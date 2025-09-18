Mac Remote Desktop Software by Splashtop

Logiciel de bureau à distance pour macOS
Connexions à distance envers, ou à partir des ordinateurs Mac
Améliorez votre flux de travail avec la meilleure solution de bureau à distance pour Mac
Pour télétravailler de n'importe où
Où que vous soyez, vous serez toujours connecté à vos ordinateurs Mac. Travaillez depuis chez vous, à l’aéroport, dans un autre pays ou n’importe où dans le monde.
Flexibilité illimitée
Accédez à distance à vos Mac depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile. Utilisez votre Mac pour accéder à d’autres appareils. Peu importe l’appareil que vous avez sous la main et celui auquel vous devez accéder, Splashtop vous le permet.
Stimuler votre productivité
Accédez à n’importe quel fichier et exécutez n’importe quelle application sur votre ordinateur distant tout en bénéficiant de connexions hautes performances. Vous aurez l’impression d’utiliser l’ordinateur distant en personne.
Expérience utilisateur supérieure
Installez-le en quelques minutes et lancez des connexions à distance depuis n’importe quel appareil en un seul clic. Accès bureau à distance facile à utiliser pour optimiser le télétravail.
4 principaux avantages du bureau à distance Splashtop pour Mac
Soutien multiplateforme
Accédez à distance à vos ordinateurs Windows, macOS et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Splashtop fonctionne de manière homogène sur les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.
Facilité d'utilisation
Splashtop est conçu pour être facile à utiliser, même pour ceux qui ne sont pas des experts en technologie. Connectez-vous rapidement et facilement à vos ordinateurs Mac et commencez à travailler à distance, sans avoir besoin de connaissances ou de formations spécialisées.
Connexions à haute performance
Accédez à vos ordinateurs Mac depuis n’importe où dans le monde sans souffrir de ralentissements. Le streaming 4K jusqu’à 60 images/seconde et la faible latence vous offrent la meilleure connexion de bureau à distance possible.
Sécurité et conformité
Splashtop utilise des mesures de sécurité avancées pour garantir que l’accès à distance aux ordinateurs Mac est sûr et sécurisé. Splashtop est conforme à plusieurs réglementations et normes du secteur. Obtenez plus d’informations sur les logiciels de bureau à distance sécurisés.
Comment utiliser une application de bureau à distance pour Mac
Vous pouvez installer le logiciel de bureau à distance Splashtop en quelques étapes rapides. Une fois que vous avez créé votre compte Splashtop et téléchargé l’application de bureau à distance sur vos ordinateurs Mac et autres appareils, vous êtes prêt !
Ensuite, à chaque fois que vous souhaitez vous connecter à votre ordinateur, vous pouvez ouvrir l’application Splashtop sur votre appareil et cliquer sur l’appareil auquel vous souhaitez accéder pour lancer la connexion à distance. Vous verrez l’écran de votre ordinateur distant sur votre appareil local et pourrez le contrôler comme si vous étiez assis devant.
Consultez notre page de téléchargement de Splashtop pour Mac.
Renforcer les capacités des télétravailleurs, des équipes informatiques et plus encore
Le logiciel de bureau à distance Splashtop est conçu pour aider un large éventail de professionnels qui ont besoin d’un accès sécurisé et aux performances élevées à des ordinateurs Mac depuis n’importe où.
Télétravailleurs – Les employés peuvent se connecter à leur Mac professionnel depuis leur domicile ou lors de leurs déplacements, et accéder à leurs fichiers, applications et ressources avec la même rapidité et la même fiabilité que s’ils étaient sur place.
Équipes d’assistance informatique – Le personnel du service d’assistance et les MSP peuvent fournir un accès rapide et sans surveillance aux Mac pour le dépannage, l’application de correctifs et la maintenance. Avec Splashtop Enterprise ou Splashtop Remote Support, les équipes informatiques peuvent gérer les appareils en toute sécurité et à grande échelle.
Créateurs et designers – Les professionnels du montage vidéo, du design et de l’animation bénéficient du streaming 4K de Splashtop, de ses performances à faible latence et de sa prise en charge des tablettes stylisées telles que Wacom. Cela facilite le travail à distance sur des projets créatifs exigeants sans compromettre la qualité.
Enseignants et étudiants – Les écoles et les universités peuvent étendre l’accès à la salle informatique aux Mac pour l’apprentissage hybride ou à distance, garantissant ainsi aux étudiants la possibilité d’utiliser des applications spécialisées depuis n’importe quel endroit.
Améliorez votre expérience de bureau à distance avec Splashtop
L’application de bureau à distance intégrée d’Apple pour macOS manque de nombreuses fonctionnalités avancées que les logiciels tiers proposent. Splashtop se démarque en offrant une solution complète aux utilisateurs de Mac qui ont besoin d’un accès à distance robuste et flexible.
Splashtop permet des connexions multiplateformes fluides, ce qui vous permet d’accéder à distance à des appareils Windows, Linux, iOS et Android depuis votre Mac. L’accès à distance devient ainsi simple et sans tracas.
De nos clients satisfaits
J’utilisais d’autres outils de bureau à distance jusqu’à ce que je commence à avoir des problèmes avec ces logiciels. J’ai alors découvert Splashtop. Il est formidable et très adapté pour les Mac. Merci pour cet excellent produit.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
De nos clients satisfaits
Il fonctionne très bien pour mon entreprise et son prix est la raison pour laquelle je l'ai choisi par rapport à d'autres produits ayant des caractéristiques similaires.
Scott Evans, Digital Wave LLC
De nos clients satisfaits
Il me semble indispensable de vous dire à quel point je suis impressionné par Splashtop Remote Access pour Mac. Splashtop me permet de faire tout ce dont j’ai besoin - copier/coller, transférer des fichiers, afficher des images hautes définition, etc. Je ne saurais dire à quel point ce logiciel est efficace. Je suis vraiment très impressionné.
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
De nos clients satisfaits
Jusqu’à présent, je suis époustouflé. Je devais livrer une émission à ABC, j’ai donc ouvert Adobe Premiere sur l’ordinateur distant, j’ai fait le travail que je devais faire et j’ai pu regarder et écouter l’émission. La latence est si faible que j’ai eu l’impression d’être sur la machine en train de travailler. C’est exactement ce dont j’ai besoin. Tout est simple, facile à comprendre et à utiliser.
Brian Davids