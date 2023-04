Avec Splashtop logiciel de bureau à distance, tu peux contrôler à distance les ordinateurs Linux depuis ton ordinateur (Windows ou Mac), iOS, Android, et les appareils Chromebook. Il est possible de se connecter à distance à n'importe quel ordinateur Linux via nos connexions rapides et sécurisées, de prendre le contrôle et d'exécuter la tâche à accomplir en toute simplicité.