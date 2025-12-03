Splashtop AEM 獲得最佳估計 ROI 的認可，在第一份 G2 自主端點管理報告中脫穎而出
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四到五個月的回報期，幾乎完美的路線圖信心，和自動化及支援的高評價使 Splashtop 成為現代端點管理的價值驅動夥伴。
CUPERTINO, Calif., Dec. 3, 2025 — Splashtop 的 Autonomous Endpoint Management (AEM) 解決方案 在首次 G2 結果指數報告的冬季 2026 版中，被評選為 最佳預估投資回報率（ROI） 。此項殊榮反映了Splashtop的策略，即為資源有限的 IT 團隊提供現代化、自動化的端點管理和安全性。AEM 提供實時的可視性和智能自動化，而不會有傳統企業工具的負擔，協助更多組織安全且高效地運營。
百分之百的評論者表示 Splashtop AEM 正朝著正確的方向前進。當組織在AI驅動的威脅、分散式裝置增長以及安全和合規的更嚴格需求下尋求創新合作夥伴和現代替代方案時，他們的信心顯得尤為重要。
IT 團隊正在使用 Splashtop 獲得即時控制，以減少曝光窗口並強化其安全態勢。AEM 透過自動化例行維護和顯示需要立即注意的問題來減輕操作壓力，讓 IT 團隊能專注於更高價值的工作。這種清晰性加強了組織在滿足監管和保險期望的合規性同時，支持業務的效能和連續性。
Splashtop AEM 效能 in G2 Winter Reports AEM 用戶回報加速價值、更快的修補週期，以及增強的操作效�率，這些都由直觀的工作流程支持，使精簡團隊的日常工作更為流暢。
“Splashtop Autonomous Endpoint Management 全自動處理一切，不需我操心。設置出乎意料的簡單，現在所有設備的更新和修補都無需我手動操作。我非常欣賞清晰的儀錶板，讓我一目了然地查看所有狀態。自動化監控在問題變成真正困擾之前就會發現，幫我們避免了好幾次潛在的麻煩。自從開始使用後，它也一直非常可靠，與我們看過的其他企業解決方案相比，成本合理。總的來說，它在背景中靜靜地運行，讓我可以專注於其他事情，而不是不斷管理裝置更新和安全補丁。” - 建築業經過驗證的用戶，中型市場（51-1000人）
使用 Splashtop 進行遠端支援和自主端點管理的評論者報告了高滿意度評分，在網格上衡量的每個指標上，包括業務易用性、使用簡便性、設置簡易性和支援品質，表現優於大多數供應商。Splashtop 遠端支援和 AEM 解決方案展示了強勁的 ROI，回報期分別估計為 4 到 5 個月。
這些結果強化了 Splashtop 在新興類別中的動力，為 IT 團隊帶來自動化、可見性和控制，使其在面對快速變化的威脅時能夠保持運營生產力。
“今天的 IT 領導者正在以未能跟上步伐的工具和預算管理不斷上升的風險，” Splashtop 的執行長兼聯合創始人 Mark Lee 說。“他們正在權衡技術負債、人員限制和日益增長的安全壓力，需要合作夥伴來幫助他們立即採取行動，而不會拖慢業務。”“Splashtop 致力於提供降低複雜性、加速補救並提供競爭價值的解決方案，以便讓更多的組織能夠獲取保持安全所需的自動化和可見性。”
Splashtop 繼續推進其自動化端點管理，專注於運營的簡單性和可衡量的結果。欲了解更多資訊，請造訪 www.splashtop.com。
新聞摘要
Splashtop AEM 在 G2 的首次自主端點管理報告中獲得了最佳預估 ROI，客戶報告的回本期為四到五個月。
95%到97%的AEM使用者評價該產品為四星或五星，確認了其在自動化、可視性和實時修補上的高度滿意度。
100% 的 AEM 評論者報告該產品在向正確的方向發展，顯示中市場 IT 團隊的強烈路線圖信心。
Splashtop AEM 在這個類別中記錄了最快的部署時間之一，中等市場部署的平均時間為半個月。
Splashtop 遠端支援 achieved a 4.8-star rating with 96% percent likelihood to recommend, supported by the fastest go-live time in its segment at point two months.
根據經過驗證的客戶評價，AEM和遠端支援在使用方便性、設置和支援品質方面均超過類別平均水平。
G2 數據顯示，Splashtop 是尋求集中端點管理和遠端支援功能的 IT 團隊中，最有價值的平台之一。
Splashtop 統一的方法幫助精簡的 IT 團隊改善安全姿態，精簡軟體修補，降低運營負擔，而不增加工具複雜性。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。