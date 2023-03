Améliorer l’efficacité et la qualité des soins grâce à la surveillance continue et à un logiciel d’accès à distance

La mission principale de la clinique de détection de l’hôpital Slingeland est de développer une solution permettant de surveiller en permanence les signes vitaux, de calculer le risque de détérioration et de les traiter au besoin. En raison de la COVID-19, la Sensing Clinic a dû accélérer le développement et mettre en œuvre cette solution.

Pour recevoir ces données cruciales, la clinique de détection s’appuie sur plusieurs capteurs, et l’un de ces capteurs doit être activé manuellement. Tous les capteurs étaient connectés à des patients à haut risque et, au départ, les cliniciens devaient marcher jusqu’à chacun des lits des patients pour effectuer des mesures à partir de ce seul capteur.

Cependant, en raison de COVID-19, cela est devenu un défi. "La clinique de détection doit réduire les déplacements des médecins tout en recevant toutes les données", explique Koen Van Dulmen, chef de projet de la clinique de détection de l'hôpital de Slingeland. La clinique devait réduire le nombre de déplacements physiques pour activer un capteur dans la chambre du patient, car il était essentiel d'obtenir le plus de données possible et de garantir les mesures de distanciation sociale et la sécurité des patients et des cliniciens. Ces déplacements ont également perturbé le repos bien mérité des patients.