Software Like AnyDesk – Comparison of AnyDesk Competitors

AnyDesk offre des solutions d’accès à distance pour une variété de cas d’utilisation, tels que le télétravail, l’assistance informatique, et plus encore. Mais est-ce le meilleur programme d’accès à distance disponible ?
L’un des principaux inconvénients de AnyDesk est son prix élevé. Il se peut également que AnyDesk ne propose pas de formules adaptées à votre cas d’utilisation unique.
Trouver un logiciel de bureau à distance alternatif à AnyDesk est essentiel pour vous assurer que vous obtenez la meilleure solution pour répondre à vos besoins et exigences spécifiques en matière d’accès à distance. Voici un aperçu des principaux programmes comme AnyDesk (et lequel est le meilleur) :
Splashtop
TeamViewer
Chrome Remote Desktop
PC distant
Zoho Assist
AirDroid Téléassistance
Parsec
Anyviewer
Logmein
GoToMyPC
Pourquoi avez-vous besoin d’une alternative à AnyDesk ?
AnyDesk peut présenter certaines limitations qui pourraient avoir un impact sur vos besoins en matière d’accès à distance. L’identification de ces lacunes peut vous aider à déterminer si une alternative pourrait mieux répondre à vos besoins.
Coût élevé
Un problème notable avec AnyDesk est sa structure tarifaire. Les abonnements peuvent être excessivement chers, en particulier pour les entreprises qui ont besoin de monter en charge ou qui ont plusieurs utilisateurs. Ce coût élevé peut peser sur les budgets et conduire à moins de flexibilité dans le choix du forfait adapté à vos besoins spécifiques.
Il est essentiel d’explorer des alternatives qui permettent de résoudre ce problème et d’offrir un meilleur rapport qualité-prix. Des solutions comme Splashtop proposent des fonctionnalités plus complètes à moindre coût, offrant ainsi une option robuste pour ceux qui recherchent des solutions d’accès à distance efficaces et économiques.
Choisir un logiciel comme AnyDesk : ce qu’il faut rechercher
Lorsque vous évaluez les alternatives à AnyDesk, il est essentiel d’identifier les facteurs clés qui peuvent améliorer votre expérience d’accès à distance. Voici les critères essentiels à prendre en compte :
Rentabilité : évaluez la structure tarifaire des alternatives potentielles. Recherchez un logiciel qui offre un ensemble complet de fonctionnalités à un coût inférieur à celui de AnyDesk. Envisagez des formules d’abonnement qui correspondent à votre budget tout en répondant à vos exigences en matière d’accès à distance.
Ensemble de fonctionnalités : Comparez les fonctionnalités offertes par différentes solutions d'accès à distance. Assurez-vous que le logiciel inclut des fonctionnalités essentielles telles que le transfert de fichiers, l' impression à distance, l'accès multi-utilisateurs et le réveil à distance. Des fonctionnalités avancées comme le streaming haute définition et des mesures de sécurité robustes sont également importantes.
Compatibilité : vérifiez la compatibilité du logiciel avec les différents systèmes d’exploitation et appareils. Une solution polyvalente doit prendre en charge les appareils Windows, Mac, Linux, iOS, Android et autres plateformes pour garantir un accès fluide à partir de toutes vos machines.
Performance et Fiabilité : Évaluez la performance et la fiabilité du logiciel. Recherchez des solutions offrant des connexions à haute vitesse, une faible latence et un temps d'arrêt minimal. La performance est cruciale pour maintenir la productivité et assurer une expérience à distance fluide.
Expérience utilisateur : tenez compte de la facilité d’utilisation et de l’expérience utilisateur offertes par le logiciel. Une interface intuitive et un processus de configuration simple peuvent avoir un impact significatif sur l’efficacité des opérations à distance et réduire la courbe d’apprentissage.
Sécurité : veillez à ce que le logiciel propose des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger vos données et votre confidentialité. Cherchez des solutions qui proposent un chiffrement, une authentification sécurisée et d’autres mesures de sécurité pour protéger vos sessions à distance.
