Remote Desktop Software for iPhone

Logiciel de bureau à distance pour iPhone
Accédez à des ordinateurs distants depuis votre iPhone avec Splashtop
Principales fonctionnalités du bureau à distance Splashtop pour iPhone
Pour télétravailler de n'importe où
Utilisez votre iPhone pour accéder à vos ordinateurs lorsque vous travaillez en déplacement. Pas besoin d’emporter votre ordinateur avec vous, tout ce dont vous avez besoin est un iPhone.
Flexibilité illimitée
Peu importe où vous êtes ou si vous avez oublié votre ordinateur. Avec Splashtop et un iPhone, vous pouvez accéder à votre ordinateur à tout moment.
Stimuler votre productivité
Vous aurez l’impression d’utiliser l’ordinateur distant en personne, même en le contrôlant à partir d’un iPhone. Travailler à distance depuis un iPhone n’a jamais été aussi facile.
Interface utilisateur supérieure
Logiciel de bureau à distance pour iPhone simple, rapide et facile à utiliser. Accès à distance à vos ordinateurs en toute simplicité.
Logiciel de bureau à distance conçu pour iPhone
Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, vous aurez l’impression d’être assis devant votre ordinateur tout en le contrôlant à distance depuis votre iPhone. Vous pouvez même utiliser une souris et un clavier pour contrôler votre ordinateur à distance.
Lors d’une session de bureau à distance, vous pouvez ouvrir n’importe quel fichier et exécuter n’importe quelle application sur votre ordinateur distant, y compris les logiciels de montage vidéo, de conception graphique et de modélisation 3D. Travailler à distance est un jeu d’enfant avec Splashtop.
Comment mettre en place un bureau à distance sur iPhone
Pour installer le logiciel de bureau à distance Splashtop, il vous suffit de créer votre compte et d’installer les applications Splashtop sur vos appareils.
Une fois installée, vous pouvez ouvrir l’application Splashtop sur votre iPhone puis cliquer sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder pour lancer la connexion à distance. Vous verrez l’écran de votre ordinateur distant sur votre iPhone en temps réel et pourrez le contrôler.
Consultez notre page de téléchargement de Splashtop pour iPhone.
L’application de bureau à distance la mieux notée pour iPhone
Splashtop a obtenu des milliers d’avis 5 étoiles de la part des utilisateurs grâce à ses performances supérieures, sa sécurité et sa facilité d’utilisation.
Que vous travailliez à domicile ou en déplacement avec un iPhone, ou que vous fournissiez une assistance à distance pour ce type d’appareil, vous pouvez tout faire avec Splashtop !
4 principaux avantages du bureau à distance Splashtop pour iPhone
Soutien multiplateforme
Accédez à distance à vos ordinateurs Windows, macOS et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Splashtop fonctionne de manière homogène sur les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.
Facilité d'utilisation
Votre ordinateur, ainsi que tous ses fichiers et applications, sont accessibles depuis votre iPhone. Avec Splashtop, le télétravail devient un jeu d’enfant.
Connexions à haute performance
Vous pouvez contrôler vos postes de travail à distance comme si vous étiez assis devant. Le streaming 4K et les connexions de bureau à distance à faible latence vous offrent une expérience exceptionnelle.
Sécurité et conformité
Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS et le chiffrement AES 256 bits. Splashtop est conforme à plusieurs réglementations et normes du secteur. Obtenez plus d’informations sur les logiciels de bureau à distance sécurisés.
De nos clients satisfaits
J’ai travaillé avec d’autres outils de bureau à distance, et Splashtop est de loin le meilleur produit. J’apprécie sa facilité d’utilisation, la possibilité d’assigner certains ordinateurs à certains utilisateurs et également de se connecter à un PC depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
De nos clients satisfaits
J’utilisais d’autres outils de bureau à distance jusqu’à ce que je commence à avoir des problèmes avec ces logiciels. J’ai alors découvert Splashtop. Il est formidable et très adapté pour les Mac. Merci pour cet excellent produit.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
De nos clients satisfaits
Jusqu’à présent, je suis époustouflé. La latence est si faible que j’ai l’impression d’être sur la machine en train de travailler. C’est exactement ce dont j’ai besoin. Tout est simple, facile à comprendre et à utiliser... J’ai utilisé l’application mobile Splashtop pour vérifier l’état de mes systèmes, et elle est parfaite pour cela.
Brian Davids