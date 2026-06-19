How to Use Remote Desktop Software: A Comprehensive Guide

Utiliser le bureau à distance est plus facile que ce que la plupart des gens imaginent. Si votre objectif est simplement d'atteindre un autre ordinateur et de travailler dessus depuis n'importe où, le processus se résume à trois actions rapides.
Choisissez un outil de bureau à distance qui correspond à vos besoins en matière de sécurité, d'appareil et de performance.
Installez l'app sur les deux appareils et connectez-vous.
Connectez-vous à l'ordinateur à distance et commencez à travailler comme si vous étiez assis devant.
Ces étapes sont le cœur du flux de travail. Mais choisir la bonne méthode, éviter les problèmes de performance et s'assurer que votre configuration reste sécurisée nécessite un peu plus de contexte. Le guide ci-dessous décompose chaque option, compare les outils intégrés avec des solutions modernes comme Splashtop Remote Access, et vous guide à travers l'ensemble de la configuration du début à la fin.
Avantages du bureau à distance
Les logiciels de bureau à distance vous permettent de vous connecter à un ordinateur et de le contrôler à distance depuis n’importe où à l’aide d’un autre appareil. Vous avez ainsi la liberté et la flexibilité d’accéder à distance à votre ordinateur, ainsi qu’à tous ses fichiers et applications, comme si vous étiez assis devant.
Les avantages des logiciels de bureau à distance sont les suivants :
La flexibilité de travailler de n'importe où
Augmentation de la productivité car vous n’êtes plus limité à l’utilisation de votre poste de travail en personne.
Possibilité d’accéder à des ressources auxquelles vous n’auriez normalement pas accès sans votre ordinateur de bureau
Économies grâce au fait que vous n’avez pas besoin de vous rendre aussi souvent à votre poste de travail ou d’acheter du matériel ou des logiciels supplémentaires.
Sécurité accrue, car les logiciels de bureau à distance sont plus sûrs que les méthodes obsolètes de télétravail telles que le RDP et le VPN.
Dans ce blog, nous allons examiner comment fonctionne le bureau à distance, comment l'utiliser, les meilleures pratiques et les cas d'utilisation courants. Nous vous dirons également quel est le meilleur logiciel de bureau à distance et comment vous pouvez commencer !
Comment fonctionne un bureau à distance ?
Les logiciels de bureau à distance établissent une connexion entre un ordinateur hôte (l’ordinateur auquel vous accédez à distance) et un appareil client (l’appareil que vous utilisez pour accéder à l’ordinateur distant).
Pendant une session de bureau à distance, vous verrez l'écran du PC distant sur votre appareil local en temps réel. Les entrées sur votre appareil local, telles que le déplacement d'une souris ou la saisie sur un clavier, seront transmises à l'ordinateur distant, vous permettant de le contrôler comme si vous étiez assis devant.
Cela vous permet d’exploiter les capacités de traitement de l’ordinateur distant, quel que soit le type d’appareil que vous utilisez pour y accéder. Vous pourrez exécuter n’importe quelle application sur le bureau à distance et ouvrir n’importe quel fichier qui y est stocké.
Comment utiliser le bureau à distance
Comment utiliser un logiciel de bureau à distance
1. Choisir la bonne solution de bureau à distance
Pour utiliser un logiciel de bureau à distance, vous devez d’abord vous assurer que vous disposez de la meilleure option, adaptée à vos besoins. Idéalement, votre outil de bureau à distance doit offrir les performances dont vous avez besoin, avec une sécurité optimale, et vous permettre d’accéder à vos postes de travail depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile (quel que soit le système d’exploitation). En termes de performances, de sécurité, de fiabilité et de facilité d’utilisation, nous vous recommandons le logiciel de bureau à distance Splashtop.
2. Installer votre logiciel de bureau à distance
Configurer un logiciel de bureau à distance implique d’installer l’application nécessaire à la fois sur les ordinateurs hôtes et sur les appareils clients, puis de configurer les paramètres du logiciel selon vos besoins.
La mise en place d’une solution comme Splashtop ne prend que quelques minutes. Il vous suffit d’installer le streamer Splashtop sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder, puis l’application Splashtop sur les appareils à partir desquels vous souhaitez prendre la main à distance. Pour des instructions plus détaillées, consultez la rubrique Comment installer un bureau à distance.
Une fois l’installation terminée, vous pouvez personnaliser vos paramètres afin d’adapter votre expérience de bureau à distance à vos besoins. Vous pouvez définir les paramètres d’affichage, activer des fonctionnalités et définir des paramètres de sécurité pour vous et votre équipe.
3. Se connecter à votre bureau à distance
Une fois la configuration terminée, vous êtes prêt à utiliser votre outil de bureau à distance. En général, tout ce dont vous avez besoin, c’est de vos appareils et d’une connexion Internet. À partir de là, il vous suffit d’ouvrir l’application de bureau à distance sur votre appareil local et de sélectionner l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder pour lancer la session à distance.
4. Contrôler votre ordinateur à distance
Une bonne solution de bureau à distance doit rendre le contrôle à distance de votre ordinateur aussi facile que possible. Vous devez pouvoir utiliser votre appareil local pour contrôler l’ordinateur distant en temps réel.
Les solutions telles que Splashtop sont également dotées de fonctions supplémentaires qui vous aideront à être plus productif lorsque vous travaillez à distance sur votre ordinateur. Les fonctionnalités de Splashtop comprennent la prise en charge de plusieurs moniteurs, le transfert de fichiers, l’impression à distance, le redémarrage à distance, le démarrage à distance wake-on-LAN, et bien d’autres encore.
5. Déconnexion de la session de bureau à distance
Une fois que vous avez fini de travailler sur votre ordinateur à distance, vous pouvez mettre fin à la session en cliquant sur un bouton. Vous serez alors déconnecté de votre machine.