Support et évolutivité : examinez les options de support client disponibles et l’évolutivité du logiciel. Un support client fiable et la capacité d’adapter la solution à l’évolution de vos besoins sont essentiels au maintien d’un accès à distance efficace.
En vous concentrant sur ces facteurs, vous pouvez choisir une solution d’accès à distance qui répond non seulement à vos besoins, mais qui améliore également votre expérience globale de télétravail.
10 meilleures applications comme AnyDesk
1. Splashtop
Splashtop est un logiciel de bureau à distance qui offre des fonctionnalités similaires à AnyDesk, telles que le transfert de fichiers et l'impression à distance. Il offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que l'accès à distance multi-utilisateurs, le réveil à distance et le streaming haute performance pour le contenu multimédia. Splashtop est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation, y compris Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Chrome OS.
Ce qui différencie Splashtop de Anydesk est le prix. Lorsque vous comparez Splashtop par rapport aux prix d’AnyDesk, ce premier vous permet d’économiser jusqu’à 40 % ou plus sur le coût de votre abonnement !
Splashtop obtient également de meilleures critiques sur les sites tiers et a récemment été reconnu par TrustRadius comme un leader en matière d’accès et de support à distance. TrustRadius a décerné à Splashtop les titres de meilleur rapport qualité-prix, meilleure relation, meilleur ensemble de fonctionnalités et meilleur logiciel.
Pour ces raisons, Splashtop est la meilleure alternative à AnyDesk.
2. TeamViewer
TeamViewer est très similaire à AnyDesk et offre des fonctionnalités plus avancées. Cependant, TeamViewer est généralement plus cher que AnyDesk, surtout pour un usage commercial. Les plans tarifaires de TeamViewer sont basés sur le nombre d’appareils et d’utilisateurs, ce qui le rend plus adapté aux grandes équipes ou organisations.
Cependant, AnyDesk reste un choix coûteux et n'est pas idéal pour la plupart des utilisateurs, c'est pourquoi Splashtop est toujours le meilleur remplacement AnyDesk.
3. bureau à distance Chrome
Bureau à distance Chrome est un logiciel de bureau à distance proposé par Google qui permet aux utilisateurs d’accéder à distance à leurs ordinateurs par l’intermédiaire du navigateur Chrome. Bien que Bureau à distance Chrome soit une application gratuite, elle présente de sérieuses lacunes en termes de compatibilité avec les appareils, de fonctionnalités et de sécurité.
Bureau à distance Chrome ne peut être utilisé que via un navigateur Chrome, et les deux ordinateurs doivent être connectés au même compte Google, ce qui peut poser des problèmes de sécurité si plusieurs utilisateurs partagent les informations de leur compte. Il manque également de nombreuses fonctionnalités de base que l’on trouve couramment dans les logiciels d’accès à distance, ce qui ne le rend pas idéal pour le télétravail.
4. RemotePC
RemotePC est similaire à AnyDesk mais ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités à moins que vous ne souscriviez au forfait Enterprise (pour profiter du redémarrage à distance, de la gestion des utilisateurs et du regroupement des utilisateurs). RemotePC est un logiciel d’accès à distance de base et devient coûteux une fois la remise de la première année expirée.
Si vous envisagez d’utiliser RemotePC ou Anydesk, il est préférable d’opter pour Splashtop.
5. Zoho Assist
Zoho Assist est un outil de support à distance basé sur le cloud qui séduit les petites entreprises et les help desks. Il offre un accès sans surveillance et des intégrations au sein de l'écosystème Zoho, mais les fonctionnalités avancées nécessitent souvent des plans de niveau supérieur. Comparé à Splashtop, Zoho Assist peut être plus limité en termes de performance et de support de plateforme plus large. Splashtop offre des sessions à distance plus rapides, une sécurité de niveau entreprise et une gestion des endpoints optionnelle pour couvrir à la fois les besoins de support TI et d'accès.
6. AirDroid Téléassistance
AirDroid Téléassistance se concentre sur les appareils mobiles et Android, ce qui en fait un outil de niche pour les équipes gérant des smartphones ou des tablettes. Bien qu'il offre des fonctionnalités utiles de contrôle à distance, sa couverture est limitée pour les organisations qui ont également besoin de support de bureau. Splashtop prend en charge Windows, macOS, Linux, iOS, Android et Chromebooks, offrant aux équipes TI une couverture multiplateforme complète avec une seule solution.
