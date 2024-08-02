Logiciel de bureau à distance pour iPad par Splashtop
Accès à distance depuis et vers des appareils iPad
Pourquoi utiliser un logiciel de bureau à distance pour iPad ?
L’utilisation d’un logiciel de bureau à distance pour iPad offre des avantages considérables à divers utilisateurs, notamment les professionnels, les éducateurs et les particuliers. Pour les utilisateurs métier, il améliore la productivité en permettant un accès sécurisé aux ordinateurs de travail depuis n’importe où, facilitant ainsi la collaboration en temps réel et la téléassistance. Les éducateurs peuvent tirer parti du logiciel de bureau à distance pour organiser des classes virtuelles, accéder au matériel pédagogique et dialoguer avec les étudiants de manière interactive, afin d’assurer la continuité de l’enseignement.
Pour un usage personnel, il offre la commodité d’accéder aux ordinateurs, de diffuser du contenu multimédia et de dépanner à distance les appareils des membres de la famille. Dans l’ensemble, un logiciel de bureau à distance pour iPad comble le fossé entre la mobilité et les fonctionnalités des ordinateurs de bureau, ce qui en fait un outil inestimable pour rester connecté et productif.
Ce qui fait de Splashtop la meilleure solution de bureau à distance pour iPad
Pour télétravailler de n'importe où
Utilisez votre tablette iPad pour accéder à vos ordinateurs de n’importe où pour travailler à distance. Vous pouvez travailler à domicile, en déplacement et partout dans le monde.
Flexibilité illimitée
Pas besoin d’emporter votre ordinateur avec vous, utilisez votre iPad pour accéder à distance à n’importe quel appareil. Tous vos fichiers informatiques, applications et ressources sont accessibles depuis votre iPad avec le logiciel de bureau à distance Splashtop.
Stimuler votre productivité
Vous aurez l’impression d’utiliser l’ordinateur distant en personne, même en le contrôlant à partir d’un iPad. Travailler à distance depuis un iPad n’a jamais été aussi fluide.
Interface utilisateur supérieure
Logiciel de bureau à distance pour iPad simple, rapide et facile à utiliser. Contrôlez vos ordinateurs en temps réel depuis votre iPad comme si vous les utilisiez en personne.
Logiciel de bureau à distance conçu pour les utilisateurs d’iPad
Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, vous aurez l’impression d’être assis devant votre ordinateur tout en le contrôlant à distance depuis votre iPad.
Lors d’une session de bureau à distance, vous pourrez ouvrir n’importe quel fichier et exécuter n’importe quelle application sur votre ordinateur distant, y compris des logiciels de montage vidéo, de conception graphique et de modélisation 3D. Vous pourrez accéder à tout moment à des applications telles que les outils Adobe Creative, Autodesk, QuickBooks et bien d’autres dans le cadre de votre télétravail.
Comment utiliser un bureau à distance sur iPad
La configuration d’un logiciel de bureau à distance sur votre iPad est simple et rapide. Suivez ces quelques étapes pour commencer :
Installer l’application : téléchargez et installez l’application Splashtop Business depuis l’App Store sur votre iPad.
S’inscrire ou se connecter : ouvrez l’application et créez un nouveau compte ou connectez-vous avec vos identifiants Splashtop existants.
Configurer votre ordinateur : sur votre ordinateur, téléchargez et installez l’application Splashtop Streamer à partir du site Web Splashtop.
Connecter vos appareils : assurez-vous que votre iPad et votre ordinateur sont connectés à Internet. Ouvrez l’application Splashtop sur votre iPad et votre ordinateur devrait apparaître dans la liste. Sélectionnez votre ordinateur pour démarrer la session à distance.
Le meilleur outil de bureau à distance pour iPad
En matière d’outils de bureau à distance pour iPad, Splashtop est le meilleur choix. L’accès au bureau à distance devient un jeu d’enfant grâce aux performances supérieures, à la sécurité et à la facilité d’utilisation de Splashtop.
Que vous travailliez à domicile, en déplacement, ou que vous fournissiez une assistance à distance, vous pouvez tout faire avec Splashtop !
Principaux avantages du bureau à distance Splashtop pour iPad
Soutien multiplateforme
Accédez à distance à vos ordinateurs Windows, macOS et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Splashtop fonctionne de manière homogène sur les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.
Facilité d'utilisation
Votre ordinateur, ainsi que tous ses fichiers et applications, sont accessibles depuis votre iPad. Avec Splashtop, le télétravail devient un jeu d’enfant.
Connexions à haute performance
Accédez à distance à des postes de travail gourmands en ressources et en traitement, comme si vous étiez assis devant. Le streaming 4K et la faible latence vous offrent une connexion de bureau à distance exceptionnelle.
Sécurité et conformité
Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS et le chiffrement AES 256 bits. Splashtop est conforme à plusieurs réglementations et normes du secteur. Obtenez plus d’informations sur les logiciels de bureau à distance sécurisés.
De nos clients satisfaits
J’ai travaillé avec d’autres outils de bureau à distance, et Splashtop est de loin le meilleur produit. J’apprécie sa facilité d’utilisation, la possibilité d’assigner certains ordinateurs à certains utilisateurs et également de se connecter à un PC depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
De nos clients satisfaits
Jusqu’à présent, je suis époustouflé. La latence est si faible que j’ai l’impression d’être sur la machine en train de travailler. C’est exactement ce dont j’ai besoin. Tout est simple, facile à comprendre et à utiliser... J’ai utilisé l’application mobile Splashtop pour vérifier l’état de mes systèmes, et elle est parfaite pour cela.
Brian Davids
De nos clients satisfaits
J’utilisais d’autres outils de bureau à distance jusqu’à ce que je commence à avoir des problèmes avec ces logiciels. J’ai alors découvert Splashtop. Il est formidable et très adapté pour les Mac. Merci pour cet excellent produit.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association