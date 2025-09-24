Splashtop 在 G2 2025 年秋季報告中被認可為歐洲和加拿大的區域領導者。
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
端點和修補管理的發展反映了客戶的信任、投資回報以及基於合規性的採用
CUPERTINO, Calif., Sep. 24, 2025 – Splashtop 今天在 G2 2025 年秋季報告中宣佈強勁的效能，在 Endpoint Management、Patch Management、遠端支援和遠端桌面類別中獲得認可。Splashtop 繼續在全球擴展，涵蓋 EMEA、歐洲、英國和加拿大，同時提供可衡量的投資回報率和適合合規的解決方案給 IT 團隊。
亮點
被評為 EMEA 區域報告的端點管理動力領導者及高表現者
被公認為在 EMEA、歐洲、英國和加拿大的遠端支援和遠端桌面的區域領導者
榮獲端點管理和補丁管理類別的最佳預估投資報酬率
補丁管理囊括最快的實施、最易於使用以及用戶最推薦的所有組織規模的徽章
區域實力與客戶驗證
在 EMEA 區域報告中的端點管理部分，Splashtop 被評為動力領導者和高表現者。評論者給予了突出的認可，98% 表示他們會推薦 Splashtop，100% 同意該產品正朝著正確的方向發展。
在歐洲和英國，Splashtop 被評為遠端支援和遠端桌面的區域領導者。在歐洲區域 Grid® Report 的遠端支援中，評論者一致讚揚 Splashtop 的多平台支援和主動遠端存取，其中 94% 的人強調遠端重啟是一個有價值的功能。安全性仍是客戶信任的核心，Splashtop 在資料加密（97%）和合規（96%）的滿意度方面獲得了高分。
「具成��本效益的跨平台按需和主動支援，有效的附加功能。Splashtop 滿足我們維護眾多雲端和本地伺服器的需求，主要是 Windows 和 macOS，以及對我們客戶的端使用者的按需支援，其中包括一些 iOS 和 Android 裝置。設定和安裝都很容易，且比我們之前使用的系統更具成本效益。每天都在用 Splashtop！」 - 經過驗證的電腦軟體使用者
端點與補丁管理勢頭
Splashtop 在修補管理中繼續飛速進步，獲得了最佳估計投資回報率和在易用性及採用方面囊括了徽章。客戶認可 Splashtop 的 AEM 修補管理能力被認可為最快實施（整體和對於中小型企業）、最易使用以及最有可能被用戶推薦。伴隨著端點管理方面的認可，這些成就證明了 Splashtop 的策略旨在幫助 IT 團隊整合工具，改善時間價值，並提供即時修補和自動化，解決資源緊張的 IT 團隊的緊迫需求。
「Splashtop 可以從您的手機、電腦或平板電腦運作。並且您可以遠端進入手機、電腦或平板電腦。有了端點附加功能，它幾乎和 Kaseya 一樣強大。他們一直在增加更多的功能，有潛力成為遠端控制端點管理軟體的首選。」 - Michael M., Senior Manager of System Administration
歐洲 IT 的安全性與合規性
Splashtop 在歐洲的勢頭與 日益增長的合規性和安全要求一致，包括數位運營韌性法案 (DORA)、NIS2 (網路和信息系統指導 2)、ENS (入境摘要申報) 和網絡韌性法案 (CRA)�。Splashtop 可使 IT 團隊滿足這些要求：
256 位元 AES 加密、TLS 和多因素驗證
透過 Splashtop 自主端點管理進行自動修補和漏洞掃描
詳細的日誌和裝置驗證以便於稽核
ISO/IEC 27001:2022 和 SOC 2 認證、GDPR 合規性及主權歐洲雲端基礎設施
「Splashtop 讓我們能夠更易管理地部署和監控我們所有的機器，這比即使是來自 Microsoft 和其他更昂貴的選擇還要好。從腳本部署到安全合規，Splashtop 都能協助。如果你遇到問題，他們的客服支援也很迅速並且隨時都能提供協助。"- Drew E., 系統管理員
「全球 IT 導師選擇 Splashtop，因為我們交付了重要的成果：更快的回報期、簡化的合規性和團隊能在數日而非數月內採用的解決方案。」Splashtop 美洲和 EMEA 地區總經理暨銷售副總裁 Alexander Draaijer 表示，該公司總部設在阿姆斯特丹。「來自 G2 的這一認可是我們在整個地區看到的動力的反映，因為各類型企業都在尋找可靠的合作夥伴，幫助他們實現效率和韌性。」
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。