Améliorer l'efficacité du travail à distance avec Project Mercury de Wacom

Notre façon de travailler a radicalement changé au cours des dernières années. La pandémie a accéléré l’adoption du télétravail et de la collaboration, entraînant une plus grande dépendance à l’égard de la technologie pour connecter les équipes et favoriser la productivité.
Mais qu’en est-il des créateurs qui ont besoin d’équipements et de logiciels spécialisés pour accomplir leur travail ? Les artistes, les designers et les développeurs doivent avoir accès à des outils spécialisés pour exécuter les programmes et les applications nécessaires à leur métier. Le manque d’accès à des équipements et logiciels spécialisés entrave leur capacité à travailler efficacement à distance.
Plus précisément, les technologies de bureau à distance classiques ne permettent pas l’utilisation flexible d’un périphérique Wacom local pour contrôler facilement un environnement local et distant, ce qui est souvent nécessaire dans le cadre d’un travail de créateur à distance.
Wacom a reconnu ce besoin et a développé une solution innovante : Project Wacom.
Project Wacom a pour objectif de connecter en toute sécurité les artistes, les designers et les développeurs à des postes de travail et à des serveurs dotés de capacités supérieures à celles d’un ordinateur personnel classique. Associé au logiciel d’accès à distance Splashtop, Project Wacom permet aux créateurs d’utiliser leurs périphériques Wacom pour travailler plus efficacement à distance.
Comment fonctionne Project Wacom avec Splashtop ?
Project Wacom et Splashtop ont relevé le défi des technologies de bureau à distance classiques qui renoncent à l’utilisation locale des périphériques Wacom, rendant impossible le contrôle des logiciels des deux côtés de la connexion. Cependant, grâce à Project Wacom et Splashtop, les artistes peuvent désormais utiliser leur tablette ou leur écran Wacom pour contrôler les logiciels aux deux extrémités de la connexion, simultanément.
En outre, les paramètres du stylet et de la tablette spécifiques à l’application et définis localement sont automatiquement reconnus dans l’environnement distant, ce qui permet aux artistes d’utiliser leurs périphériques Wacom sur des systèmes virtuels comme s’il s’agissait de leur propre machine locale.
De plus, la latence dans l’environnement virtualisé, en fonction de facteurs tels que la vitesse du réseau et la distance entre l’hôte et le client, peut constituer un défi important. Project Wacom s’est attaqué à ce problème en développant une technologie exclusive appelée Wacom Inkline.
Cette technologie comble l’écart entre la pointe du stylet local et le curseur à distance en détectant leur position, compensant ainsi la différence et permettant à l’artiste de rester concentré sur le processus de création, sans être gêné par des retards dans l’exécution.
Wacom Inkline permet aux artistes de retrouver une confiance dans leur geste qui serait perdue avec une latence importante.
Comment Project Wacom et Splashtop améliorent le télétravail
Project Wacom et Splashtop ont révolutionné l’expérience du travail à distance pour les créateurs en leur offrant l’expérience exceptionnelle qu’ils attendent de Wacom lorsqu’ils travaillent à distance.
Dans les configurations multi-écrans, l’association de Project Wacom avec Splashtop permet aux utilisateurs de consulter tous leurs moniteurs à l’aide de la fonction de bascule entre les écrans. Cette nouveauté permet aux artistes d’utiliser leur tablette Wacom de manière fluide et simultanée sur le client local et l’hôte distant.
En outre, Project Wacom et Splashtop permettent aux créateurs de personnaliser et de partager les paramètres d’application de divers outils de création tels qu’Adobe Photoshop, ZBrush et DaVinci Resolve, entre le client et l’hôte. Cette fonctionnalité améliore considérablement la productivité et fait gagner du temps aux artistes dans de nombreux domaines créatifs, leur permettant d’effectuer leur travail plus rapidement et plus efficacement.
À propos de Wacom
Wacom, société japonaise fondée en 1983, est un fabricant de premier plan de tablettes numériques et d’écrans à stylet interactifs. Les produits de Wacom sont réputés pour leur précision, leur sensibilité et leur fidélité, ce qui en fait un outil essentiel pour les artistes et les designers du monde entier. L’entreprise jouit d’une réputation de longue date en matière de qualité et d’innovation et est à l’avant-garde de la technologie du stylet numérique depuis près de 40 ans.
À propos de Splashtop
Splashtop est une société de logiciels de bureau à distance qui fournit des solutions de pointe aux particuliers et aux entreprises de toutes tailles. Splashtop permet un accès à distance sécurisé aux postes de travail, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs fichiers, applications et systèmes d’exploitation depuis n’importe où. La technologie de bureau à distance de Splashtop est conçue pour être rapide, fiable et facile à utiliser, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises et les particuliers dans le monde entier.
De plus, Splashtop a récemment remporté le prix Product of the Year au NAB Show 2023, le plus grand salon du secteur de la diffusion, des médias et du divertissement. Splashtop a remporté ce prix grâce à ses solutions innovantes de travail à distance.
Commencer maintenant
Pour conclure, Project Wacom révolutionne la technologie du bureau à distance pour les créateurs équipés de produits Wacom, en offrant aux artistes une expérience aussi locale que possible.
Grâce à sa capacité à combler l’écart entre l’environnement local et l’environnement distant, à utiliser les tablettes Wacom simultanément sur une machine locale et distante, et à profiter des paramètres de l’appareil local dans un environnement distant dans le cadre d’applications créatives, Project Wacom est destiné à améliorer de manière significative la productivité et la collaboration dans le secteur.
Le projet Wacom est actuellement en phase d’essai préliminaire pour les utilisateurs de Splashtop. Ce service n’est disponible que pour un nombre limité de systèmes Windows-Windows. Si vous souhaitez essayer Project Wacom, contactez votre conseiller Splashtop et demandez à être ajouté à la liste d’attente pour la phase d’essai préliminaire.
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