Splashtop 加強 Microsoft® Intune® 和 Microsoft® Entra®，提供更大的安全性和控制力於混合工作空間
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在 Microsoft IgniteTM 2025 上，Splashtop 展示了 Microsoft 用戶對互補解決方案日益增長的採用，包括無密碼驗證、遠端支援和自動端點管理，這些都使混合環境現代化且更安全。
CUPERTINO, Calif., 2025 年 11 月 17 日 - 在 Microsoft Ignite 2025 活動上，Splashtop 宣布其解決方案在現代 IT 環境中，被設計為加強 Microsoft Intune® 和 Microsoft Entra® 的力量，並正受到廣泛採用。隨著組織擴大使用 Microsoft 雲端服務，Splashtop 正逐漸成為一個提供遠端存取、無密碼驗證、遠端支援和即時端點自動化的補充平台，為混合型組織提供支持。
這些功能符合 Microsoft 的零信任和端點現代化目標。作為 Microsoft Intelligent Security Association (MISA) 的成員，Splashtop 與 Microsoft 技術共同簡化 IT 操作，並增強分佈式團隊的安全性。
在 Microsoft 用戶中日益普及
隨著雲端網路的擴展，使用 Microsoft 作為核心管理的組織正轉向 Splashtop，以加強混合安全性並維持無縫的連續性。自從春季推出以來，42% 的企業支援客戶已經採用了自主端點管理（AEM），因為其部署方便、自動�化修補與即時威脅回應。Splashtop 的雲原生網絡驗證解決方案 Foxpass 在 Microsoft 用戶中的採用率增長了 35%，這反映了對現代 IT 環境簡化零信任管理的需求不斷增加。
“我們致力於協助 IT 簡化操作並強化其安全姿態，”Splashtop 的 CEO 兼共同創辦人 Mark Lee 說。“透過推進 Microsoft 環境的自動化和可見性，Splashtop 提供更大的控制、更清晰的上下文，以及能讓混合操作在大規模理想地保持安全的靈活性。”
與 Microsoft 的天然搭配
Splashtop 加強了 Microsoft Intune、Microsoft Entra 和 Microsoft Cloud PKITM 的價值，自然融入 IT 工作流程以改進可見性、控制力和反應速度，同時強化現有的安全和管理流程。
AEM 儀錶板 讓管理者能夠清晰地看到其環境，以及對每個端點的實時控制。他們可以看到裝置的健康狀況、狀態和新興威脅，然後通過自動或手動反應立即採取行動。這個統一視圖能夠快速回應零時威脅，並保持合規信號的即時性。它創造了一個與 Microsoft Intune 並行的適應性運作層，以減少盲點和將反應時間從數小時縮短到數秒。
臨機和主動遠端支援 具有多技術人員存取功能，使 IT 團隊能夠靈活控制和協作解決任何裝置類型的問題，不論終端用戶是否在場。這使得 IT 能夠輕鬆支持和保護未與 Intune 註冊的分佈式電腦和行動裝置。
Splashtop 的 雲端原生網路驗證 解決方案，透過整合 Microsoft Entra、Microsoft Intune 和 Microsoft Cloud PKI 的憑證網路驗證，立即驗證用戶和裝置。這種方法擴展了安全、無密碼的存取，涵蓋 Wi-Fi、VPN 和混合環境，自動化憑證生命周期管理，涵蓋受管和 BYOD 裝置。結果是一個為 Microsoft 環境設計的現代化、身份感知的驗證層，增強了合規性，簡化了入門，並減少了 IT 開銷。
Splashtop 的可擴展解決方案共同在現有的 Microsoft 環境中平衡強大的安全性和操作簡便性，賦予 IT 更大的可見性和對混合工作空間的控制力。
客戶動力和驗證
“Splashtop Autonomous Endpoint Management 幫助我們跨多個位置管理和維護端點，而無需不斷的現場訪問。自動修補和更新確保系統保持安全且合規，減少手動工作。”— IT Technician, Biotechnology Industry
“我最喜歡 Splashtop 自動端點管理的是，無需我去思考，它就能自動處理一切...自從我們開始使用它以來，它一直穩如磐石，而且成本相較於其他企業解決方案來說是合理的。”— 建築產業的 IT 經理
“Cloud RADIUS 完全滿足我們的需求：一個安全的 cloud 驗證系統，能與我們現有的身分管理工具整合。由於其易於部署、反應迅速的支援和可靠的日常效能，它已成為我們網路安全的重要組成部分。”— Daniel C., Director of Information Technology
Splashtop 對 Microsoft 生態系統的優勢
實時的可視性和控制，使管理和非管理端點保持合規和設備健康�，從單一視圖監控。
通過 AI 驅動的自動化加速修補和修復，保持 Windows 和 macOS 設備的最新狀態。
零信任強制執行，為已驗證的用戶和裝置提供無縫的存取，同時拒絕不受信任來源的連接。
透過 Cloud RADIUS 的增強 Wi-Fi 和 802.1x 安全性，在授予網路存取之前，通過憑證驗證用戶和裝置。
通過自動憑證管理簡化無密碼驗證以保護 Wi-Fi、VPN 和 BYOD 連接。
通過持續監控和自動修復減少安全差距和縮短反應時間。
為混合工作空間提供無縫的連續性，無論員工是從辦公室、家、還是在外連接。
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揭露資訊
Microsoft、Microsoft Intune、Microsoft Entra 和 Microsoft Ignite 是 Microsoft 集團公司的註冊商標或商標。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂級遠端存取、支援和自動端點管理解決方案提供商，簡化了隨時隨地工作的安全性和效能。以客戶成功為首要任務，Splashtop 的技術易於部署、使用和管理，適合小型和中型企業及企業，提供先進的安全功能、高吞吐量、廣泛的裝置支持和全天候 24/5 客戶支援。超過 3000 萬用戶選擇的親和解決方案，Splashtop 作為合作伙伴，支持用戶以高度靈活的計劃自主增長和擴展。Splashtop 是 成員 之一的 Microsoft Intelligent Security Association（MISA） ，與 Microsoft 保持一致，幫助客戶應對當今 IT 界不斷變化的挑戰。訪問 www.splashtop.com 並在 LinkedIn 上關注我們以了解更多資訊。