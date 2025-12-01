Splashtop 獲得 TrustRadius 2026 年買家選擇獎
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這家遠端工作解決方案的先驅已獲得客戶的認可，因其最佳能力、最物有所值的價格和最佳客戶關係而聞名。
CUPERTINO, Calif., 2025年12月2日 – Splashtop被HG Insights公司旗下的買家智慧平台TrustRadius評為2026年買家選擇獎得主。此里程碑反映了IT專業人員直接的反饋，這些專業人士每天使用Splashtop的解決方案，並從產品體驗、支援品質和實際成果對公司進行評價。獲選為買家選擇獎表明用戶將Splashtop視為一個可靠且具價值的平台，能將遠端存取、遠端支援和端點管理合而為一。
Splashtop 在中大型企業中提供了卓越的效能，平均得分高達9.8，超越了基準測試的競爭者。獲得最高評價的是實施便利性、產品擴充性及支援品質。這些結果顯示了 Splashtop 如何透過現代、透明和價值導向的解決方案來幫助團隊支援混合辦公以及成長中的業務。
TrustRadius 的 CMO Allyson Havener 表示：「Splashtop 持續提供卓越的價值，幫助各組織隨時隨地保持連接、生產力及安全。」「在遠端支援、遠端桌面和自動化端點管理方面，獲得 2026 年 TrustRadius 買家選擇獎反映了客戶實際看到的投資回報率。能夠看到 Splashtop 因為對客戶的重大影響而獲得認可，這是一件令人興奮的事。」
「能直接獲得客戶的讚譽，是對我們使命最有力的驗證，」Splashtop的執�行長兼共同創辦人Mark Lee說。「我們的重點是讓IT更容易安全地啟用和管理混合工作，無論是提供無縫的遠端體驗、自動化工作流程，還是提升安全衛生。這些獎項告訴我們，我們正在提供重要的成果，並為客戶在需求演變時提供可建立的基礎。」
客戶一致反映，Splashtop幫助他們以精簡團隊高效運作，增強安全防護，減少運營開銷，提升IT服務交付的一致性。
「Splashtop 幫助我們管理並為我們超過 350 台機器提供遠端存取及支援，這些機器包括現場使用者及在家工作的使用者。對於需要遠端存取機器的 IT 部門來說，它是一個很棒的產品，有著良好的可靠性和功能，價格合理且一致。」– 教育管理公司資訊技術經理，201-500 名員工
買家選擇獎完全部基於 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 17 日之間獲得的經過驗證的客戶評價。在評估過程中，會詢問評審產品及其支援團隊是否符合期望，以及他們是否會再次購買該產品。合格的產品在功能、價格價值及客戶關係方面獲得最佳評價。
要深入了解 Splashtop 備受讚譽的解決方案，請造訪 www.splashtop.com 或直接到 www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews 閱讀其他 IT 專業人員的評論。
新聞摘要
Splashtop獲得買家選擇獎，展示了可測量的投資回報率，提升了遠端存取、支援和端點管理解決方案的效率並增強了安全防護。
客戶評價Splashtop具有快速實施、強大擴展性和可靠支援，特別在中型市場IT中。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。如需深入了解，請上 www.splashtop.com，以及追蹤我們的 LinkedIn。
關於 TrustRadius
TrustRadius是HG Insights公司旗下的買家智慧平台，用於商業技術。TrustRadius幫助買家通過綜合產品信息、深入的客戶洞察與評論及同行對話，來做出自信的決策。在TrustRadius平台上，技術品牌可以捕捉並激活客戶的真實聲音，以幫助改進產品，建立潛在客戶的信心，並吸引市場所購買家以提高投資回報率。