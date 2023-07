Tirer parti de la redirection des périphériques USB pour un travail à distance sans faille

Alors que l'environnement de travail moderne continue d'évoluer, le besoin de solutions de travail à distance efficaces et transparentes n'a jamais été aussi crucial. Si tu es un professionnel créatif, un utilisateur intensif ou même un passionné de jeux, la possibilité de travailler ou de jouer depuis n'importe quel endroit est un avantage considérable.

Cependant, cela nécessite souvent plus que la simple possibilité d'accéder à distance aux postes de travail. Les professionnels de la création et les utilisateurs chevronnés ont souvent besoin de pouvoir utiliser des appareils supplémentaires lorsqu'ils accèdent à leurs ordinateurs distants.

Splashtop est un leader des solutions de bureau à distance conçues pour combler ce fossé et offrir une expérience de travail à distance inégalée. Avec des caractéristiques telles que l'Accès à distance 60 fps haute performance, la sécurité en laquelle tu peux avoir confiance et des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux pros de la création et aux joueurs, Splashtop fait en sorte que la distance ne soit pas un obstacle à la productivité ou au divertissement.

L'une des principales caractéristiques de Splashtop est USB Device Redirection. Disponible dans les packages Splashtop Business Access Performance et Splashtop Enterprise , cette fonction permet aux utilisateurs de rediriger un périphérique USB de leur ordinateur local vers l'ordinateur distant.

Qu'il s'agisse d'une carte à puce, d'une clé de sécurité, d'une manette de jeu, d'une imprimante ou d'un périphérique HID, avec la redirection des périphériques USB de Splashtop, le périphérique redirigé fonctionne comme s'il était branché directement sur l'ordinateur distant.

Dans ce blog, nous allons explorer en détail ce qu'est la redirection des périphériques USB, comment fonctionne TI et comment tu peux tirer parti de TI pour une expérience de travail à distance transparente.

Comprendre la redirection des périphériques USB

La redirection des périphériques USB est une fonction puissante qui permet d'accéder à un périphérique USB local à partir d'un ordinateur distant, comme si TI était directement connecté à cette machine distante. Avec les solutions avancées de bureau à distance de Splashtop, cette fonctionnalité n'est qu'à quelques clics.

Comment utiliser cette intégration

Lorsqu'un périphérique USB est branché sur ton ordinateur local, TI est généralement reconnu et accessible uniquement par le système local. Cependant, grâce à la redirection des périphériques USB, Splashtop permet de "rediriger" les entrées de ce périphérique vers ton ordinateur distant.

Le processus est simple. Lorsque tu actives la redirection des périphériques USB, le logiciel Splashtop identifie le périphérique USB local et crée une version virtuelle de TI sur l'ordinateur distant. Toutes les opérations et tous les échanges de données qui se produiraient normalement entre l'ordinateur local et le périphérique USB sont alors acheminés vers l'ordinateur distant en temps réel.

Principaux avantages et utilisations

La redirection des périphériques USB offre de nombreux avantages, en particulier pour ceux qui travaillent dans des rôles spécifiques :

Professionnels de la création : Les artistes, les graphistes et les autres professionnels de la création ont souvent recours à des périphériques USB spécialisés tels que des tablettes graphiques, des souris 3D et du matériel photographique. Grâce à la redirection des périphériques USB, ils peuvent utiliser ces périphériques à partir de n'importe quel endroit, en maintenant leur flux de travail créatif sans interruption.

Utilisateurs chevronnés : Qu'il s'agisse d'accéder à des fichiers à partir d'une clé USB, d'imprimer sur une imprimante locale ou d'utiliser une clé de sécurité pour l'obtention d'une licence logicielle, les utilisateurs trouveront d'innombrables applications à la redirection des périphériques USB.

Les passionnés de jeux: Grâce à la possibilité de rediriger les manettes de jeu, les joueurs peuvent profiter de leurs jeux préférés sur leurs puissants systèmes domestiques, même lorsqu'ils sont en déplacement.

Tirer parti de la redirection des périphériques USB pour différents scénarios

La redirection des périphériques USB n'est pas seulement une astuce astucieuse, c'est un outil puissant qui ouvre un large éventail de possibilités pour le travail et les loisirs à distance. Ici, nous allons explorer quelques exemples réels de la façon dont la redirection des périphériques USB peut être utilisée à son plein potentiel à travers différentes tâches et rôles.

