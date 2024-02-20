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A woman outside at a park using Splashtop on her iPhone to access her remote desktop computer.

Logiciel de bureau à distance pour iPhone

Accédez à des ordinateurs distants depuis votre iPhone avec Splashtop

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Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop


Principales fonctionnalités du bureau à distance Splashtop pour iPhone

  • Pour télétravailler de n'importe où

    Utilisez votre iPhone pour accéder à vos ordinateurs lorsque vous travaillez en déplacement. Pas besoin d’emporter votre ordinateur avec vous, tout ce dont vous avez besoin est un iPhone.

  • Flexibilité illimitée

    Peu importe où vous êtes ou si vous avez oublié votre ordinateur. Avec Splashtop et un iPhone, vous pouvez accéder à votre ordinateur à tout moment.

  • Stimuler votre productivité

    Vous aurez l’impression d’utiliser l’ordinateur distant en personne, même en le contrôlant à partir d’un iPhone. Travailler à distance depuis un iPhone n’a jamais été aussi facile.

  • Interface utilisateur supérieure

    Logiciel de bureau à distance pour iPhone simple, rapide et facile à utiliser. Accès à distance à vos ordinateurs en toute simplicité.

A iPhone using Splashtop to access a remote desktop to run Quickbooks

Logiciel de bureau à distance conçu pour iPhone

Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, vous aurez l’impression d’être assis devant votre ordinateur tout en le contrôlant à distance depuis votre iPhone. Vous pouvez même utiliser une souris et un clavier pour contrôler votre ordinateur à distance.

Lors d’une session de bureau à distance, vous pouvez ouvrir n’importe quel fichier et exécuter n’importe quelle application sur votre ordinateur distant, y compris les logiciels de montage vidéo, de conception graphique et de modélisation 3D. Travailler à distance est un jeu d’enfant avec Splashtop.

An iPhone and a computer

Comment mettre en place un bureau à distance sur iPhone

Pour installer le logiciel de bureau à distance Splashtop, il vous suffit de créer votre compte et d’installer les applications Splashtop sur vos appareils.

Une fois installée, vous pouvez ouvrir l’application Splashtop sur votre iPhone puis cliquer sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder pour lancer la connexion à distance. Vous verrez l’écran de votre ordinateur distant sur votre iPhone en temps réel et pourrez le contrôler.

Consultez notre page de téléchargement de Splashtop pour iPhone.

A man working remotely outside from a iPhone by using Splashtop to access his remote desktop.

L’application de bureau à distance la mieux notée pour iPhone

Splashtop a obtenu des milliers d’avis 5 étoiles de la part des utilisateurs grâce à ses performances supérieures, sa sécurité et sa facilité d’utilisation.

Que vous travailliez à domicile ou en déplacement avec un iPhone, ou que vous fournissiez une assistance à distance pour ce type d’appareil, vous pouvez tout faire avec Splashtop !

4 principaux avantages du bureau à distance Splashtop pour iPhone

  • Soutien multiplateforme

    Accédez à distance à vos ordinateurs Windows, macOS et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Splashtop fonctionne de manière homogène sur les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.

  • Facilité d'utilisation

    Votre ordinateur, ainsi que tous ses fichiers et applications, sont accessibles depuis votre iPhone. Avec Splashtop, le télétravail devient un jeu d’enfant.

  • Connexions à haute performance

    Vous pouvez contrôler vos postes de travail à distance comme si vous étiez assis devant. Le streaming 4K et les connexions de bureau à distance à faible latence vous offrent une expérience exceptionnelle.

  • Sécurité et conformité

    Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS et le chiffrement AES 256 bits. Splashtop est conforme à plusieurs réglementations et normes du secteur. Obtenez plus d’informations sur les logiciels de bureau à distance sécurisés.

De nos clients satisfaits

J’ai travaillé avec d’autres outils de bureau à distance, et Splashtop est de loin le meilleur produit. J’apprécie sa facilité d’utilisation, la possibilité d’assigner certains ordinateurs à certains utilisateurs et également de se connecter à un PC depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

De nos clients satisfaits

J’utilisais d’autres outils de bureau à distance jusqu’à ce que je commence à avoir des problèmes avec ces logiciels. J’ai alors découvert Splashtop. Il est formidable et très adapté pour les Mac. Merci pour cet excellent produit.

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

De nos clients satisfaits

Jusqu’à présent, je suis époustouflé. La latence est si faible que j’ai l’impression d’être sur la machine en train de travailler. C’est exactement ce dont j’ai besoin. Tout est simple, facile à comprendre et à utiliser... J’ai utilisé l’application mobile Splashtop pour vérifier l’état de mes systèmes, et elle est parfaite pour cela.

Brian Davids

Télécharger le logiciel de bureau à distance Splashtop pour iPhone

Téléchargements

Avis des clients de TrustRadius : L’application de bureau à distance Splashtop est n°1


FAQs

Quelle est la meilleure application de bureau à distance pour iPhone ?
Comment puis-je contrôler mon PC à partir de mon iPhone ?
Puis-je accéder à distance à un iPhone à partir d’un autre appareil ?
L’utilisation d’un logiciel de bureau à distance sur mon iPhone est-elle sans sécurisée ?
Puis-je utiliser un logiciel de bureau à distance pour accéder à mon Mac depuis mon iPhone ?
Est-il possible d’utiliser un bureau à distance sur l’iPhone ?
Comment télécharger l’application de bureau à distance Splashtop pour iPhone ?

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