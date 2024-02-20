Logiciel de bureau à distance pour Linux
Accès à distance aux ordinateurs Linux depuis n’importe où
Les 4 principaux avantages de l’utilisation d’un outil de bureau �à distance Linux
Accès depuis n'importe où
Travaillez de n’importe où en accédant à vos ordinateurs Linux, où que vous soyez.
Flexibilité illimitée
Profitez d’une souplesse sans limite en utilisant n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile pour accéder à votre ordinateur Linux.
Productivité améliorée
Soyez plus productif tout en travaillant à distance. Vous aurez l’impression d’être assis devant votre machine Linux.
Solution rapide, sécurisée et économique
Vous obtiendrez une solution de bureau à distance pour Linux rapide, sécurisée et conviviale au meilleur prix.
Accès à distance optimal aux ordinateurs Linux
Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, vous pouvez contrôler à distance des ordinateurs Linux depuis votre ordinateur (Windows ou Mac), vos appareils iOS, Android et Chromebook. Que vous soyez un professionnel du support informatique, un utilisateur individuel ou un fournisseur de services gérés (MSP), Splashtop vous offre la flexibilité et le contrôle nécessaires pour travailler efficacement sur tous vos appareils.
Pour les équipes d’assistance informatique – Offrez un accès rapide et sans surveillance aux terminaux Linux pour résoudre les problèmes, effectuer des mises à jour et assurer la maintenance des systèmes sans interrompre les utilisateurs. Avec Splashtop Enterprise ou Splashtop Remote Support, le personnel informatique peut rationaliser les opérations d’assistance et réduire les visites sur site.
Pour les particuliers – Accédez à votre machine Linux depuis des appareils Windows, macOS, iOS, Android ou Chromebook. Profitez d’une expérience cohérente et réactive qui vous permet d’exécuter des applications, de transférer des fichiers ou de gérer des tâches comme si vous étiez assis à votre bureau.
Pour les MSP – Gérez les systèmes Linux ainsi que d’autres plateformes à partir d’une solution centralisée. La prise en charge multi-appareils, les fonctionnalités de sécurité et les licences flexibles de Splashtop facilitent l’évolutivité dans les environnements clients.
Solutions de bureau à distance Splashtop pour diverses distributions Linux
Splashtop soutient officiellement :
Vous pouvez également l'essayer avec d'autres distributions Linux qui ne sont pas officiellement prises en charge.
L’installation du bureau à distance Splashtop pour Linux est facile
Installez le Linux Streamer sur les ordinateurs Linux sur lesquels vous souhaitez vous connecter à distance.
Installez l’application Splashtop Business sur le(s) périphérique(s) que vous souhaitez utiliser pour vous connecter
Vous pouvez désormais accéder à distance à votre système Linux depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile
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