Dispositifs HID

Les dispositifs HID, ou dispositifs d'interface humaine, comprennent une large gamme de périphériques tels que les claviers, les souris et les tablettes numérisantes. Les professionnels des médias et du divertissement s'appuient souvent sur des appareils HID spécialisés pour leur travail. Grâce à la redirection des périphériques USB, ils peuvent utiliser ces périphériques avec leurs ordinateurs distants, en veillant à ce que leur créativité ne soit pas entravée par leur emplacement.

Imprimantes

Tu as besoin d'imprimer un document important depuis ton ordinateur distant sur une imprimante locale ? Avec la redirection des périphériques USB de Splashtop, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de connecter ton imprimante à ton ordinateur local, d'activer la redirection USB, et tu peux imprimer directement depuis l'ordinateur distant comme si l'imprimante y était connectée.

Cartes à puce et clés de sécurité

Dans un monde où la sécurité numérique est de la plus haute importance, de nombreuses organisations et applications logicielles utilisent des cartes à puce ou des clés de sécurité pour l'authentification et le contrôle d'accès. La redirection des périphériques USB de Splashtop permet de les rediriger vers ton ordinateur distant, ce qui te permet de maintenir un haut niveau de sécurité même lorsque tu es loin de ton poste de travail principal.

Manettes de jeux

Pour les passionnés de jeux, être loin de ton système domestique peut souvent signifier faire des compromis sur l'expérience de jeu. Grâce à la redirection des périphériques USB, tu peux brancher ta manette de jeu préférée sur ton périphérique local et rediriger TI vers ton puissant système domestique. Que tu joues à un jeu d'action rapide ou à un jeu de rôle stratégique, tu pourras jouer comme si tu étais assis devant ton ordinateur personnel.

Solutions de performance avancées de Splashtop

Les solutions robustes de Splashtop vont au-delà de la simple redirection de périphériques USB. Conçu pour les passionnés de jeux, les professionnels de la création et les utilisateurs chevronnés, l'ensemble Splashtop Business Access Performance offre une expérience de bureau à distance supérieure. Voici quelques-unes des principales caractéristiques :

Mode couleur 4:4:4 : Ce mode offre le plus haut niveau de précision des couleurs et de clarté de l'image, ce qui est essentiel pour des tâches telles que la conception graphique et le montage vidéo.

Paramètres de très haute fidélité audio : Grâce à des débits audio élevés, les utilisateurs peuvent entendre le son de leur ordinateur distant avec une qualité irréprochable.

Stylet et tablette de dessin à distance : Utilise ton stylet sur ton appareil local pour contrôler ton ordinateur distant en temps réel.

Passage du microphone: Utilise ton microphone local comme entrée pour ton ordinateur distant.

Cet ensemble est parfait pour les utilisateurs qui recherchent des capacités de performance avancées pour leur logiciel Accès à distance.

De plus, l'offre Splashtop Enterprise est une solution tout-en-un d'Accès à distance et d'assistance qui comprend les mêmes fonctionnalités et les mêmes capacités d'amélioration du travail à distance que celles de Splashtop Business Access Performance. Mais TI s'accompagne également de fonctions supplémentaires de téléassistance et de gestion des points de terminaison pour les équipes TI.

Que tu sois un utilisateur individuel ou que tu fasses partie d'une grande organisation, les performances avancées et les solutions d'entreprise de Splashtop sont conçues pour répondre à tes besoins. Ces offres, associées à des fonctionnalités telles que la redirection des périphériques USB, offrent un environnement de travail à distance complet, fiable et efficace.

Démarrez avec Splashtop

L'avenir du travail est indéniablement à distance, et les outils que nous utilisons doivent refléter ce changement. Comme nous l'avons vu tout au long de ce billet, la fonction de redirection des périphériques USB de Splashtop a le potentiel de révolutionner la façon dont nous abordons le travail et les loisirs à distance. En "transportant" efficacement tes périphériques USB locaux vers ton ordinateur distant, Splashtop élimine un autre obstacle au fonctionnement à distance.

Alors que nous continuons à naviguer dans le paysage du travail à distance, tirer parti de ces fonctionnalités avancées sera essentiel pour maintenir la productivité et améliorer l'expérience globale du travail à distance.

Tu peux démarrer un Essai gratuitTI de Splashtop Business Access Performance dès maintenant pour voir par toi-même comment TI peut améliorer ton expérience de travail à distance.

Contenu connexe