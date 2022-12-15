Améliorer l’efficacité et la qualité des soins grâce à la surveillance continue et à un logiciel d’accès à distance
La cellule de détection de l’hôpital de Slingeland a renforcé son efficacité en utilisant Splashtop-On-Prem pour surveiller à distance les signes vitaux à l’aide de capteurs intelligents
Résumé
La pandémie de COVID-19 a accéléré la révolution numérique dans tous les secteurs, en particulier dans celui de la santé. Avec les nouveaux impératifs de distanciation sociale, les établissements de santé ont dû se réinventer à toute vitesse pour s’adapter à la nouvelle normalité, tout en garantissant la qualité des soins pour tous les patients. Dans cette étude de cas, Koen Van Dulmen, chef de projet de la cellule de détection de l’hôpital Slingeland, raconte comment son hôpital a su moderniser et améliorer les soins en contrôlant en permanence les paramètres vitaux des patients à l’aide d’une plateforme de surveillance continue et d’un ensemble de capteurs. Splashtop On-Prem a permis de déclencher de multiples relevés à distance pour chaque sonde.
Le défi : activer des capteurs dans un contexte de distanciation sociale
La mission principale de la cellule de détection de l’hôpital Slingeland est de développer une solution permettant de surveiller en permanence les signes vitaux, de calculer le risque de dégradation et d’y remédier si nécessaire. En raison du COVID-19, la cellule de détection a dû accélérer le développement et la mise en œuvre de cette solution.
Pour recevoir ces données cruciales, la cellule de détection s’appuie sur plusieurs capteurs, dont l’un doit être activé manuellement. Tous les capteurs étaient branchés sur des patients à haut risque et, au départ, les cliniciens devaient se rendre au lit de chaque patient pour relever les données de chacun d’entre eux.
Cependant, en raison du COVID-19, cela était devenu un défi. « La cellule de détection doit réduire les déplacements des médecins tout en recevant toutes les données », explique Koen Van Dulmen, chef de projet de la cellule de détection de l’hôpital Slingeland. La cellule devait réduire le nombre de déplacements physiques pour activer un capteur dans la chambre du patient, car il était essentiel d’obtenir le plus de données possible et de garantir les mesures de distanciation sociale et la sécurité des patients et des médecins. Ces déplacements perturbaient également le repos indispensable des patients.
La solution : le logiciel d’accès à distance Splashtop On-Prem
M. Koen a contacté l’équipe informatique de l’hôpital Slingeland Ziekenhuis pour trouver un moyen de résoudre le problème de la cellule de détection. Elle a proposé de recourir à un outil d’accès à distance pour permettre au personnel d’effectuer des relevés à partir d’une salle de contrôle virtuelle.
L’équipe informatique a évalué et essayé plusieurs outils d’accès à distance, mais aucun n’était à la hauteur de leurs attentes, jusqu’à ce qu’elle trouve Splashtop On-Prem, qui répondait à tous les critères de l’équipe : facilité d’utilisation, continuité métier, coût et rapidité.
Facilité d’utilisation : Le processus de mise en œuvre s’est déroulé en toute simplicité. L’équipe de M. Koen a facilement déployé le logiciel sur 20 passerelles Samsung A10 dans la salle de contrôle afin que le relevé des capteurs puissent être effectués à distance.
Continuité métier : après sa mise en place, Splashtop On-Prem a permis à la cellule de détection de déclencher des relevés plus fréquents sans avoir à se déplacer et sans déranger les patients en leur communiquant des données plus souvent. Par exemple, toutes les 10 à 15 minutes au lieu d’une fois par heure pendant la journée et toutes les quatre heures pendant la nuit.
Coût et rapidité : Splashtop On-Prem était facile à mettre en œuvre et fonctionnait bien, mais il était également économique et rapide à déployer. Et dans ce contexte, la vitesse était primordiale. « Nous devions agir immédiatement », explique M. Koen.
Les résultats : efficacité accrue et meilleure qualité des soins
En utilisant Splashtop On-Prem, la salle de contrôle a pu surveiller plus efficacement jusqu’à 20 patients à distance.
Cela a aidé la cellule de détection à « réduire les visites inutiles aux patients, explique Koen. Les visites sont maintenant plus pertinentes car le clinicien connaît l’état du patient. »
Avant d’utiliser Splashtop On-Prem, les cliniciens devaient parcourir quelques mètres toutes les heures pour accéder aux appareils connectés aux patients.
Globalement, la cellule de détection a été convaincue par Splashtop On-Prem. « Tout a bien fonctionné, indique Koen. Splashtop est facile à utiliser et son approche tournée vers l’avenir nous encourage à continuer à travailler avec ce fournisseur. »
En réduisant les visites inutiles aux patients, l’hôpital Slingeland Ziekenhuis a réussi à diminuer les risques de transmission du COVID-19 tout en permettant aux patients critiques de prendre le repos dont ils ont besoin avec un minimum d’interruptions, améliorant ainsi la qualité des soins prodigués.
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Détails
À propos de l’hôpital Slingeland Ziekenhuis
L’hôpital Slingeland est situé à Doetinchem, aux Pays-Bas, et a été fondé en 1975 à la suite de la fusion entre l’hôpital Wilhelmina et l’hôpital St. Joseph. Avec 305 lits et environ 1 600 employés permanents, l’hôpital Slingeland s’efforce d’offrir avec transparence et ouverture un lieu où les patients peuvent recevoir à tout moment des soins de première qualité en toute sécurité.