Améliorer l'efficacité du travail à distance avec Project Mercury de Wacom

La façon dont nous travaillons a radicalement changé au cours des dernières années. La pandémie a accéléré l'adoption du travail à distance et de la collaboration, entraînant une plus grande dépendance à la technologie pour connecter les équipes et permettre la productivité.

Mais qu'en est-il des créatifs qui comptent sur du matériel et des logiciels spécialisés pour faire leur travail ? Les artistes, les concepteurs et les développeurs doivent avoir accès à des outils spécialisés pour exécuter les programmes et les applications nécessaires à leur travail. Le manque d'accès à l'équipement et aux logiciels spécialisés a entravé leur capacité à travailler à distance de manière efficace.

Plus précisément, la technologie de virtualisation traditionnelle ne permet pas l'utilisation flexible d'un appareil Wacom local pour contrôler facilement un environnement local et distant, ce qui est souvent nécessaire dans le cadre d'un travail créatif à distance.

Wacom a reconnu ce besoin et a développé une solution innovante - Project Mercury.

Le projet Mercury vise à mieux connecter les artistes, les concepteurs et les développeurs en toute sécurité à des postes de travail et à des serveurs dotés de capacités supérieures à celles d'un bureau à domicile standard. Associé au logiciel d'accès à distance Splashtop, Project Mercury permet aux créatifs d'utiliser leurs appareils Wacom pour travailler à distance plus efficacement.

Comment fonctionne Project Mercury avec Splashtop ?

Le projet Mercury, en collaboration avec Splashtop, a relevé le défi de la technologie de virtualisation traditionnelle qui renonce à l'utilisation des appareils Wacom au niveau local, ce qui rend impossible le contrôle des logiciels aux deux extrémités de la connexion. Cependant, avec Project Mercury et Splashtop, les artistes peuvent désormais utiliser leur tablette ou leur écran Wacom pour contrôler des logiciels aux deux extrémités de la connexion, simultanément.

De plus, les paramètres du stylet et de la tablette spécifiques à l'application et définis localement sont automatiquement reconnus dans l'environnement distant, ce qui permet aux artistes d'utiliser leurs appareils Wacom sur des systèmes virtuels comme s'il s'agissait de leur propre machine locale.

De plus, la latence dans l'environnement virtualisé, qui dépend de facteurs tels que la vitesse d'Internet et la distance entre l'hôte et le client, peut représenter un défi important. Le projet Mercury s'est attaqué à ce problème en développant une technologie exclusive appelée Mercury Inkline.

Cette technologie comble le fossé entre la pointe du stylo local et le curseur à distance en détectant la position du stylo local et le curseur à distance, comblant ainsi la différence et permettant à l'artiste de rester engagé dans le processus de création, sans être distrait par les retards de performance.

Mercury Inkline donne aux artistes la confiance en leur coup qui peut être perdue avec un taux de ping sous-optimal.

Comment Project Mercury & Splashtop améliore le travail à distance

Le projet Mercury et Splashtop a révolutionné l'expérience du travail à distance pour les créatifs en leur offrant la meilleure expérience qu'ils attendent de Wacom lorsqu'ils travaillent à distance.

Dans les configurations multi-écrans, Project Mercury avec Splashtop permet aux utilisateurs de naviguer sur tous leurs moniteurs à l'aide de Display Toggle. Ce développement permet aux artistes d'utiliser leur tablette Wacom de façon transparente et simultanée sur le client local et l'hôte distant.

En plus de cela, Project Mercury et Splashtop permettent aux créatifs de personnaliser et de partager les paramètres des applications pour divers outils créatifs tels qu'Adobe Photoshop, ZBrush et DaVinci Resolve, entre le client et l'hôte. Cette personnalisation constitue une amélioration significative de la productivité et un gain de temps pour les artistes dans de multiples domaines créatifs, ce qui leur permet d'accomplir leur travail plus rapidement et plus efficacement.

À propos de Wacom

Wacom, une entreprise japonaise fondée en 1983, est l'un des principaux fabricants de tablettes numériques et d'écrans à stylet interactifs. Les produits Wacom sont réputés pour leur précision, leur sensibilité et leur exactitude, ce qui en fait un outil essentiel pour les artistes et les concepteurs du monde entier. L'entreprise a une réputation de longue date en matière de qualité et d'innovation et est à la pointe de la technologie des stylos numériques depuis près de 40 ans.

À propos de Splashtop

Splashtop est un logiciel de bureau à distance société qui fournit des solutions de pointe aux particuliers et aux entreprises de toutes tailles. Splashtop permet un accès à distance sécurisé aux postes de travail, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers, applications et bureaux de n'importe où. La technologie de bureau à distance de Splashtop est conçue pour être rapide, fiable et facile à utiliser, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises et les particuliers du monde entier.

De plus, Splashtop a récemment remporté le prix du produit de l'année au NAB Show 2023, le plus grand salon de l'industrie de la diffusion, des médias et du divertissement. Splashtop a obtenu ce prix grâce à ses solutions innovantes de travail à distance.

Commencer maintenant

En conclusion, le projet Mercury révolutionne la technologie du bureau à distance pour les créateurs équipés de Wacom, en offrant aux artistes une expérience aussi locale que possible.

Grâce à sa capacité à combler le fossé entre l'environnement local et l'environnement distant, à utiliser les tablettes Wacom simultanément sur une machine locale et distante, et à expérimenter les paramètres de l'appareil local dans un environnement distant dans les apps créatives, Project Mercury devrait améliorer considérablement la productivité et la collaboration dans l'industrie.

Le projet Mercury est actuellement testé en avant-première pour les utilisateurs de Splashtop. Ce service n'est disponible que pour des systèmes WIN-WIN limités. Si tu souhaites essayer le projet Mercury, contacte ton représentant Splashtop et demande à être ajouté à la liste d'attente pour les tests en avant-première.

Contactez-nous

Contenu connexe