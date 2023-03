Beyond Digital Solutions réduit le nombre de visites sur site et résout 90 % des problèmes d’affichage dynamique à distance

Basée à Newcastle, en Angleterre, Beyond Digital Solutions est une agence de communication qui réunit création de contenus, innovation et technologie. Qu’il s’agisse de menus numériques pour l’hôtellerie ou d’écrans de communication internes, Beyond Digital Solutions intervient dans tous les secteurs et fournit des solutions de communication numérique immersives qui influencent la manière dont les clients interagissent avec les marques. L’agence gère 7 000 écrans numériques (et ce chiffre ne cesse d’augmenter) pour des entreprises en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Michael Thompson, architecte numérique et expert en affichage dynamique, assure le lien entre les clients et une équipe interne de 25 collaborateurs. Il veille à ce que l’interface utilisateur soit optimale pour chaque campagne en harmonisant les exigences du client avec l’intervention des ingénieurs, des créateurs et des experts en affichage dynamique. Il travaille également avec les développeurs de portails et de systèmes back-end afin de garantir une intégration parfaite des logiciels pour chaque campagne.

Beyond Digital Solutions doit prendre en compte les exigences de chaque client et de chaque campagne pour choisir le logiciel d’affichage dynamique le plus adapté à ces besoins. « Nous utilisons différents outils, explique Michael, notamment des écrans hybrides pour suivre le public depuis l’extérieur, et une solution de détection du regard pour analyser l’attention des spectateurs ou mesurer le taux de conversion. »

Bien que l’entreprise utilise un logiciel d’accès à distance depuis 12 ans, Beyond Digital Solutions avait besoin de trouver un prestataire plus efficace. Leur précédent fournisseur ne cessait d’augmenter les prix sans ajouter de nouvelles fonctionnalités ni améliorer la stabilité de leur logiciel.

Beyond Digital Solutions cherchait une solution stable capable de :