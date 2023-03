Logiciel de contrôle d'ordinateur à distance - Contrôlez votre PC

Logiciel de bureau avec télécommande pour Windows et Mac. Voici tout ce que vous pouvez faire, y compris le transfert de fichiers, l'impression à distance, et plus encore.

Le logiciel de contrôle à distance Splashtop vous permet de prendre le contrôle de votre ordinateur de bureau à distance depuis n'importe quel endroit à travers le monde. Depuis un autre appareil, vous verrez l'écran de votre bureau à distance et pourrez l'utiliser comme si vous étiez assis devant lui.

Logiciel de bureau à distance de Splashtop pour le contrôle distant des ordinateurs

Splashtop propose plusieurs outils de contrôle à distance conçus pour répondre à vos besoins. Vous êtes ainsi assuré d'obtenir la solution avec tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix. D'autres entreprises proposant des logiciels de contrôle à distance des ordinateurs regroupent toutes leurs fonctionnalités et/ou solutions dans un seul produit, ce qui le rend coûteuses pour tout le monde.

Cela dit, si tu cherches une application pour contrôler ton ordinateur à distance qui te donnera un accès à distance simple, rapide et sécurisé à ton ordinateur pour que tu puisses travailler ou effectuer n'importe quelle tâche à distance, alors la meilleure solution pour toi est Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access te permet de contrôler à distance l'accès à tes ordinateurs Windows et Mac depuis n'importe quel autre ordinateur, tablette ou smartphone. Continue à lire ci-dessous pour découvrir tout ce que tu peux faire avec cette solution de bureau à distance qui est la meilleure de sa catégorie. Ou commence maintenant gratuitement (aucune carte de crédit ou engagement requis pour commencer ton essai gratuit de 14 jours).

Si vous êtes un professionnel IT, MSP, de support ou du service d'assistance technique et que vous cherchez des solutions de contrôle à distance pour l'assistance à distance, faites défiler cette page vers le bas pour voir d'autres solutions Splashtop!

Ce que vous pouvez faire avec le logiciel de contrôle à distance Splashtop

Avec Splashtop, tu obtiens une connexion de bureau à distance rapide et sécurisée à tes ordinateurs, et tu pourras prendre le contrôle total grâce à plusieurs fonctions utiles incluses dans le logiciel. Voici ce à quoi tu peux t'attendre avec Splashtop :

Accédez à distance à votre ordinateur de n'importe où

Quelle que soit la distance qui vous sépare de vos ordinateurs distants, vous pourrez toujours accéder à n'importe lequel d'entre eux en un instant, en quelques clics. Pas besoin de mémoriser le réseau auquel votre ordinateur est connecté ni l'adresse IP. Tout ce dont vous avez besoin est l'application Splashtop Business et une connexion Internet.

Lorsque vous ouvrez l'application sur votre appareil, vous verrez une liste de tous les ordinateurs PC distants de votre compte. Il vous suffit de sélectionner l'ordinateur souhaité et la connexion à distance sera établie!

Contrôlez votre ordinateur Mac ou Windows depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android

Peu importe que vous ayez besoin d'un logiciel de contrôle à distance pour Windows ou d'un logiciel de contrôle à distance pour Mac, vous pourrez faire les deux avec Splashtop Business Access. De plus, vous pourrez contrôler à distance vos ordinateurs de bureau depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS ou Android. Cela inclut les tablettes et les appareils mobiles!

Splashtop Business Access est plus qu'une application de partage d'écran. Même depuis vos smartphones et tablettes, vous pourrez facilement contrôler votre ordinateur à distance. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle application ou fichier et interagir avec lui comme si vous utilisiez l'ordinateur distant en personne.

Vous pouvez également utiliser l'extension Splashtop Business Chrome pour vous connecter à distance à votre ordinateur à partir d'un navigateur web Chrome. Cela vous permet également de contrôler vos ordinateurs à distance à partir de n'importe quel appareil Chromebook!

Et peu importe que votre ordinateur distant fonctionne sous Windows et que votre seul appareil à portée de main soit un iPhone. Splashtop est entièrement multiplateforme, vous pouvez donc utiliser n'importe lequel de vos appareils, quel que soit le système d'exploitation sur lequel ils fonctionnent.

Connectez-vous à distance aussi longtemps et aussi souvent que vous le souhaitez

Contrairement aux autres fournisseurs de logiciels d'accès à distance, Splashtop ne limite pas vos sessions à distance. Vous pouvez vous connecter et contrôler votre ordinateur à distance aussi longtemps et aussi souvent que vous le souhaitez.

Splashtop vous donne la liberté d'accéder et de contrôler votre ordinateur à distance comme si vous l'aviez toujours avec vous. Ne vous sentez plus jamais déconnecté.

Rester productif tout en travaillant à distance

Travailler à distance devrait être aussi facile que de travailler au bureau, c'est pourquoi Splashtop Business Access propose plusieurs fonctionnalités pour vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes en toute simplicité.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un service de partage de fichiers séparé. Il suffit de transférer des fichiers entre votre ordinateur distant et votre appareil local dans Splashtop. Imprimez des documents à distance à partir de votre ordinateur distant, visualisez plusieurs écrans à la fois, et plus.

Rendez-vous sur la page de Splashtop Business Access pour voir les packages et les fonctionnalités.

Pourquoi choisir Splashtop plutôt que d'autres solutions?

Les outils de bureau à distance d'Apple et de Windows peuvent être lents et peu fiables. D'autres logiciels de contrôle à distance, dont LogMeIn Pro, GoToMyPC, RemotePC, et TeamViewer (plan commercial) peuvent être de 50 à 90 % plus chers que Splashtop, bien qu'ils aient les mêmes fonctionnalités de pointe.

Grâce à Splashtop, vous pouvez bénéficier à tout moment d'un accès illimité et rapide à vos ordinateurs par télécommande. Vous pouvez l'essayer gratuitement et vous en rendre compte par vous-même. Aucun engagement ou carte de crédit n'est nécessaire pour commencer.

Applications supplémentaires de Splashtop pour le contrôle à distance des ordinateurs

Si tu es un MSP ou un professionnel de l'informatique à la recherche d'un outil de contrôle à distance du bureau pour un accès sans surveillance afin de soutenir les ordinateurs de tes clients, consulte Splashtop Remote Support.

Si tu es un professionnel du service d'assistance qui doit fournir une assistance à la demande aux ordinateurs et aux appareils mobiles, consulte Splashtop SOS.