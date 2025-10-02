Visualisation de plusieurs écrans d'ordinateurs à distance avec Splashtop

Si vous souhaitez accéder à distance à des PC et des Mac Windows avec plusieurs moniteurs, Splashtop est une solution idéale. Avec Splashtop, vous disposez de plusieurs options pour visualiser plusieurs moniteurs tout en contrôlant un ordinateur distant.
Visualisez un moniteur à distance à la fois et passez d'un écran à l'autre
Visualisation de plusieurs moniteurs distants sur un seul écran (une fenêtre)
Visualisation de plusieurs moniteurs distants sur plusieurs écrans locaux (multi-fenêtres / multi-à-multi-moniteurs)
Ces fonctionnalités varient selon les produits. Vous trouverez ci-dessous une liste des solutions de bureau à distance Splashtop qui incluent chacune de ces options.
Visualisation multiplateforme et contrôle à distance
Avec Splashtop, vous pouvez visualiser et contrôler des ordinateurs distants sur plusieurs plates-formes, y compris la visualisation de plusieurs moniteurs à partir d’un système d’exploitation sur un ordinateur local ou un appareil fonctionnant avec un autre système d’exploitation.
Contrôlez et consultez votre ordinateur Windows depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook
Contrôlez et consultez votre Mac depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook
Vidéos de présentation du bureau à distance multi-moniteur
Regardez cette vidéo pour voir l'accès à distance multi-moniteur de Mac à Mac.
Voici un autre aperçu vidéo (l'ordinateur de droite contrôlant et visualisant à distance les écrans de l'ordinateur de gauche).
Comment basculer entre plusieurs écrans et en afficher simultanément sur n’importe quel appareil distant
Basculer entre plusieurs moniteurs et en afficher simultanément sur Windows, Mac et Chromebook
Lors d'une session d'accès à distance, vous pouvez changer de moniteur en cliquant sur le bouton "changer de moniteur" dans la barre d'outils en haut de votre écran. Le point bleu sur l'icône du moniteur indiquera le numéro du moniteur que vous êtes en train de visualiser ou un symbole multi-moniteur dans cet exemple.
Dans l’exemple ci-dessous, les deux premiers éléments du menu vous permettent de sélectionner le Moniteur 1 ou le Moniteur 2 du système distant à afficher sur votre écran. (Je ne sais pas pourquoi Lenovo et/ou Windows ont donné un si long nom à l’écran de mon ordinateur portable Moniteur 2). Le point bleu sur l’icône moniteur indique le numéro du moniteur actuellement affiché ou le mode multi-moniteur.
Le troisième élément de menu vous permet de visualiser tous les moniteurs de l'ordinateur distant sur un seul écran local. C'est ce qu'on appelle le multi-à-un.
La dernière option vous permet de visualiser chaque moniteur distant dans une fenêtre séparée sur votre ordinateur local et vous pouvez disposer ces fenêtres sur plusieurs moniteurs locaux. C'est ce qu'on appelle le multi-to-multi.
Passer d’un écran à l’autre sur les appareils iOS
Sur les appareils iOS, notamment iPhone et iPad, un bouton de barre d’outils similaire est disponible lorsque le menu est activé au bas de l’écran de votre appareil. En sélectionnant ce bouton, vous avez la possibilité de changer d’écran.
Sur un iPhone (ci-dessous), vous avez la possibilité de visualiser un écran à la fois ou les deux écrans distants en même temps sur l'écran de votre téléphone.
Téléphones et tablettes Android
Les applications Android de Splashtop offrent la possibilité de visualiser un moniteur distant à la fois. Le bouton mis en évidence ci-dessous permet de passer au moniteur suivant.
Choisissez la solution Splashtop adaptée à vos besoins
Ce tableau montre les capacités multi-moniteurs disponibles dans chaque solution Splashtop.
Options multi-moniteurs avec Splashtop
Commencez à utiliser Splashtop pour accéder à distance à des appareils dotés de plusieurs moniteurs
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