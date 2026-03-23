Tirer parti de la redirection des périphériques USB pour un travail à distance sans faille

Alors que l’environnement de travail moderne continue d’évoluer, le besoin de solutions de travail à distance efficaces et conviviales n’a jamais été aussi crucial. Si vous travaillez dans le domaine de la création, que vous êtes un utilisateur intensif ou encore un passionné de jeux, la possibilité de travailler ou de jouer à partir de n’importe quel endroit constitue un avantage considérable.
Cependant, cela nécessite souvent plus qu’un simple accès à distance aux postes de travail. Les professionnels de la création et les utilisateurs intensifs ont souvent besoin de pouvoir utiliser des appareils supplémentaires lorsqu’ils accèdent à leurs ordinateurs à distance.
Splashtop est un leader dans les solutions de bureau à distance conçues pour répondre à ce besoin et offrir une expérience de télétravail inégalée. Avec des fonctionnalités telles que l’accès à distance haute performance à 60 fps, une sécurité à toute épreuve et des outils spécialement conçus pour les professionnels de la création et les joueurs, Splashtop vous garantit que la distance ne sera plus un obstacle à votre productivité ou à vos loisirs.
L’une des principales caractéristiques de Splashtop est la redirection des périphériques USB. Disponible avec les offres Splashtop Remote Access Performance et Splashtop Enterprise, cette fonction permet aux utilisateurs de rediriger un périphérique USB de leur ordinateur local vers l’ordinateur distant.
Qu’il s’agisse d’une carte à puce, d’une clé de sécurité, d’une manette de jeu, d’une imprimante ou d’un périphérique HID, avec Splashtop, le périphérique USB redirigé fonctionne comme s’il était branché directement sur l’ordinateur distant.
Dans cet article, nous allons examiner en détail en quoi consiste la redirection des périphériques USB, son fonctionnement et la manière dont vous pouvez l’exploiter pour une expérience de télétravail optimale.
Comprendre la redirection des périphériques USB
La redirection des périphériques USB est une fonctionnalité puissante qui permet à un périphérique USB local d’être utilisé sur un ordinateur distant comme s’il était directement connecté à cette machine. Avec les solutions avancées de bureau à distance de Splashtop, il suffit de quelques clics pour bénéficier de cet avantage.
Comment utiliser cette intégration
Lorsqu’un périphérique USB est branché sur votre ordinateur local, il est généralement reconnu et accessible uniquement sur le système local. Cependant, grâce à la redirection des périphériques USB, Splashtop permet de « rediriger » les entrées de ce périphérique vers votre ordinateur distant.
Le processus est simple. Lorsque vous activez la redirection des périphériques USB, Splashtop identifie le périphérique USB local et crée une version virtuelle de celui-ci sur l’ordinateur distant. Toutes les opérations et tous les échanges de données qui se produisent normalement entre l’ordinateur local et le périphérique USB sont alors acheminés vers l’ordinateur distant en temps réel.
Principaux avantages et cas d’utilisation
La redirection des périphériques USB présente de nombreux avantages, en particulier pour les personnes occupant des emplois spécifiques :
Professionnels de la création : les artistes, les graphistes et les autres professionnels de la création utilisent souvent des périphériques USB spécialisés tels que des tablettes graphiques, des souris 3D et des équipements de photographie. Grâce à la redirection des périphériques USB, ils peuvent utiliser ces périphériques à partir de n’importe quel endroit, tout en conservant la continuité de leur workflow créatif.
Utilisateurs intensifs : qu’il s’agisse d’accéder à des fichiers à partir d’une clé USB, de lancer une impression sur un périphérique local ou d’utiliser une clé de sécurité pour l’obtention d’une licence logicielle, les utilisateurs intensifs trouveront d’innombrables applications à la redirection des périphériques USB.
Passionnés de jeux : grâce à la possibilité de rediriger les manettes de jeu, les joueurs peuvent profiter de leurs titres préférés sur leurs puissants ordinateurs personnels, même lorsqu’ils sont en déplacement.
Exploiter la redirection des périphériques USB pour différents scénarios
La redirection des périphériques USB n’est pas qu’un gadget astucieux, c’est un outil puissant qui ouvre un large éventail de possibilités pour le télétravail et les loisirs. Nous allons aborder quelques exemples concrets de la manière dont la redirection des périphériques USB peut être utilisée au maximum de son potentiel dans le cadre de différentes tâches et fonctions.
