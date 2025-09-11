Vous cherchez une alternative à Anydesk ? De nombreux utilisateurs à la recherche d’un produit pour remplacer AnyDesk se tournent vers Splashtop Remote Access Pro - la meilleure alternative à AnyDesk.
5 Reasons to Replace AnyDesk with Splashtop
If you’re considering moving away from AnyDesk, Splashtop offers clear advantages that make it a stronger choice for individuals, teams, and enterprises.
Better Value at Lower Cost: Splashtop delivers enterprise-grade features at a more affordable, predictable price compared to AnyDesk’s paid tiers.
Cross-Platform Support: Unlike tools that focus mainly on Windows and macOS, Splashtop also supports Linux, iOS, Android, and Chromebooks, giving you flexibility across devices.
Enterprise-Grade Security: Splashtop meets ISO 27001, SOC 2, and HIPAA standards, with security features like MFA, SSO/SAML, and session logging—capabilities AnyDesk does not match at the same level.
High-Performance Remote Sessions
Splashtop offers 4K streaming at up to 60fps with low latency, making it ideal for creative professionals and hybrid workers who need seamless performance.
Optional Add-Ons for IT Teams
With Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) for patching and automation, Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, and Splashtop AR for remote guidance, IT teams can extend Splashtop far beyond basic remote access.
Together, these advantages make Splashtop not just an alternative to AnyDesk, but a long-term upgrade that scales with your needs.
Splashtop Remote Access Pro est disponible à partir de CA$11 par mois, tandis que AnyDesk Professional est disponible à partir de $19.90 par mois, ce qui représente une économie de plus de 50 % pour les utilisateurs qui passent de AnyDesk à Splashtop.
Les utilisateurs de Splashtop disposent également de plus de fonctionnalités et souvent d’une meilleure sécurité.
C’est le cas d’ABCis, un fournisseur de SaaS qui travaille avec des clients dans le secteur du retail et fournit des solutions permanentes pour améliorer les opérations quotidiennes de leurs magasins.
Consultez notre comparaison complète des tarifs de AnyDesk.
ABCis Chooses Splashtop as the best alternative to replace AnyDesk
ABCis a déclaré qu’après avoir utilisé AnyDesk pour accéder à distance aux ordinateurs de ses clients, cette solution ne présentait pas suffisamment de mesures de sécurité, en particulier dans le cas d’un environnement multi-utilisateurs :
« AnyDesk ne permet pas de gérer les utilisateurs, ce qui constitue un problème pour nous, car nous devons partager les mots de passe pour les accès non surveillés. Ce n’est pas du tout idéal. Nous n’avons aucun moyen de verrouiller l’accès lorsqu’un membre de notre équipe quitte l’entreprise. Nous avons alors cherché une solution alternative qui permette de gérer plusieurs utilisateurs et offre une sécurité renforcée. »
En matière de logiciel d’accès à distance sécurisé, Splashtop est la solution idéale. Splashtop fait appel à de nombreuses technologies et fonctionnalités pour assurer la sécurité des données des utilisateurs, notamment des pare-feu robustes, le chiffrement des données, l’atténuation des attaques DDoS, des mécanismes de défense contre les intrusions 24h/24 et 7j/7, l’authentification des appareils, la vérification à deux facteurs, le protocole TLS (y compris TLS 1.2) et le chiffrement AES 256 bits, la sécurité des mots de passe à plusieurs niveaux, le verrouillage automatique de l’écran, la déconnexion automatique après une durée d’inactivité, les notifications de connexion à distance, l’authentification des serveurs proxy et la protection des environnements multi-utilisateurs, ce qui correspond précisément aux besoins d’ABCis.
Mais la gestion multi-utilisateurs et la sécurité n'étaient pas les seules raisons pour lesquelles ABCis cherchait une solution alternative à AnyDesk.
Comme de nombreux utilisateurs à la recherche d'une alternative à AnyDesk, ABCis a cherché une solution d'accès à distance qui soit rentable. Après avoir essayé plusieurs solutions alternatives comme LogMeIn Central, LogMeIn Rescue et TeamViewer, ABCis a trouvé que Splashtop était la meilleure alternative à AnyDesk en termes de fonctionnalités et de prix.
« Splashtop nous a permis de continuer à assister nos clients très facilement, son prix est compétitif et il possède toutes les fonctionnalités que nous recherchions, » explique Braeden (lire l’étude de cas complète d’ABCis).
S’il existe de nombreux outils d’accès à distance comme Splashtop, la plupart sont trop chers, pas assez sécurisés ou dotés de fonctionnalités minimales. Splashtop s’est ainsi positionné comme la solution d’accès à distance offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché, avec des tarifs souvent 80 % inférieurs à ceux de la concurrence, une sécurité de niveau professionnel et des fonctionnalités haut de gamme comme le streaming 4K. Les utilisateurs qui recherchent une alternative à Anydesk l’ont bien compris, et c’est pourquoi ils se tournent vers Splashtop.
Examinez notre comparaison côte à côte de Splashtop Remote Access et d’AnyDesk Professional ou essayez gratuitement l’une de nos solutions pour découvrir par vous-même pourquoi Splashtop est la meilleure solution pour vos besoins d’accès à distance.