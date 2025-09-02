Splashtop 在端點管理平台景觀報告中獲得認可
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Splashtop 將這項認可歸功於其在自主端點管理方面的增長勢頭，提供即時、AI輔助的自動化和安全、可擴展的解決方案，適用於現代 IT 團隊。
CUPERTINO, Calif., Sep. 3, 2025 — Splashtop 今天宣布其被納入 Forrester 報告，The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 20251。Splashtop 認為這一認可是對其在快速發展的端點管理市場中崛起的認可。Splashtop 在 Forrester 報告中的入選，正值其推出自主端點管理 (AEM) 平台後僅數月，該平台利用 AI 和自動化來簡化廣泛環境中的漏洞、修補和裝置管理。
“能夠在 Forrester 端點管理平台景觀中被提名是一種榮譽，”Splashtop 的 CEO 兼聯合創始人 Mark Lee 說。“我們了解中小型企業的需求，這在很多方面與大型企業相似，只是對效率和簡單性的要求更高。隨著運營和安全功能的融合，IT 管理員越來越被期望成為通才。我們的目標是為他們提供一個單一的真相來源，以維護裝置的健康和安全，更新軟體，配置裝置，並提供快速有效的支援。”
建立端點管理的新標準
Splashtop 的 Autonomous Endpoint Management 幫助 IT 團隊通過 即時修補 和 AI 輔助漏洞檢測 和 修復 更快地應對威脅。它還透過自動化原則執行和透過包含 Splashtop 旗艦遠端控制的統一介面啟用主動監控來減少手動工作量。該平台旨在幫助 IT 以更少的資源完成更多工作，減少運營開銷，同時增強可見性、合規性和威脅緩解。
該解決方案迅速在內部 IT 團隊和尋求現代替代方案的託管服務供應商（MSPs）中獲得了吸引力，作為臃腫的遠端監控和管理 (RMM) 平台的替代方案。Splashtop 的 AEM 透過補丁自動化和對 IT 環境的可見性，提供 Microsoft Intune 實時漏洞檢測。
持續的市場動力
這項 Forrester 的認可增加了第三方認可的成長清單：
Named a Representative 製造商 in the 2025 Gartner® Market 指南 for Endpoint Management Tools2
榮獲 2025 Nucleus ROI 獎 因為為 pb2 Architecture + Engineering 提供了 458% 的 ROI 和 11 週的回本期3
Grid® Leader in Endpoint Management 和 G2 Summer 2025 Reports 中的其他 14 個類別，獲得 65 個徽章，並在估計的投資回報率和實施速度方面排名前百分位
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資料來源：
1. Forrester，The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 2025 report; 作者：Michele Pelino，2025 年 9 月。
2. Gartner, Endpoint Management Tools 市場指南, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 2025年1月13日。
3. Nucleus Research, ROI 案例研究：Splashtop 在 pb2，Cameron Marsh，2025 年 6 月
披露：
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