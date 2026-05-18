Logiciel de contrôle d'ordinateur à distance - Contrôlez votre PC

Logiciel de bureau avec télécommande pour Windows et Mac. Voici tout ce que vous pouvez faire, y compris le transfert de fichiers, l'impression à distance, et plus encore.
Le logiciel de contrôle à distance Splashtop vous permet de prendre le contrôle de votre ordinateur de bureau à distance depuis n'importe quel endroit à travers le monde. Depuis un autre appareil, vous verrez l'écran de votre bureau à distance et pourrez l'utiliser comme si vous étiez assis devant lui.
Logiciel de bureau à distance de Splashtop pour le contrôle distant des ordinateurs
Splashtop propose plusieurs outils de contrôle à distance conçus pour répondre à vos besoins. Vous êtes ainsi assuré d'obtenir la solution avec tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix. D'autres entreprises proposant des logiciels de contrôle à distance des ordinateurs regroupent toutes leurs fonctionnalités et/ou solutions dans un seul produit, ce qui le rend coûteuses pour tout le monde.
Cela dit, si vous recherchez une application de contrôle à distance qui vous offre un accès à distance simple, rapide et sécurisé à votre ordinateur afin que vous puissiez travailler ou effectuer n’importe quelle tâche à distance, alors la meilleure solution pour vous est Splashtop Remote Access.
Splashtop Remote Access vous permet d’accéder à distance à vos ordinateurs Windows et Mac depuis n’importe quel autre ordinateur, tablette ou smartphone. Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que vous pouvez faire avec cette solution de bureau à distance de premier ordre. Ou commencez dès maintenant gratuitement (aucune carte bancaire ni engagement requis pour commencer votre essai gratuit de 7 jours).
Ce que vous pouvez faire avec le logiciel de contrôle à distance Splashtop
Avec Splashtop, tu obtiens une connexion de bureau à distance rapide et sécurisée à tes ordinateurs, et tu pourras prendre le contrôle total grâce à plusieurs fonctions utiles incluses dans le logiciel. Voici ce à quoi tu peux t'attendre avec Splashtop :
Accédez à distance à votre ordinateur de n'importe où
Quelle que soit la distance qui vous sépare de vos ordinateurs distants, vous pourrez toujours accéder à n'importe lequel d'entre eux en un instant, en quelques clics. Pas besoin de mémoriser le réseau auquel votre ordinateur est connecté ni l'adresse IP. Tout ce dont vous avez besoin est l'application Splashtop Business et une connexion Internet.
Lorsque vous ouvrez l'application sur votre appareil, vous verrez une liste de tous les ordinateurs PC distants de votre compte. Il vous suffit de sélectionner l'ordinateur souhaité et la connexion à distance sera établie!
Contrôlez votre ordinateur Mac ou Windows depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android
Que vous ayez besoin d’un logiciel de contrôle à distance pour Windows ou d’un logiciel de contrôle à distance pour Mac, vous pourrez faire les deux avec Splashtop Remote Access. De plus, vous pourrez contrôler à distance vos ordinateurs de bureau depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS ou Android. Cela inclut les tablettes et les appareils mobiles !
Splashtop Remote Access est plus qu’une simple application de partage d’écran. Vous pouvez également contrôler votre ordinateur à distance depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez ouvrir n’importe quelle application ou fichier et interagir avec comme si vous utilisiez l’ordinateur distant en personne.
Vous pouvez également utiliser l'extension Splashtop Business Chrome pour vous connecter à distance à votre ordinateur à partir d'un navigateur web Chrome. Cela vous permet également de contrôler vos ordinateurs à distance à partir de n'importe quel appareil Chromebook!
Et peu importe que votre ordinateur distant fonctionne sous Windows et que votre seul appareil à portée de main soit un iPhone. Splashtop est entièrement multiplateforme, vous pouvez donc utiliser n'importe lequel de vos appareils, quel que soit le système d'exploitation sur lequel ils fonctionnent.
Connectez-vous à distance aussi longtemps et aussi souvent que vous le souhaitez
Contrairement aux autres fournisseurs de logiciels d'accès à distance, Splashtop ne limite pas vos sessions à distance. Vous pouvez vous connecter et contrôler votre ordinateur à distance aussi longtemps et aussi souvent que vous le souhaitez.
Splashtop vous donne la liberté d'accéder et de contrôler votre ordinateur à distance comme si vous l'aviez toujours avec vous. Ne vous sentez plus jamais déconnecté.
Rester productif tout en travaillant à distance
Le télétravail devrait être aussi simple que le travail au bureau. C’est pourquoi Splashtop Remote Access offre plusieurs fonctionnalités qui vous aident à accomplir vos tâches quotidiennes en toute simplicité.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un service de partage de fichiers séparé. Il suffit de transférer des fichiers entre votre ordinateur distant et votre appareil local dans Splashtop. Imprimez des documents à distance à partir de votre ordinateur distant, visualisez plusieurs écrans à la fois, et plus.
Pourquoi choisir Splashtop plutôt que d'autres solutions?
Les outils de bureau à distance d'Apple et de Windows peuvent être lents et peu fiables. D'autres logiciels de contrôle à distance, dont LogMeIn Pro, GoToMyPC, RemotePC, et TeamViewer (plan commercial) peuvent être de 50 à 90 % plus chers que Splashtop, bien qu'ils aient les mêmes fonctionnalités de pointe.
Grâce à Splashtop, vous pouvez bénéficier à tout moment d'un accès illimité et rapide à vos ordinateurs par télécommande. Vous pouvez l'essayer gratuitement et vous en rendre compte par vous-même. Aucun engagement ou carte de crédit n'est nécessaire pour commencer.