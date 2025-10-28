新合作夥伴：Splashtop 與 Automox 合作提供可靠、安全的 IT 遠端控制
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
CUPERTINO, CA. — 2025 年 10 月 28 日 – Splashtop，全球領先的安全遠端存取和支援解決方案公司，與自動化端點管理的領導者 Automox，今天宣佈達成戰略合作夥伴關係，為全球的 IT 和安全團隊帶來高效能的遠端控制功能。
通過這次合作，Automox的客戶將能夠使用Splashtop業界領先的遠端控制技術，這技術因其效率、可靠性和安全性而受到全球數百萬用戶的信任。Automox和Splashtop共同簡化了IT和安全團隊在分散環境中管理、存取和支援設備的方式。
“我們的客戶依賴 Automox 來管理並保護每一個端點，不論它位於何處，” Automox 執行長 Justin Talerico 說。“與 Splashtop 合作使我們能夠提供最可靠、安全和高效能的遠端控制體驗，消除摩擦，並使 IT 團隊能夠快將問題解決速度提高近 50%。”
「Splashtop 完美整合 IT 團隊所依賴的平台，讓用戶不論身在何處都能保持連接與生產力，」Splashtop 的 CEO 兼共同創辦人 Mark Lee 表示。「與 Automox 合作，讓我們能夠提供可靠的遠端控制，幫助 IT 團隊花更少時間修復問題，更多時間推動業務發展。」
Splashtop 提供業界領先的遠端連線效能，具有高吞吐量、跨平台支援和企業級安全認證與功能。其靈活的架構讓安全遠端存取在 Automox 中的嵌入變得簡單，提供 IT 團隊所需的可靠連接，以透過現有技術堆疊方便地大規模支援裝置。
這項合作強調了兩家公司致力於提供雲端優先的 IT 運營，能夠無縫擴展至遠端和混合工作環境。通過將 Splashtop 一流的遠端控制整合到 Automox 的自主端點管理平台中，IT 團隊可以期待更快速的問題解決、改善的用戶體驗以及統一的裝置管理和支援方法。
即將推出的整合將使Automox客戶能夠直接在Automox中獲得無縫的、由Splashtop提供支持的遠端控制。該聯合解決方案將於明年年初提供給Automox客戶。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球領先的遠端存取和遠端支援解決方案提供商，簡化了在隨時隨地工作的世界中安全效能的應用。以客戶成功為第一優先，Splashtop 的技術易於部署、使用和管理，適合中小型企業和大型企業，提供先進的安全功能、高吞吐量、廣泛的裝置支援及24/5客戶支援。有超過 3000 萬用戶選擇這個親和的解決方案，Splashtop 是一個能幫助用戶按自己的條件成長和擴展的合作夥伴，提供高度靈活的方案。Splashtop 是 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) 的 會員 ，與 Microsoft 聯手幫助客戶應對當今 IT 環境的演變挑戰。造訪 www.splashtop.com 並在 LinkedIn 上追蹤我們以深入了解。
關於 Automox
Automox 是為中小型企業提供的自治端點管理平台。原則驅動，以人為控的自動化使 IT 和安全專業人員能夠證明漏洞已修復，大幅降低成本和複雜性，為他們贏得寶貴時間，並讓終端使用者滿意。Automox 的雲原生、自動化為先的平台幫助 IT 和安全領導者通過自動化配置管理，提升 65% 的打補丁速度及 44% 更高效的安全團隊，適用於全球的 Windows、macOS 和 Linux 設備及伺服器。
想了解更多，請訪問 www.automox.com，與 Automox 社群聯繫，或在 X、Threads、LinkedIn、Facebook、Reddit 或 Instagram 上與我們聯繫。