Bonnes pratiques pour l’utilisation du bureau à distance
Lors de l'utilisation d'outils de bureau à distance, il est crucial de respecter les meilleures pratiques pour maintenir l'efficacité, la sécurité et l'expérience utilisateur :
Assurez des connexions sécurisées : Utilisez toujours des connexions chiffrées, comme celles offertes par Splashtop, pour protéger vos données lors des sessions à distance. Activez l'authentification multi-facteurs (MFA) pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité.
Mettre régulièrement à jour les logiciels : gardez votre logiciel de bureau à distance et vos systèmes d’exploitation à jour pour vous assurer de disposer des derniers correctifs et fonctionnalités de sécurité.
Gérer les autorisations : limitez l’accès à votre environnement de bureau à distance aux seuls utilisateurs autorisés. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque utilisateur et révisez régulièrement les autorisations d’accès.
Optimiser les performances du réseau : veillez à disposer d’une connexion internet stable afin de minimiser les temps de latence et les déconnexions lors des sessions à distance. Envisagez d’utiliser une connexion filaire ou d’optimiser votre réseau Wi-Fi pour de meilleures performances.
Activer la journalisation des sessions : surveillez et enregistrez les sessions de bureau à distance pour suivre l’activité des utilisateurs et identifier les problèmes de sécurité potentiels. Ceci est particulièrement important pour les entreprises qui gèrent des données sensibles.
Utiliser judicieusement la prise en charge multi-écrans : si vous travaillez avec plusieurs moniteurs, assurez-vous que votre logiciel de bureau à distance prend en charge efficacement les configurations multi-écrans. Splashtop, par exemple, offre une prise en charge multi-écrans robuste pour améliorer votre productivité.
Sensibiliser les utilisateurs : fournissez une formation à tous les utilisateurs pour prendre en main le logiciel de bureau à distance de manière efficace et sécurisée. Il s’agit notamment de comprendre l’importance des mesures de sécurité, comme éviter les réseaux Wi-Fi publics pour l'accès à distance.
Sauvegarder régulièrement les données : veillez à ce que toutes les données consultées ou modifiées à distance soient régulièrement sauvegardées. Cela protège contre la perte de données en cas de défaillance du système ou de faille de sécurité.
En suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez maximiser les avantages des outils de bureau à distance tout en maintenant un environnement de travail sécurisé et efficace.
Cas d’utilisation des logiciels de bureau à distance
Télétravail
Les logiciels de bureau à distance permettent aux utilisateurs d’accéder à leur poste de travail depuis n’importe quel endroit, permettant ainsi de travailler à domicile ou en déplacement. Il peut être utilisé par des particuliers, de petites équipes et même des entreprises entières !
Support informatique à distance
Les équipes IT, les MSPs et les équipes help desk peuvent tirer parti d’un logiciel de bureau à distance pour gérer les terminaux à distance, fournir un support IT à distance et assurer des services de résolution des incidents du help desk.
Éducation
Les écoles et les universités utilisent des logiciels de bureau à distance pour permettre aux étudiants d’accéder aux ordinateurs des salles informatiques à partir de leur propre appareil, afin d’améliorer l’apprentissage à distance et l’accessibilité aux ressources de l’école.
Comment résoudre les problèmes courants de connexion bureau à distance
Les problèmes de connexion bureau à distance peuvent survenir pour diverses raisons, mais l’utilisation d’un outil de haute qualité comme Splashtop peut aider à résoudre bon nombre de ces problèmes rapidement et efficacement. Voici quelques difficultés courantes et comment les résoudre :
Latence : assurez-vous que votre connexion internet est stable et rapide. La technologie de streaming optimisée de Splashtop réduit au maximum le temps de latence, même sur les réseaux les plus lents.
Impossibilité de se connecter : vérifiez que l’ordinateur distant est allumé, connecté à Internet et que Splashtop Streamer est en cours d’exécution. Splashtop offre des connexions fiables qui garantissent l’accès tant que ces conditions sont remplies.
Défaillances d'authentification : assurez-vous que vous saisissez les bons identifiants de connexion et que l'authentification multifactorielle est activée pour plus de sécurité. Le processus de connexion sécurisé de Splashtop permet d’empêcher tout accès non autorisé.
Déconnexion des sessions : vérifiez s'il y a des interruptions du réseau et envisagez de passer à une connexion filaire pour plus de stabilité. La fonction de reconnexion de Splashtop vous aide à retrouver rapidement l’accès si une session est interrompue.
Problèmes d’affichage : si vous rencontrez des problèmes de résolution, ajustez les paramètres d’affichage dans Splashtop pour qu’ils correspondent à la résolution de votre appareil local. Splashtop prend en charge diverses configurations d’affichage, garantissant une expérience visuelle fluide.
En suivant ces étapes et en utilisant les fonctionnalités avancées de Splashtop, vous pouvez surmonter les problèmes de connexion bureau à distance les plus courants, assurant ainsi une expérience d'accès à distance fluide et productive.
Utilisez gratuitement la meilleure solution de bureau à distance dès maintenant
En conclusion, une application de bureau à distance comme Splashtop est facile à utiliser. Une fois que vous l’avez configurée, vous pouvez l’utiliser pour accéder à distance à un autre ordinateur et en prendre le contrôle depuis n’importe où. Vous pouvez ainsi utiliser votre ordinateur de n’importe où sans avoir à l’emporter avec vous !
Vous pouvez dès maintenant tester Splashtop avec une version d’essai gratuite. Aucune carte bancaire ni aucun engagement n’est nécessaire. Vous pourrez accéder à vos postes de travail Windows, Mac et Linux à distance depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Commencez dès maintenant !