7. Parsec
Parsec est populaire parmi les créatifs pour le streaming à faible latence de jeux et d'applications de design. Il fonctionne bien pour les utilisateurs individuels mais manque de fonctionnalités de support TI plus larges comme la gestion centralisée, la conformité et le patching des endpoints. Splashtop égale le streaming haute performance de Parsec tout en fournissant les contrôles d'entreprise, les certifications de sécurité et les intégrations dont les équipes TI ont besoin.
8. AnyViewer
AnyViewer est un outil bureau à distance Chrome léger et gratuit, souvent utilisé pour des connexions personnelles ou de petites équipes. Il est facile à configurer, mais son ensemble de fonctionnalités est limité, avec moins de capacités de sécurité ou de gestion pour les entreprises. Splashtop offre la même simplicité tout en ajoutant des normes de sécurité de niveau entreprise (ISO 27001, SOC 2, conformité HIPAA) et une licence flexible pour des équipes de toutes tailles.
9. LogMeIn
LogMeIn est un outil d'Accès à distance bien connu depuis des années, mais de nombreux utilisateurs signalent des coûts élevés et une licence complexe. Il offre des connexions fiables mais manque de gestion intégrée des endpoints et de flexibilité des add-ons. Splashtop offre des fonctionnalités plus modernes, une conformité de sécurité renforcée et des prix plus bas, ce qui en fait une mise à niveau rentable pour les entreprises recherchant plus que de l'Accès à distance.
10. GoToMyPC
GoToMyPC offre un accès de bureau à distance basique et est souvent utilisé par des particuliers ou petites entreprises ayant besoin d'une connexion simple. Cependant, ses fonctionnalités limitées et son interface datée peuvent le rendre moins attrayant pour les besoins des entreprises. Splashtop combine facilité d'utilisation avec des options avancées comme le support à distance, l'enregistrement de session, et Splashtop AEM pour le patching en temps réel
Qu'est-ce qui distingue Splashtop des autres applications comme AnyDesk ?
Lorsque vous comparez les outils d'accès à distance, de nombreuses alternatives se concentrent sur un seul point fort, qu'il s'agisse d'un accès léger, de la couverture des appareils mobiles ou du streaming créatif. Splashtop réunit toutes ces capacités dans une plateforme sécurisée et économique :
Connexions haute performance avec streaming 4K et faible latence, rendant Splashtop idéal pour les professionnels créatifs et les équipes de travail hybrides.
Support multiplateforme pour Windows, macOS, Linux, iOS, Android et Chromebooks, contrairement aux outils qui ne se spécialisent que dans un seul système d'exploitation.
Sécurité de niveau entreprise incluant SOC 2, ISO 27001, et conformité HIPAA, ainsi que des fonctionnalités comme MFA, SSO (authentification unique)/SAML, et journalisation des sessions.
Plans flexibles pour les particuliers et les entreprises avec des prix plus bas et prévisibles par rapport aux outils traditionnels comme LogMeIn ou GoToMyPC.
Capacités supplémentaires avec Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) pour les correctifs en temps réel, Splashtop Antivirus propulsé par Bitdefender, et Splashtop AR pour l'assistance à distance.
Ces avantages font de Splashtop non seulement un remplacement pour AnyDesk, mais une solution prête pour l'avenir qui peut évoluer avec vos besoins personnels, professionnels ou d'entreprise
Passez à Splashtop : Meilleure performance, plus de sécurité, et plus de valeur
Comme indiqué ci-dessus, Splashtop est de loin la meilleure application comme AnyDesk car elle vous offre toutes les meilleures fonctionnalités, une meilleure performance, plus de sécurité, et un meilleur rapport qualité-prix en vous permettant d’économiser jusqu’à 40 % ou plus !
Vous pouvez essayer Splashtop gratuitement dès aujourd’hui pour découvrir pourquoi les utilisateurs l’ont mieux noté que AnyDesk sur les sites d’évaluation tiers.