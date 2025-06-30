Splashtop 和 pb2 Architecture + Engineering 榮獲 Nucleus Research 頒發的 2025 年投資報酬率獎
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建築工程公司透過 Splashtop 簡化遠端存取和 IT 支持，實現 458% 的投資回報率和 11 週的回報
加州庫比蒂諾，2025 年 7 月 1 日訊 – Splashtop 與客戶 pb2 Architecture + Engineering 共同榮獲 2025 年金投賞 (ROI Awards)。該獎項表彰 pb2 部署了 Splashtop 的整合式遠端存取、遠端支援和自主端點管理解決方案，達成了 458% 的投資報酬率，而且僅短短 11 週就已回本。
全球投資回報率技術研究領域的領導者 Nucleus Research 的獎項管理人員聚焦了以 Nucleus 獨立分析師評估計算出來提供卓越的業務價值和投資報酬率 (ROI) 的十大企業技術項目。pb2 部署的 Splashtop 從數百個跨行業提名中脫穎而出，因其對營運效率、成本節約和 IT 可擴展性產生可衡量的影響。
Nucleus Research 高級分析師 Cameron Marsh 表示：“pb2 對 Splashtop 的部署清楚地表明了 IT 領導者如何利用正確的技術取得可衡量的成果。”「這個項目強調了一個具有成本效益且易於擴展和管理的平台的價值。對於支援混合勞動力的精實 IT 團隊，Splashtop 證明它可以提供企業級效能，而無需企業級複雜性。 」
關於項目
pb2 是一家提供全方位服務的建築和工程公司，它使用 Splashtop 安全地支援超過 200 名員工的混合勞動力，而無需增加基礎設施的複雜性或 IT 員工數量。透過消除對 VPN 的需求並實現對強大辦公工作站的快速、直觀訪問，pb2 使建築師和設計師能夠在任何裝置或位置高效工作。
該公司的三人 IT 團隊利用 Splashtop 的遠端支援和端點管理工具來減少每個支援票所花費的時間、自動進行軟體修補、提高合規性並從單一平台主動監控系統。該公司使用 Splashtop 補充了其現有的 Microsoft Intune 部署，以填補關鍵的端點管理空白並獲得對軟體更新的即時可見性和控制。
pb2 Architecture + Engineering 的 IT 經理 Jonah Fulmer 表示：“在一個平台上，我們能夠排除任何遠端設備上的故障、主動監控系統、自動進行軟體修補並確保合規性。”
Nucleus Research 的投資報酬率分析認為，Splashtop 幫助 pb2 避免了購買新技術、簡化了支援工作流程，並在業務成長的同時保持了精簡的 IT 佈局。
pb2 架構與工程部 IT 經理 Jonah Fulmer 表示：“其他解決方案成本高昂，並且缺乏用戶友好性和支持我們不斷增長的混合勞動力所需的功能，而Splashtop則提供了簡單性、出色的效能和全面的功能。” “從安全地遠端存取工作電腦的設計師，到支援設備、監控系統並保持其合規性的 IT 團隊，Splashtop 與其他同類產品相比提供了無與倫比的價值。”
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“pb2 的結果說明了 IT 領導者優先考慮的事項：簡單性、速度和可以在幾週內衡量的成果。”「我們很自豪能協助像 pb2 這樣的內部 IT 團隊減少摩擦、提高生產力並保護其環境，而不會破壞預算。」
Splashtop 最近因在 G2 夏季 Grid ®報告 的各個類別中 具有最佳投資回報率 (ROI)、最快實施速度和最簡易設定而獲得認可 ，並在端點管理、修補程式管理、遠端監控和管理 (RMM)、遠端支援和遠端桌面類別中獲得了 Grid ® 領導者地位。有關 Splashtop 屢獲殊榮的解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠端工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com��，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。