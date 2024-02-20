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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

Logiciel de bureau à distance pour Linux

Accès à distance aux ordinateurs Linux depuis n’importe où

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The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop


Les 4 principaux avantages de l’utilisation d’un outil de bureau à distance Linux

  • Accès depuis n'importe où

    Travaillez de n’importe où en accédant à vos ordinateurs Linux, où que vous soyez.

  • Flexibilité illimitée

    Profitez d’une souplesse sans limite en utilisant n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile pour accéder à votre ordinateur Linux.

  • Productivité améliorée

    Soyez plus productif tout en travaillant à distance. Vous aurez l’impression d’être assis devant votre machine Linux.

  • Solution rapide, sécurisée et économique

    Vous obtiendrez une solution de bureau à distance pour Linux rapide, sécurisée et conviviale au meilleur prix.

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

Accès à distance optimal aux ordinateurs Linux

Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, vous pouvez contrôler à distance des ordinateurs Linux depuis votre ordinateur (Windows ou Mac), vos appareils iOS, Android et Chromebook. Que vous soyez un professionnel du support informatique, un utilisateur individuel ou un fournisseur de services gérés (MSP), Splashtop vous offre la flexibilité et le contrôle nécessaires pour travailler efficacement sur tous vos appareils.

  • Pour les équipes d’assistance informatique – Offrez un accès rapide et sans surveillance aux terminaux Linux pour résoudre les problèmes, effectuer des mises à jour et assurer la maintenance des systèmes sans interrompre les utilisateurs. Avec Splashtop Enterprise ou Splashtop Remote Support, le personnel informatique peut rationaliser les opérations d’assistance et réduire les visites sur site.

  • Pour les particuliers – Accédez à votre machine Linux depuis des appareils Windows, macOS, iOS, Android ou Chromebook. Profitez d’une expérience cohérente et réactive qui vous permet d’exécuter des applications, de transférer des fichiers ou de gérer des tâches comme si vous étiez assis à votre bureau.

  • Pour les MSP – Gérez les systèmes Linux ainsi que d’autres plateformes à partir d’une solution centralisée. La prise en charge multi-appareils, les fonctionnalités de sécurité et les licences flexibles de Splashtop facilitent l’évolutivité dans les environnements clients.


Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere


Solutions de bureau à distance Splashtop pour diverses distributions Linux

Splashtop soutient officiellement :

Vous pouvez également l'essayer avec d'autres distributions Linux qui ne sont pas officiellement prises en charge.

L’installation du bureau à distance Splashtop pour Linux est facile

  • Installez le Linux Streamer sur les ordinateurs Linux sur lesquels vous souhaitez vous connecter à distance.

  • Installez l’application Splashtop Business sur le(s) périphérique(s) que vous souhaitez utiliser pour vous connecter

  • Vous pouvez désormais accéder à distance à votre système Linux depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile


Choisissez le bon forfait logiciel de bureau à distance Linux

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Pour les personnes et les équipes

Le meilleur bureau à distance - Splashtop

A partir de 8 CA$ /mois

Accédez vos ordinateurs à distance, depuis n’importe quel appareil. Parfait pour le télétravail et l’accès distant aux salles informatiques.

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Pour IT et téléassistance informatique

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Logiciel d'assistance à distance avec ou sans surveillance. Fournissez un support à distance à la demande à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile.

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Téléchargements de Splashtop Remote Desktop pour Linux

Téléchargements

Avis des clients de TrustRadius : L’application de bureau à distance Splashtop est n°1


FAQs

Existe-t-il un bureau à distance pour Linux ?
Quel est le meilleur bureau à distance pour Linux ?
Pourquoi devriez-vous envisager les solutions de bureau à distance Splashtop pour Linux ?
Dans quelle mesure l’accès à distance aux appareils Linux est-il sécurisé ?
Est-il possible d’accéder à distance à des systèmes Linux à partir d’appareils mobiles ?
Les solutions de bureau à distance sont-elles adaptées au dépannage à distance des systèmes Linux ?