Périphériques HID
Les périphériques HID (Human Interface Devices) comprennent une large gamme de périphériques tels que les claviers, les souris et les tablettes graphiques. Les professionnels des médias et du divertissement s’appuient souvent sur des périphériques HID spécialisés pour leur travail. Grâce à la redirection des périphériques USB, ils peuvent utiliser ces dispositifs sur leurs ordinateurs distants et s’assurer de pouvoir rester créatifs quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Imprimantes
Vous avez besoin d’imprimer un document important depuis votre ordinateur distant vers une imprimante locale ? Avec la redirection de périphériques USB de Splashtop, c’est un jeu d’enfant. Il suffit de connecter votre imprimante à votre ordinateur local, d’activer la redirection USB et vous pouvez imprimer directement à partir de l’ordinateur distant comme si l’imprimante y était connectée.
Cartes à puce et clés de sécurité
Dans un monde où la sécurité numérique est de la plus haute importance, de nombreuses organisations et applications logicielles utilisent des cartes à puce ou des clés de sécurité pour l’authentification et le contrôle des accès. La redirection des périphériques USB de Splashtop permet de les transmettre à votre ordinateur distant, ce qui vous garantit un niveau de sécurité élevé même lorsque vous n’êtes pas sur votre poste de travail habituel.
Manettes de jeux
Pour les passionnés de jeux, être loin de son ordinateur personnel signifie souvent faire des compromis sur l’expérience ludique. Avec la redirection des périphériques USB, vous pouvez brancher votre contrôleur de jeu préféré sur votre périphérique local et le rediriger vers votre puissant ordinateur domestique. Que vous jouiez à un jeu d’action dynamique ou à un jeu de rôle stratégique, vous pourrez en profiter comme si vous étiez assis devant votre ordinateur à la maison.
Solutions de performance avancées de Splashtop
Les solutions robustes de Splashtop vont au-delà de la simple redirection de périphérique USB. Conçu pour les passionnés de jeux, les professionnels créatifs et les utilisateurs intensifs, le package Splashtop Remote Access Performance offre une expérience de bureau à distance supérieure. Certaines des principales caractéristiques incluent :
Mode couleur 4:4:4 : ce mode offre le plus haut niveau de précision des couleurs et de clarté de l’image, ce qui est essentiel pour des tâches telles que la conception graphique et le montage vidéo.
Paramètres de fidélité audio ultra-élevés : grâce à des débits binaires audio élevés, les utilisateurs peuvent entendre le son de l’ordinateur distant avec une qualité exceptionnelle.
Stylet et tablette graphique à distance : utilisez votre stylet sur votre appareil local pour contrôler votre ordinateur distant en temps réel.
Redirection du micro : utilisez votre microphone local comme entrée sur votre ordinateur distant.
Cette offre est parfaite pour les utilisateurs qui recherchent des performances avancées dans leur logiciel d’accès à distance.
En outre, l’offre Splashtop Enterprise est une solution d’accès et de support à distance tout-en-un qui comprend les mêmes fonctionnalités et les mêmes capacités permettant d’améliorer le télétravail que celles proposées par Splashtop Remote Access Performance. Mais il offre également des fonctions supplémentaires de support à distance et de gestion des terminaux pour les équipes informatiques.
Que vous soyez un utilisateur individuel ou que vous fassiez partie d’une grande organisation, les performances avancées et les solutions professionnelles de Splashtop sont conçues pour répondre à vos besoins. Ces offres, associées à des fonctionnalités telles que la redirection des périphériques USB, offrent un environnement de télétravail complet, fiable et efficace.
Démarrez avec Splashtop
Le télétravail est indéniablement appelé à se développer, et les outils que nous utilisons doivent refléter cette évolution. Comme nous l’avons vu tout au long de cet article, la fonction de redirection des périphériques USB de Splashtop a le potentiel de révolutionner la façon dont nous abordons le travail et les loisirs à distance. En « transférant » efficacement vos périphériques USB locaux vers votre ordinateur distant, Splashtop élimine encore un obstacle à la fluidité du travail à distance.
Alors que nous continuons à avancer dans l’ère du télétravail, ces fonctionnalités avancées deviendront essentielles pour maintenir la productivité et améliorer l’expérience globale des travailleurs à distance.
Vous pouvez commencer un essai gratuit de Splashtop Remote Access Performance dès maintenant pour constater par vous-même les avantages qu’il peut apporter à votre expérience de télétravail.
Ou obtenez plus d’informations sur Splashtop Enterprise, la solution tout-en-un d’accès et de support à distance.
Contenu connexe
Pourquoi les professionnels des médias et de la création préfèrent Splashtop pour leur accès à distance
Diffuser des contenus de haute qualité à distance avec Splashtop
Accès à distance Splashtop pour les effets visuels à distance