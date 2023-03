Virginia Tech prend en charge à distance plus de 2 200 appareils sur 140 sites

Le College of Agriculture and Life Sciences (CALS) de Virginia Tech comprend environ 140 sites avec plus de 2 200 ordinateurs et appareils. Une équipe informatique composée de 7 employés du service d'assistance et de 6 technologues de l'information de secteur (AIT) gère et soutient tous les ordinateurs et appareils.

Edward O’Dell, spécialiste de l’assistance informatique, a décrit le défi auquel son équipe a été confrontée, en particulier les informaticiens qui parcourent les districts qui leur sont assignés pour assister les professeurs et s’assurer que tous leurs terminaux fonctionnent correctement.

« Deux des districts étaient supervisés par deux techniciens et les autres par un seul, explique M. O’Dell. Chacun d’entre eux couvrait un vaste territoire et les déplacements étaient coûteux. De plus, cela prenait du temps sur leur disponibilité et ils n’étaient pas en mesure d’assister d’autres utilisateurs. Avec un système de bureau à distance, ils auraient pu accomplir beaucoup plus de travail. »

À la recherche d’une solution qui lui permettrait d’assurer l’assistance à distance de ses terminaux, l’équipe informatique de Virginia Tech CALS a d’abord essayé SimpleHelp. Cependant, elle a rencontré divers problèmes et a rapidement commencé à chercher des alternatives.

"Nous avons essayé d'utiliser SimpleHelp sans succès" dit O'Dell. "De plus, il fallait que l'utilisateur se rende sur son site web et télécharge son application d'assistance, ce que certains utilisateurs trouvaient compliqué et déroutant à faire".