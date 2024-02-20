Windows Remote Desktop Software by Splashtop

Logiciel de bureau à distance sécurisé pour Windows
Accès à distance aux ordinateurs depuis et vers des appareils Windows
4 raisons de choisir les solutions de bureau à distance Splashtop pour Windows
Pour télétravailler de n'importe où
Restez toujours connecté à vos ordinateurs Windows, où que vous soyez. Travaillez de n’importe où en toute simplicité.
Flexibilité illimitée
Accédez à votre PC Windows depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile. Utilisez vos appareils Windows pour accéder à d’autres machines.
Stimuler votre productivité
Accédez à n’importe quel fichier et application sur votre ordinateur distant tout en bénéficiant de connexions performantes et d’une qualité HD.
Expérience utilisateur supérieure
Installation en quelques étapes seulement. Quelques clics suffisent pour lancer des connexions à distance à partir de n’importe quel appareil.
Simplifiez le télétravail grâce à la meilleure solution de bureau à distance pour Windows
Avec des connexions à distance rapides offrant une qualité HD, un streaming 4K et une redirection du son en temps réel, le logiciel de bureau à distance Splashtop vous permettra d’effectuer n’importe quelle tâche.
Pendant vos sessions de bureau à distance, vous pourrez exécuter des applications telles que des logiciels de montage vidéo, de conception graphique et de modélisation 3D. La synchronisation labiale à distance est un jeu d’enfant avec Splashtop. Grâce à lui, vous tirerez le meilleur parti de vos postes de travail Windows lorsque vous travaillerez à distance.
Comment mettre en place un bureau à distance sous Windows avec Splashtop
Vous pouvez installer le logiciel de bureau à distance Splashtop en quelques étapes simples. Une fois que vous avez créé votre compte Splashtop et téléchargé l’application de bureau à distance nécessaire sur vos appareils Windows (et autres), vous êtes prêt à commencer !
Télécharger l’application Splashtop Business : visitez le site Web de Splashtop et téléchargez l’application Splashtop Business pour Windows.
Créer un compte Splashtop : ouvrez l’application Splashtop Business et connectez-vous si vous avez déjà un compte ou inscrivez-vous pour un essai gratuit.
Installer Splashtop Streamer sur l’ordinateur distant : sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder, téléchargez et installez Splashtop Streamer. Connectez-vous sur Splashtop Streamer avec le même compte.
Démarrer une session à distance : ouvrez l’application Splashtop Business sur votre appareil Windows. Sélectionnez l’ordinateur distant dans votre liste et cliquez sur Se connecter pour démarrer la session.
Solutions de bureau à distance dans tous les secteurs
L’accès à distance aux bureaux Windows n’est pas réservé aux équipes informatiques. Il facilite les flux de travail critiques dans un large éventail de secteurs. Splashtop offre un accès sécurisé et aux performances élevées qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque secteur :
Éducation : offrez aux étudiants et aux enseignants un accès à distance aux ordinateurs des salles informatiques du campus et aux logiciels spécialisés depuis n’importe quel endroit, pour un apprentissage flexible sans sacrifier les performances.
Médias et divertissement : permettez aux concepteurs, monteurs vidéo et animateurs de travailler à distance grâce au streaming 4K, à la faible latence et à la prise en charge des stylets/crayons pour un flux de travail créatif fluide.
Santé : prise en charge de l’accès conforme à la norme HIPAA pour les professionnels de santé afin de consulter en toute sécurité les dossiers des patients et d’assurer la continuité des soins tout en respectant les exigences réglementaires.
Architecture et ingénierie : permettez aux ingénieurs et aux architectes d’utiliser à distance des stations de travail puissantes, exécutant des applications CAO et 3D avec une grande fidélité depuis leur bureau ou leur domicile.
Retail et services : fournissez aux équipes d’assistance informatique un accès à distance instantané aux systèmes de point de vente, aux bornes et aux ordinateurs back-office afin de minimiser les temps d’arrêt et d’assurer le bon déroulement des opérations métier.
Services informatiques et d’assistance des entreprises : dotez les équipes informatiques des outils nécessaires pour dépanner et résoudre les problèmes des employés en télétravail ou dans des environnements hybrides sans avoir besoin d’être sur place.
Avec Splashtop, les utilisateurs Windows de tous les secteurs bénéficient de réductions de coûts, d’une sécurité robuste et d’une expérience de bureau à distance cohérente qui correspond aux performances en entreprise.
Principaux avantages du bureau à distance Splashtop pour Windows
Compatibilité multiplateforme complète
Vous n’avez pas d’appareil Windows sous la main ? Vous avez besoin d’accéder à un autre système d’exploitation ? Pas de problème ! Accédez à distance à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Interface conviviale
Splashtop est incroyablement facile à installer et à utiliser, même pour les utilisateurs non techniques. L’installation de Splashtop sur votre machine Windows se fait en quelques clics. Splashtop offre également une interface conviviale qui facilite la navigation et le contrôle de votre bureau à distance.
Connexions hautes performances
Les utilisateurs peuvent accéder à distance à des postes de travail gourmands en ressources comme s’ils étaient devant. Le streaming 4K jusqu’à 60 images par seconde et la faible latence offrent aux utilisateurs une connexion de bureau à distance exceptionnelle.
Une sécurité et une conformité robustes
Entre les connexions chiffrées, les options de mot de passe à plusieurs niveaux, l’authentification à deux facteurs et d’autres fonctionnalités de sécurité, vos données sont en sûreté. Splashtop est conforme à plusieurs réglementations et normes du secteur. Obtenez plus d’informations sur les logiciels de bureau à distance sécurisés.
De nos clients satisfaits
Je peux accéder à mon poste de travail où que je sois et travailler en toute confiance. Splashtop me donne la flexibilité dont j’ai besoin pour concilier vie professionnelle et vie privée.
Bobby Bottom, Integrated Electrical
De nos clients satisfaits
Il fonctionne très bien pour mon entreprise et son prix est la raison pour laquelle je l'ai choisi par rapport à d'autres produits ayant des caractéristiques similaires.
Scott Evans, Digital Wave LLC
De nos clients satisfaits
J’ai opté pour Splashtop car je trouve que son prix est raisonnable et qu’il est plus rapide que l’autre produit que j’utilisais.
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
De nos clients satisfaits
C’est un outil facile et fiable à utiliser lorsque je suis en voyage ou que j’ai besoin d’accéder à des informations sur un appareil que je n’ai pas avec moi.
Debbie Schmidt, DSH Solutions