Virginia Tech prend en charge à distance plus de 2 200 appareils sur 140 sites
Accroître l'efficacité et réduire les coûts des équipes informatiques en utilisant l'accès à distance
Résumé
L'équipe informatique du Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) est responsable de la maintenance de plus de 2 200 ordinateurs et appareils répartis sur 140 sites.
Avec une équipe informatique composée de 7 techniciens d’assistance et de 6 informaticiens régionaux, il était difficile de répondre aux demandes croissantes de clients dispersés sur un vaste territoire. Après avoir essayé d’autres solutions de téléassistance, l’équipe de Virginia Tech CALS a trouvé exactement ce qu’elle cherchait avec Splashtop.
Une fois à bord de Splashtop, l'équipe informatique a pu accroître son efficacité et réduire les temps et les coûts de déplacement en pouvant accéder à distance à tout moment à l'un de ses appareils gérés pour fournir une assistance.
De Virginia Tech
Nous recommandons Splashtop pour diverses raisons : le coût, la stabilité du logiciel, l’authentification à deux facteurs imposée et la gestion des utilisateurs pour les techniciens individuels.
Edward O’Dell, IT Support Specialist
Le défi : réduire le temps et les coûts de déplacement tout en fournissant un support informatique efficace
Le College of Agriculture and Life Sciences (CALS) de Virginia Tech comprend environ 140 sites avec plus de 2 200 ordinateurs et appareils. Une équipe informatique composée de 7 employés du service d'assistance et de 6 technologues de l'information de secteur (AIT) gère et soutient tous les ordinateurs et appareils.
Edward O’Dell, spécialiste de l’assistance informatique, a décrit le défi auquel son équipe a été confrontée, en particulier les informaticiens qui parcourent les districts qui leur sont assignés pour assister les professeurs et s’assurer que tous leurs terminaux fonctionnent correctement.
« Deux des districts étaient supervisés par deux techniciens et les autres par un seul, explique M. O’Dell. Chacun d’entre eux couvrait un vaste territoire et les déplacements étaient coûteux. De plus, cela prenait du temps sur leur disponibilité et ils n’étaient pas en mesure d’assister d’autres utilisateurs. Avec un système de bureau à distance, ils auraient pu accomplir beaucoup plus de travail. »
À la recherche d’une solution qui lui permettrait d’assurer l’assistance à distance de ses terminaux, l’équipe informatique de Virginia Tech CALS a d’abord essayé SimpleHelp. Cependant, elle a rencontré divers problèmes et a rapidement commencé à chercher des alternatives.
"Nous avons essayé d'utiliser SimpleHelp sans succès" dit O'Dell. "De plus, il fallait que l'utilisateur se rende sur son site web et télécharge son application d'assistance, ce que certains utilisateurs trouvaient compliqué et déroutant à faire".
La solution : Virginia Tech CALS se dote d’un support à distance rapide, sécurisé et convivial grâce à Splashtop
En cherchant une nouvelle solution d’accès à distance, M. O’Dell et son équipe se sont attachés à trouver un produit qui leur permettrait de se connecter plus facilement et rapidement aux ordinateurs de leurs clients. Il explique : « Ce que nous voulions avant tout dans une solution, c’était qu’elle dispose d’un client permanent, de sorte que nous puissions simplement passer par une console d’administration pour nous y connecter. »
Après avoir étudié plusieurs solutions, l’équipe a constaté que Splashtop Remote Support répondait à cette exigence avec de nombreux autres avantages.
Splashtop Remote Support permet aux équipes informatiques de disposer d’un accès à distance illimité et sans surveillance aux ordinateurs gérés. Il suffit pour cela de déployer le streamer Splashtop sur ces derniers. Une fois le module installé, les administrateurs informatiques peuvent se connecter à distance à l’appareil à tout moment via l’application Splashtop.
En plus de permettre l’accès à distance à partir d’un nombre illimité d’appareils, Splashtop Remote Support comprend un ensemble complet de fonctionnalités pour aider les administrateurs informatiques à accomplir leurs tâches quotidiennes, notamment le transfert de fichiers, l’affichage multi-moniteurs, l’enregistrement des sessions et l’assistance sous surveillance.
L’équipe informatique de Virginia Tech CALS utilise un grand nombre de ces outils pour gérer ses terminaux. M. O’Dell apprécie particulièrement la vérification à deux facteurs, que les utilisateurs de Splashtop Remote Support peuvent activer pour renforcer la sécurité de leurs comptes.
« Nous apprécions de pouvoir imposer une authentification à deux facteurs à tous les techniciens, explique M. O’Dell. Si vous laissez les comptes exposés sans vérification à deux facteurs et que quelqu’un s’introduit dans le système, il obtient alors accès à chaque machine qui s’y trouve connectée. »
M. O’Dell a également salué la commodité des fonctions de regroupement d’ordinateurs et d’utilisateurs. « Nous apprécions la possibilité de regrouper les systèmes, a-t-il déclaré. Les différents utilisateurs peuvent avoir accès à une machine, à un groupe de machines ou à toutes les machines. »
Pour finir, M. O’Dell souligne la fonction d’assistance sous surveillance de Remote Support, qui convient parfaitement aux techniciens ayant besoin d’assister les clients à la demande dans le cadre d’un dépannage. Ils peuvent ainsi prendre en charge à distance n’importe quel appareil en se connectant à l’aide d’un simple code de session, et accéder à des machines qui ne sont pas encore gérées dans leur compte Splashtop Remote Support.
« La fonction d’assistance sous surveillance est formidable ; lorsque nous avons besoin d’accéder à l’appareil d’un client, il nous suffit de lui demander de se rendre sur le site Web de Splashtop, de télécharger l’application, et nous y sommes. »
Résultats : réduction des coûts, diminution des déplacements, augmentation de l’efficacité, etc.
Dans l’ensemble, M. O’Dell et son équipe ont été très satisfaits de la façon dont Splashtop Remote Support leur a permis de prendre en charge les appareils.
Outre ses capacités d’accès à distance, Splashtop Remote Support a apporté des avantages supplémentaires à M. O’Dell et à son équipe, notamment en réduisant les coûts et les déplacements et en permettant de résoudre les problèmes plus rapidement.
« Nous voulions une solution qui nous permette de prendre le contrôle d’un système utilisateur et d’aider les professeurs à résoudre leurs problèmes. La réduction des coûts et des déplacements était un avantage supplémentaire, mais pas une exigence. Nous cherchons toujours à avoir un contact direct avec nos utilisateurs. Mais notre charge de travail a tellement augmenté (et nous avons connu de nombreux changements de personnel depuis environ un an) que nous devons souvent faire les choses par téléphone ou travailler depuis notre bureau avec Splashtop. Grâce à l’assistance à distance, il est beaucoup plus rapide de résoudre votre problème maintenant que d’attendre une intervention sur site dans deux semaines. »
De plus, M. O’Dell a déclaré pouvoir travailler plus efficacement avec Splashtop Remote Support.
« Souvent, nous fixons un rendez-vous avec les utilisateurs pour se connecter à distance et résoudre leurs problèmes, car nous sommes en mesure de travailler à la fois sur leur tâche et sur le back-end, explique M. O’Dell. De cette façon, nous pouvons traiter deux problèmes importants en même temps. Par exemple, si j’essaie d’installer un logiciel pour vous et que cela pose des difficultés, je dois attendre que le programme d’installation soit terminé pour identifier la cause de l’échec, ce qui me laisse le temps de faire autre chose dans mon bureau. »
En plus de fournir une assistance, M. O’Dell utilise Splashtop Remote Support pour configurer à distance de nouveaux ordinateurs.
« Nous utilisons également Splashtop Remote Support lorsque nous déployons un nouvel ordinateur pour quelqu’un. Nous leur envoyons un PC et, une fois qu’ils l’ont branché, nous nous y connectons et effectuons les quelques réglages de configuration qui doivent être faits. Par exemple, nous les aidons à paramétrer leur logiciel de messagerie ou notre système de sauvegarde, et nous leur transférons les données dont ils pourraient avoir besoin. »
Au total, l’équipe informatique de Virginia Tech CALS a utilisé Splashtop Remote Support pour plus de 9 000 connexions à distance en moins de trois ans. M. O’Dell a déclaré : « Un de nos techniciens l’a utilisé plus de 1 900 fois. C’était quelqu’un qui voyageait tout le temps, mais ce n’est plus le cas. Même lorsqu’il s’occupe d’un problème pour lequel il pourrait guider les gens par téléphone, il est parfois plus rapide de le faire pour eux avec Splashtop Remote Support. »
Récemment, M. O’Dell a même recommandé Splashtop Remote Support à la bibliothèque de Virginia Tech. Depuis lors, ils ont évalué et acheté la solution.
« Nous avons examiné tous les autres fournisseurs, a déclaré O’Dell. Mais nous avons recommandé Splashtop pour diverses raisons : le coût, la stabilité du logiciel, l’authentification à deux facteurs imposée et la gestion des utilisateurs pour les techniciens individuels. Ici, à Virginia Tech, nous avons une politique universitaire selon laquelle les logiciels doivent être approuvés par notre équipe juridique avant de pouvoir être achetés. Ce logiciel était déjà approuvé, nous l’aimions et il fonctionnait pour nous, alors nous l’avons recommandé. »
9 000 connexions à distance via Splashtop en trois ans
Prise en charge de plus de 2 200 terminaux sur 140 sites et réduction des déplacements, d’où une assistance plus efficace.
Détails
VIRGINIA TECH COLLEGE OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES
Le College of Agriculture and Life Sciences (CALS) de Virginia Tech comprend environ 140 sites avec plus de 2 200 ordinateurs et appareils. Une équipe informatique composée de 7 employés du service d'assistance et de 6 technologues de l'information de secteur (AIT) gère et soutient tous les ordinateurs et appareils.
Avantages de Splashtop Remote Support
Compatibilité étendue : prenez en charge les ordinateurs Windows et Mac à partir de tout autre appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.
Accès à distance rapide: Splashtop Remote Support est alimenté par le même moteur d'accès à distance primé que celui des solutions d'utilisation personnelle de Splashtop Business Access. Profitez de connexions à distance rapides avec une qualité en 4k et un son HD.
Productivité renforcée : Splashtop Remote Support est doté des fonctionnalités les plus importantes pour les équipes informatiques : transfert de fichiers, chat, démarrage et redémarrage à distance, enregistrement des sessions, gestion des utilisateurs et des ordinateurs, regroupement, etc.
Économies de coûts : Splashtop peut vous faire économiser plus de 80 % par rapport aux autres solutions. De plus, Splashtop n’est pas connu pour augmenter ses prix comme les autres fournisseurs d’accès à distance.
Pourquoi choisir Splashtop
Voici pourquoi les équipes informatiques éducatives comme celle de Virginia Tech CALS adorent Splashtop :
Splashtop Remote Support coûte jusqu’à 80 % moins cher que les autres produits d’assistance à distance.
Les équipes informatiques peuvent facilement répondre aux demandes croissantes grâce à une efficacité accrue.
Activez l'accès des utilisateurs finaux afin que vos professeurs puissent accéder à distance à leurs propres ordinateurs.
Effectuez vos tâches quotidiennes en toute simplicité grâce à la suite d’outils et de fonctionnalités de Splashtop.