques pour l’hôtellerie ou d’écrans de communication internes, Beyond Digital Solutions intervient dans tous les secteurs et fournit des solutions de communication numérique immersives qui influencent la manière dont les clients interagissent avec les marques.
Ce que disent les clients
Plusieurs personnes peuvent se connecter à la même machine. C’est une fonctionnalité géniale que nous n’avons rencontrée nulle part ailleurs.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert